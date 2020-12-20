MB&F Legacy Machine FlyingT青金石腕錶 專為女性打造

繼2019年推出首款專為女性設計的3D立體鐘錶作品Legacy Machine FlyingT之後，如今獨立製錶品牌MB&F更進一步推出青金石版本。

不依循既定模式、力求挑戰與創新的獨立製錶品牌MB&F，在2019年首度推出專為女性設計的Legacy Machine FlyingT腕錶，藍寶石水晶穹頂與呈50度傾斜的錶盤⋯⋯獨特的三維立體設計與優雅運轉的機芯，更與現代女性的生活狀態完美契合，如今，MB&F更進一步推出青金石版本，用閃爍著金色微光的青金石來打造錶盤，讓這枚腕錶仿若一個微縮宇宙般迷人。

Legacy Machine FlyingT青金石腕錶by MB&F。

Legacy Machine FlyingT青金石腕錶by MB&F。

Legacy Machine FlyingT青金石腕錶by MB&F。

Legacy Machine FlyingT青金石腕錶by MB&F。

Legacy Machine FlyingT青金石腕錶by MB&F。

Legacy Machine FlyingT青金石腕錶by MB&F。

Legacy Machine FlyingT青金石腕錶by MB&F。

只見這枚腕錶在藍寶石水晶穹頂錶鏡下， 一眼可見LM FlyingT機芯在獨特的青金石錶盤弧形結構中運轉，飛行陀飛輪至於機芯上方；而有著蛇紋造型時分針的錶盤，特別採以50度傾斜設計，能夠讓配戴者輕鬆判讀時間。

Maximilian Büsser更表示：「我希望LM FlyingT能夠蘊含我生命中的女人，尤其是我的母親，她們所代表的女性特質，展現強大的生命力並且融合極致優雅。飛行陀飛輪的柱狀結構對我而言格外重要，因為我深深感認女性是人類社會的砥柱，而太陽造型的自動盤則帶著另一層孕育生命的含義，是牽引人類驅動前進的滋養源頭。」

目前Legacy Machine FlyingT腕錶共有六個版本，包含2020年推出的未鑲鑽的玫瑰金及鉑金搭配扭索飾紋限量款，以及這枚鑲嵌上鑽石的18K白金搭配深藍色青金石面盤款。

作者／Lulu Tsai

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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