2021年回不去的改變

文／馮欣仁

一場新冠肺炎疫情改變人們過往的生活型態，同時也創造出許多商機與長期趨勢，例如：遠距上班、遠距教學所帶動筆電、視訊、伺服器等需求；以及減少外出，進而刺激遊戲機、電競與居家健身器材等消費趨勢，這些將是投資布局新方向。

台積電創辦人張忠謀先生曾說，新冠肺炎宛如一場戰爭，衝擊全球經濟很大，將毀掉很多人的事業，即使未來疫情控制，也會改變人們的生活方式。儘管輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）等藥廠均陸續研發出肺炎疫苗，且各國開始接種注射，但人們短期間之內恐難一時完全恢復疫情前的正常活動。微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）也警告，未來四到六個月可能將會是美國新冠肺炎疫情最嚴重的階段。因此，美國科技巨頭谷歌也將延長員工遠距工作的日程，至少將延至明年九月；蘋果執行長庫克日前通知員工，在明年六月前，大多數團隊將繼續遠距工作。顯然，縱使疫苗問世，多數企業依然不敢輕忽。

目前看來遠距上班或遠距教學至少到二○二一年上半年仍是常態，也將帶動居家娛樂與運動休閒商機。根據拓墣產業研究所預測，二○二一年全球視訊會議設備市場將逼近四○億美元。目前遠距互動是以掌握了雲端會議室的平台，包含Zoom、Teams、Meet、思科Webex等，是市場領導者。而各大平台已開始推專屬認證設備，這將帶動整個產業往平台主導、平台認證的方向去設計。

智邦受惠伺服器商機湧現

此外，後疫情時代，遠距辦公、線上購物將成為生活新常態，持續帶動雲端服務需求，加上英特爾（Intel）、超微（AMD）新一代中央處理器（ＣＰＵ）將於明年上半年大量鋪貨，預期出現小幅換機潮，使全球伺服器出貨量維持一定成長力道。根據Digitimes Research預估，全年出貨量仍可望維持成長力道、較去年同期成長六．九％、突破一六○○萬台，並預期明年還將以五．六％年成長、出貨上看一七○○萬台。對於國內伺服器代工廠如廣達、緯穎、英業達、緯創、仁寶等；以及相關零組件如伺服器遠端控制晶片（ＢＭＣ）信驊、CPU Socket嘉澤、網路交換器智邦、伺服器ＰＣＢ金像電與博智；以及上游銅箔金居等廠商可望受惠。

網路交換器領導大廠智邦，主要客戶包括美國網路大廠如Amazon、Facebook等，儘管今年因為疫情導致許多企業客戶對於資本支出態度保守，使得營收表現受影響；不過，公司在新產品的發展腳步沒有停下，目前已開發出四○○Ｇ交換器，並開始小量出貨。預期明年資料中心四○○Ｇ交換器出貨規模可望逐步增加、為公司營運啟動下一波成長動能。在高階產品比重拉升下，智邦第四季毛利率與獲利可望優於上季，全年獲利可望超越去年，ＥＰＳ挑戰九．三～九．五元。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2122期精彩當期內文轉載》

◎封面故事：技術面選股 首重低檔翻揚

◎特別企劃：電動車、5G促電力元件變革

◎焦點議題：漲價概念股 獲利撐起股價

◎國際趨勢：新經濟股的極端值現象

◎中港直擊：中國撐起鋼鐵景氣回升一片天



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