賓士全新頂級休旅車在台限量上市！五大特點搶先看

賓士全新頂級休旅車在台限量上市！Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC 五大特點搶先看。圖／Tatler Taiwan提供
賓士全新頂級休旅車在台限量上市！Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC 五大特點搶先看。圖／Tatler Taiwan提供

針對層峰級客群，台灣賓士於 2015 年引進全新 Mercedes-Maybach S-Class，2020年尾聲則推出 Maybach 第一台頂級豪華休旅車 Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC，以 999 萬起跳的價格，在台限量上市。

創立於1921年的 Maybach ，以飛行般的完美舒適乘坐體驗稱霸歐陸，成為市場上擁有最美型且豪奢的汽車品牌。在2021年迎來品牌第100週年之際，在台發佈首台頂級豪華休旅車 Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC，以下來看看此次新車配備及特色。

Mercedes-Maybach 首款超豪華休旅車 M-Maybach GLS 600 4MATIC 在台上市，建議售價為 999 萬元起。
Mercedes-Maybach 首款超豪華休旅車 M-Maybach GLS 600 4MATIC 在台上市，建議售價為 999 萬元起。

特殊雙色烤漆

專為層峰人士打造的Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC ，每輛車由兩名經移地訓練的專業工匠在 Maybach 專屬生產場域手工打造。外觀除了七種銀粉漆及兩種特殊漆，Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC更有六種 Maybach 獨特雙色車漆，需由專人以特殊技法手工打造車側腰線及雙色暗塗，耗時一週，複雜的製作過程彰顯其奢華。

Maybach GLS 600 4MATIC 有六種 Maybach 獨特雙色車漆，由專人耗時一周以特殊技法手工打造車側腰線及雙色暗塗。
Maybach GLS 600 4MATIC 有六種 Maybach 獨特雙色車漆，由專人耗時一周以特殊技法手工打造車側腰線及雙色暗塗。

Oar-blade 船槳造型元素

「Oar-blade 船槳」設計元素貫穿了 Maybach 車頭直瀑式水箱護罩，以及隨車門開關自動控制的大面積電動升降迎賓車側踏板，在為乘客帶來最高等級的禮遇之餘，也化身為陸地上的豪華遊艇，呼應 Mercedes 三芒星標誌「陸、海、空」的意象。 

Mercedes-Maybach 直瀑式水箱護罩以 28條「Oar-blade 船槳」為造型，彰顯 GLS 600 的霸氣。
Mercedes-Maybach 直瀑式水箱護罩以 28條「Oar-blade 船槳」為造型，彰顯 GLS 600 的霸氣。
大面積電動升降迎賓車側踏板，讓乘客擁有名流般的頂級禮遇。
大面積電動升降迎賓車側踏板，讓乘客擁有名流般的頂級禮遇。

豪華精細內裝

「豪華遊艇」的概念同樣延伸到內裝，車內搭配雙12.3吋螢幕，全車內建26具柏林之聲 Burmester® 高階 3D 環繞揚聲器，搭配創新降噪技術，如臨世界頂尖管弦樂團現場演奏。

後座可自由選擇寬闊的沙發式三人座椅、或頭等艙級獨立雙後座，兩者皆採 Nappa 真皮包覆並具備多重支撐充氣調整座椅。另配備 MBUX 後座影音娛樂系統含雙 11.6 吋觸控螢幕、及一只可拆式 MBUX 後座觸控面板。此外，後座椅較一般 GLS 後移120 mm，椅背可後傾至43.5度，可謂同級距車款最舒適的乘坐空間。

後座配有雙 11.6 吋 MBUX 後座娛樂系統觸控螢幕，以及一只可拆式後座觸控平板。
後座配有雙 11.6 吋 MBUX 後座娛樂系統觸控螢幕，以及一只可拆式後座觸控平板。
車內可選配後座頂級鍍銀香檳杯。
車內可選配後座頂級鍍銀香檳杯。

V8 雙渦輪增壓引擎

全新 Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC 以頂級豪華休旅車姿態問世，搭載 V8 雙渦輪增壓引擎，提供高達 557 匹馬力的動能輸出，搭配 EQ Boost 整合式啟動馬達動力系統不僅可再增加 22 匹的馬力，輕油電系統亦能優化車輛油耗，並擁有 4.9 秒 0~100 km/h 加速成績。

經典雋永的 Maybach 品牌標誌。
經典雋永的 Maybach 品牌標誌。
專職工匠手工打造奢華內裝，搭配 Nappa 真皮材質及柏林之聲 Burmester® 高階 3D 環場揚聲器。
專職工匠手工打造奢華內裝，搭配 Nappa 真皮材質及柏林之聲 Burmester® 高階 3D 環場揚聲器。

Maybach 專屬駕駛模式

另外，Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC 獨有的「Maybach 駕駛模式」，啟動時，不僅將車輛怠速熄火功能暫停，採用二檔起步，同時透過 9G-TRONIC 變速箱的順暢換檔提供溫柔且舒適的加速，同步搭配的 AIRMATIC 氣壓懸吊系統（Adaptive Damping System Plus AIRMATIC），提供車輛如飛行般精緻且舒適的行路品質。

作者／Lovina Wu
※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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