增田勵主廚親自來台！「鮨增田 台北」聯烹餐會 3 大亮點一次看！

獲得米其林餐盤推薦、以高檔壽司為主的日料餐廳「鮨增田 台北」，即日起至 12/25 止，由增田勵主廚親自與台北駐店主廚小杉秀樹四手聯烹！

在日本東京享譽盛名的米其林二星餐廳鮨增田（Sushi MASUDA）主廚增田勵（Masuda Rei）毅然決然在去年 9 月結束東京本店，並與團隊移師台北，進駐文華精品 5 樓，成立以壽司為主的日料餐廳「鮨增田 台北」。甫於去年底開幕，即在今年獲得米其林餐盤推薦。

師承日本壽司之神小野二郎的增田勵，擅以無菜單料理的形式演繹江戶前壽司。如今為了慶祝開幕週年，增田勵特別來台，與台北駐店主廚小杉秀樹四手聯烹，讓食客在 12/25 前都能享受主廚親手料理的江戶前壽司之美！增田勵對壽司到底有多講究呢？

增田勵及小杉秀樹

天天調整米種的醋飯

混合 2 至 3 款的日本米及 2 種醋，每天都要依照天氣變化與米的品質來調整米種和比例。不只在製作過程中要斟酌水量及米飯炊煮後的膨度，捏製壽司時，也要讓溫度控制在最貼近人體肌膚的溫度，並讓醋飯鬆緊有度，才能和魚片合一。

鮪魚赤身握壽司 鮪魚上腹握壽司

江戶前壽司的代表魚料——小肌

小肌（コハダ），也叫小鰶，是江戶前壽司銀身魚的代表之一，同時也是衡量壽司師傅功力好壞的試金石。「鮨增田 台北」的小肌來自九州熊本進口的銀皮魚，魚要先根據油脂分布的程度，來調整鹽與醋醃漬的比例。

收尾不可少的玉子燒

增田勵承襲壽司之神小野二郎的作法，以蛋液混合山藥泥、蝦漿和糖製成玉子燒，口感有如蛋糕般濕潤綿密。

作者／Ting Wei

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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