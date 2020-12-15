藝術家現身英國最斜街道 幽默反諷「不戴口罩的病菌傳播者」

大名鼎鼎的街頭神秘藝術家 Banksy，最新作品上週現身在英國布里斯托爾（Bristol）的街道上。

著名的英國街頭藝術家 Banksy 回來了！這次出現在英國布里斯托爾的作品，推測是對 Covid-19 的致敬。這幅名為「Aachoo!!」的塗鴉，描繪一位年長婦女，頭上戴著圍巾，打出一個爆炸性的噴嚏，猛烈程度讓她的手杖和錢包都向後飛走，連假牙也跟著噴飛。

這幅塗鴉對疫情的隱喻不言自明。除了不戴口罩之外，打噴嚏時不遮掩口鼻絕對是協助散播病菌的根源。諷刺的是，畫中的婦女手上還握著一條手帕，卻依然毫無遮掩口鼻。為了展示噴嚏的力量，Banksy 在 Instagram 上的發文圖片中，還有一張男子和手中的雨傘都被「噴飛」、垃圾桶也傾倒的有趣畫面。

這個作品選在「全英國最斜的住宅街道」韋爾街（Vale Street）是一個相當高明的安排，因為當朝聖的民眾前來此地和 Banksy 的作品合照時，感覺就像婦人的噴嚏把民眾和旁邊的房屋都連帶吹歪。

繼十月份在英國諾丁漢（Nottingham）一幅「用輪胎搖呼拉圈的女孩」之後，「Aachoo!!」是 Banksy 2020年最新公共藝術作品。在此之前，他還在倫敦地鐵的車廂上畫了一些打噴嚏的老鼠、把口罩當成降落傘的老鼠等等，這個作品後來已被清除。今年四月隔離期間，Banksy 也公佈了一幅在浴室創作的作品，以頑皮的老鼠塗鴉向醫護人員致敬，發文並幽默寫道：「我老婆恨透了我在家工作的時候」。

但「Aachoo!!」的下場和Banksy之前的許多公共藝術作品一樣，立即遭到破壞，不過根據英國《衛報》報導，一位傢俱商已在「Aachoo!!」所在的這棟房屋裡租了一個房間，並以塑膠覆蓋保護這個作品，防止任何進一步的破壞。

作者／Jianne Soriano

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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