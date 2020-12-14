文／黃嘉慈（藝術心理治療師）

2019年底開始，新型冠狀病毒（COVID-19）悄悄地在世界各地蔓延。

面對來勢洶洶的新冠病毒，許多國家措手不及，

匆匆以停班停課、社交隔離、封鎖城市等措施，將飆高的死亡率壓制下來。

若親友身處疫情控制不佳的國家，社交隔離所造成的孤獨感、

擔心自己和家人染病的恐懼、對未來的無望感、失去親友的哀傷，

以及因封鎖造成的失業等經濟問題，也啃噬了人們的情緒和心理健康……

美國前第一夫人蜜雪兒歐巴馬日前在其Podcast上表示，自己罹患了「輕度憂鬱症」。她指出，防疫隔離、種族衝突，以及現有美國執政者的作為是可能的肇因。當她坦言自己的心理問題之後，許多人也相繼表示有同樣的狀況，這使得人們在擔憂疫情擴散之餘，更重視疫情對心理可能造成的傷害。

一項刊登於《JAMA Network Open》的研究指出，美國成年人在新冠病毒流行期間，憂鬱症發生率是疫情發生前的三倍。而擁有較少社會、經濟資源以及承受較多壓力源（如：失業）者，更容易出現憂鬱症狀。

另一項來自英國「心理健康中心」（Centre for Mental Health）的報告亦指出，病毒和封鎖措施，讓某些族群陷入更大的心理危機中，包括原本就有心理疾病者、長期身體健康狀況不佳者、收入不足者、受暴孩童與婦女，以及某些特定背景，如英國黑人、非洲黑人，以及來自孟加拉、巴基斯坦等移民社區者。

事實上，因為大規模的創傷事件而引發人們心理疾病的例子並不少見，在911、SARS、伊波拉病毒蔓延，以及香港2019年內部衝突事件之後，都可發現類似的現象。

無間斷的「病毒」資訊

迫使身心一直處於警戒

當生命遭受威脅時，焦慮是一種自然的情緒反應，其功能是就周遭環境中潛在的威脅提出警告，幫助我們在「戰鬥或逃跑」的模式下做出反應。在這樣的狀態下，我們身體的自主神經系統、內分泌系統和肌肉等都會受到刺激，使心跳加速、呼吸頻率和血壓上升，以激發身體潛能，增加生存機會。

這種古老的生存機制一直保留在我們的大腦中，即使在現代社會中多數人不再需要面對老虎或棕熊的攻擊，我們仍然透過這種能力來保護自己，例如：急踩剎車以免撞到突然衝出來的路人、因應他人對我們做出言語或肢體上的挑釁等。然而，這樣的機制如何面對新冠病毒的攻擊呢？

到目前為止，科學家尚未發現治療新冠肺炎的解藥，預防的疫苗也仍在開發中，而不斷增加的死亡案例與重複播放的新聞，一再地提醒我們危及生命安全的病毒就在身邊，這些訊息迫使大腦持續地搜尋這個看不見、摸不到的病毒，也使得我們的身體一直處於警戒狀態、無法放鬆。

當身體長期處於這樣的壓力狀態時，便容易出現恐慌、注意力無法集中、睡眠障礙、食慾減退、坐立難安、疲憊不堪等狀況。

陪伴因疫情失業而憂鬱的親友

可以這樣做

假如身邊的親友因為疫情導致失業和財務問題而擔憂、情緒變得易怒或是異常安靜、睡眠和飲食習慣改變、身體疾病惡化，甚至有輕生的念頭時，我們常會跟著擔心，或是感到不知所措。在此提供一些回應與陪伴的方式，當你想伸出援手，可以這樣做：

1、主動聯繫

透過簡訊、電話或聚會與他們保持聯繫，直接表達關心，讓他們知道你在乎，也願意傾聽他們的感受。感到焦慮或憂鬱的人可能會變得比較孤立，也可能只願意待在家中、不願出門。

2、尊重

尊重他們表達的內容，不加以評斷。

3、以不強迫的方式鼓勵他們自助

例如鼓勵他們運動、吃得健康和做自己喜歡的事情。

4、蒐集有用的網絡資源

如當地的心理治療服務或憂鬱、焦慮支持團體。

5、保持耐心。

6、照顧好健康

若他們有定期服用藥物控制病情，提醒他們定期就醫並規律服藥。

7、適時尋求協助

若發現他們有自殺或自傷的意圖或行為時，請立即尋求專業協助，如：撥打衛生福利部自殺防治的安心專線（0800-788-995，請幫幫救救我）或1925（依舊愛我），這兩支專線會提供24小時免費心理諮詢服務，亦可撥打生命線1995及張老師1980，尋求適當的心理支持。

8、照顧好自己

允許自己喘息，保有自己的空間，唯有讓自己處在好的狀態才有餘力照顧他人。

……完整內容，請繼續閱讀《大家健康雜誌》391期

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本文出自《大家健康雜誌》109年11月號，更多精彩內文，請見【大家健康雜誌官方網站】