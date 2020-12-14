【桃園．野泡】無料天然SPA野溪溫泉　2天1夜賞銀河泡裸湯

位在桃園復興區嘎拉賀部落，又名新興溫泉的嘎拉賀野溪溫泉，是少有與山泉合流的野溪瀑布溫泉。

從岩壁上源流出、與山泉合流的野溪瀑布溫泉並不多見，從上源流出的溫泉水，與三光溪溪水一起從峭壁傾流而下，形成了SPA水柱般的瀑布。

享受SPA般的悠然暢快

坐在下方，可盡情享受水柱衝擊的快感。讓人著迷的地方不僅於此，由於水溫高達55°C，因此在寒冷的冬日，只要在靠近泉源的地方泡湯，便會感到無比的暖意。由於泉質為弱鹼性碳酸泉，無色無味，是可以養顏美容的美人湯。從台北開車前往，約兩個半小時可以抵達嘎拉賀部落的停車場，前往嘎拉賀野溪溫泉的步道入口就在這裡。

前段，是很陡的水泥產業道路，後段有石階、土徑，記得穿著耐走、止滑的鞋。海拔高度在802?1148公尺，高度落差達346公尺。單程約1.6公里，去程約40分鐘，回程約1個小時。

攀爬的困難點在於途中需要攀上二層樓高陡峭的鐵梯，且需要溯溪至對岸才抵達溫泉池，而回程更是一路陡上，與一連串令人腿軟的階梯。

擁有致命吸引力秘境野湯

不過碧水藍天，白雲悠悠，秘境野溪溫泉的避世寧靜，就是有著令人著迷的致命吸引力。

建議早上可先去拉拉山神木區健行，下午再到嘎拉賀溫泉紮營，安排過夜的行程，就不必匆匆回程壓力大。約莫下午3點左右到達，先撿柴、搭天幕、安排雨備，紮完營後，慢慢開始準備晚餐，吃完晚餐，大伙輕鬆夜泡，將燈關掉還可以盡情享受裸湯、看星星，在沒有光害的情況下有機會看到銀河。隔天一早起床，意猶未盡的可以再泡一場晨湯，然後悠閒整裝，出發回程。約兩三點回到起點的停車場，還可以順路到大溪吃個晚餐，然後滿足回家。





鄰近步道加碼

嘎拉賀野溪溫泉附近還有一條人氣登山步道被稱為「低陸山、把加灣山登山步道」。低陸山、把加灣山的二山之間是嘎拉賀部落、鐵立庫部落，為泰雅族人越嶺獵徑的古道。低陸山又名鐵立庫山，是雪山山脈主稜、東丘斯山往西延伸之雪白山支稜上。低陸山登山口的展望極佳，可遠眺唐穗山、西丘斯山、雪白山連稜。一開始就是拉繩陡上，走一段路後才會轉趨緩坡，經小平台後進入嘎拉賀A區神木群，沿途巨木參天，檜木芬芳的香氣飄盪於空氣中，杜鵑林、箭竹林、台灣山毛櫸等植物循線分佈，原始自然的林相多變。而把加灣山，又名嘎拉賀山，位於低陸山尾稜東側處，這條中級山步道屬於雪山山脈，海拔在1447?2160公尺之間，高度落差713公尺，屬於雪山山脈，來回需要6小時10分鐘。

景點介紹

嘎拉賀溫泉

地圖地位：https://goo.gl/maps/zptEhGTzP9JLqmmB6

準備物品：登山後背包、溯溪鞋、一套乾淨衣物

交通方式：開車前往嘎拉賀部落，經光華國小及光華派出所後，抵達嘎拉賀部落 的溫泉停車場停車後步行進入

注意事項：屬於水庫水區，且易落石，豪雨、惡劣氣候切勿前往，並遵守告示規定

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