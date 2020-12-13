大溪光廊道 總統府 司馬庫斯 獨特光影之美

好的光線設計，不僅具有藝術層面的欣賞價值，對於日常生活來說更是不可或缺。由中強光電文化藝術基金會主辦的「台灣光環境獎」，便致力於提升大眾對於光環境重要性的認識，每年台灣光環境獎皆會從台灣公共設施與環境的優質照明設計中選出得獎佳作，今年已邁入第三年，主辦單位近期也公佈了本屆獎項的決選作品，以下這7件入圍的光環境設計作品，讓人感受到獨特的光影之美！

心靈的母親-新港媽祖

「心靈的母親-新港媽祖」透過「微型光學無段變焦投光燈」為嘉義新港奉天宮設計光線，隱身在角落中的燈光巧妙地凸顯出廟宇的雕梁畫棟，並藉由精準的光學運算，讓光線準確的為神龕與媽祖神像打光，營造出廟宇中的神聖感，也讓信眾能更清楚的看見媽祖祥和的面容。

「心靈的母親-新港媽祖」（攝影趙宇晨）

「心靈的母親-新港媽祖」（攝影趙宇晨）

總統府

作為台灣重要地標的總統府，照明設計則是搭配了凱道整體的光環境，以及大環境的光線狀態相互協調，設計出能展現總統府氣度，同時亦可兼顧用路人權益的光線環境。

依照大地的作息，總統府在日落前十分鐘便開始點燈，透過光影呈現出華麗的建築特色，隨著夜幕低垂，亮度比重也漸漸下降，到了深夜則保留中央塔樓的微光，以細膩的轉場變化，時時溫暖地陪伴著人民。

「總統府」

「總統府」

大溪歷史『光』廊道

位在桃園的大溪歷史『光』廊道由壹號館、公會堂、蔣公行館、武德殿等歷史建築組成，一系列歷史建築記錄下了大溪的人文生活，在光影之下，古蹟建物也彷彿有了嶄新的生命力。透過光線設計，不僅讓舊時代的歷史與現代社會相互串聯，低光源的燈光更尊重動植物的生物特性，打造出人與自然能相互共存的友善環境。

「大溪歷史『光』廊道」

「大溪歷史『光』廊道」。

河樂廣場

近年備受歡迎的台南旅遊景點——河樂廣場，到了夜間也有不一樣的風采，以減法照明為核心概念，在廣場的上層與下層運用不同的照明方式，兼顧點、線、面、塊的佈局，適度拿捏光線明暗的濃淡，營造出豐富、多層次的光影效果，為河樂廣場創造特殊的夜間氛圍。

「河樂廣場」。

「河樂廣場」

汀甫圳通學巷

位在新竹的「汀甫圳通學巷」四周鄰近學區，是學生們上下學必經之路，不過過去汀甫圳通學巷光線昏暗、樹木叢生，非常不便於行。在重新改造過後，汀甫圳通學巷一甩過去「後門大水溝」不良印象，不只變身為白天適合踏青的步道，在夜間透過適當的光線導引，更讓通學巷到了夜晚也別有一番風味。

「汀甫圳通學巷」（攝影趙宇晨）

「汀甫圳通學巷」（攝影趙宇晨）

司馬庫斯無藍害部落

位在新竹尖石鄉的泰雅族部落司馬庫斯，過去曾因為座落於深山內而長期缺乏電力供應，有著「黑暗部落」的暱稱。然而隨著電力供應，也造成當地環境的破壞，電燈中的藍光使得大量昆蟲死亡，為了解決環境問題，清大周卓煇教授團隊開發了無藍害類燭光OLED燈，取代部落過往使用的普通LED燈，能有效避免藍光所帶來的危害。

無藍害類燭光OLED燈也與當地部落文化結合，裝上了以朽木製成的燈罩，打造出宛如夕陽餘暉般的溫暖光線，更符合了部落「與環境共生」的理念。

「司馬庫斯無藍害部落」（攝影趙宇晨）

「司馬庫斯無藍害部落」（攝影趙宇晨）

「司馬庫斯無藍害部落」（攝影趙宇晨）

LIGHTWELL空間藝術裝置

作品「光區」位在台北中山的時尚選品空間LIGHTWELL，是本屆台灣光環境獎唯一入圍決選的光藝術作品。藝術家高德亮以時區為概念，希望透過空間中的光線區分個體與空間的關係，作品設置在室內天井之中，從二樓延伸至頂樓，利用室內自然照明光線與作品互動，在不同的角度、時間、天氣下觀看作品，都能得到截然不同的美麗風景。

「LIGHTWELL空間藝術裝置」

「LIGHTWELL空間藝術裝置」。

「LIGHTWELL空間藝術裝置」。

第三屆台灣光環境獎在今日（11日）公布得獎名單，由「總統府」、「河樂廣場」、「大溪歷史光廊道」與「Lightwell空間藝術裝置」脫穎而出，獲得台灣光環境獎。除此之外，值得一提的是，以無藍害類燭光OLED燈來取代一般的LED燈的「司馬庫斯無藍害部落」因其符合部落「與環境共生」的理念，且真正落實環境永續，因此獲評審團特別獎肯定。

作者／Tatler Taiwan

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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