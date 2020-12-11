提升心理防疫力 不怕無常打亂生活

文／張慧心

新冠肺炎疫情持續衝擊全球經濟，香港公布失業率惡化至6.4％，創16年來新高；南韓統計局也公告，9月份失業率上升至3.6％，創金融危機以來最大增幅！

台灣雖然防疫有成，但仍有不少勞工的生活受到影響、甚至失業。

在解決生計和健康威脅之際，你是否審思過自己的心理素質是否夠強大，

能處理超出掌控的局面？本文特別嚴選「心理調適」處方，

當意外打亂生活，不知如何處理焦慮、難過等負面情緒時，不妨參考！

台灣防疫成績有目共睹，疫情趨緩後，多數人回復正常作息，學校也如常上下課，遇到假日就跟風來一場「報復式旅遊」，讓熱門景點擠滿人潮，一切看似平靜無波，無比正常……但如果仔細觀察，便會發現身邊的人事物，還是和疫情爆發前有些不同。

依據行政院主計處公布，年初以來，全台已有接近50萬人失業，放無薪假的企業則多達1200家，影響近30000個家庭的生計。其中，最受衝擊的行業主要集中在製造業、運輸倉儲業，但民生工業、批發及零售、住宿餐飲、專業技術及各種服務業……還是受到輕重不一的影響。

而外出戴口罩、勤洗手、保持社交距離、非必要不出國等防疫基本動作，影響最多的就是人際的接觸方式改變了，在「零接觸」的前題下，在家工作者增加了，外送平台也大量取代原本的親自購買，新興的遠距醫療模式，也改變了醫病的連結方式。

疫情改變了人際接觸的模式

生活中改變的細項更多，孩子不再跳進球池玩耍、朋友鄰居不再相互串門子、買自助餐被要求戴口罩、聚餐一定要用公筷母匙、吃別人吹熄蠟燭的蛋糕，心中多了顧忌、開趴聚餐能免則免、年輕人不敢放心玩密室逃脫或桌遊、再親密的關係也避免共享一杯飲料、在藥妝店試用化妝品的風險變高了、不鼓勵握手擁抱和親吻臉頰……

此外，很多工作受疫情影響，也影響不少人的上班心情，除了旅遊業一蹶不振，從業人員全部失業，連帶的遊覽車、餐廳、旅館、飯店、景區商家、土產及紀念品店、清潔及保全人員……都受到不同程度的影響，在轉換行業不易的情況下，只能苦撐吃老本，心理壓力之大可想而知。

一般受薪階級，則如溫水煮青蛙，在疫情一時看不到盡頭的情況下，企業減薪及裁員壓力持續增加，常民生活中的食衣住行育樂，消費行為趨於保守，買氣也不像以往暢旺……不少過去高所得的業務人員、技術SOHO，宛如從雲端跌入凡間；各國閉關自守下，新興科技受影響還小，但傳統產業如茶葉、水果外銷，都受到百點到萬點暴擊。

全球疫情不知還會嚴峻多久，中華心理衛生協會副理事長張菊惠表示，疫情期間，因邊境管控嚴實，國人被保護得很好，但當直接的健康威脅變小，也會更真切體會到心理健康的重要性，並不亞於生理健康。

把衝擊和挑戰轉為正向思考

防疫期間，張菊惠的另一半在醫院急重症病房值完夜班返家休息，卻突然打電話給她說：「我中風了！」當時張菊惠出外辦事，距家車程還有15分鐘，平日心理素質很高的她，一陣心慌後立即穩住，鎮定的呼叫救護車，並打電話給兩個讀高中的孩子。

「我先生平日工作常超時，是個不怎麼注意自己血壓及健康的醫生，但事後我沒有責怪他不愛惜身體，甚至危機解除後，兩三天我們就把整件事導向正面思考，感謝老天爺在他還年輕，卻過度使用身體的情況下，輕輕用棍子點了他一下，讓整件事變得有意義。」張菊惠和先生取得「要拚工作，更要愛惜身體」的共識，也毫不隱瞞的對兩個孩子說明事情的嚴重性及幸運處，要孩子關心家人，提醒爸爸吃藥，全家都要過著健康的生活。

所謂的「健康生活」意指「身」和「心」都要健康，中華心理衛生協會於疫情期間，結合國內十多個心理衛生組織，編寫《抗疫安心手冊》，由台大精神科丘彥南醫師帶頭推動「心防疫」行動，鼓勵民眾在臉書上以手寫、拍照或影片，表達或唱出對身邊人事物的感謝；丘彥南並填寫七首曲子，「暖心繞台」環島帶動唱，鼓勵親子一起唱和，保持開心的心情，強化心理素質。

此外，中華心理衛生協會更結合芯福里情緒教育推廣協會，由芯福里創會理事長楊俐容老師，喊出五字訣：「調、鬆、樂、轉、好」，鼓勵民眾在面對壓力和焦慮時，懂得「調」整作息、放「鬆」身心、找到「樂」趣、「轉」個念頭，創造共「好」，強韌內在以面對外在壓力，藉由讀書、運動、學習新事物，提升心理防疫力。

……完整內容，請繼續閱讀《大家健康雜誌》391期

諮詢／張菊惠（中華心理衛生協會副理事長）

陳書梅（台大圖書館系教授）

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本文出自《大家健康雜誌》109年11月號，更多精彩內文，請見【大家健康雜誌官方網站】