義大利140年頂級巧克力 Venchi 有什麼特別之處？

義大利頂級巧克力品牌 Venchi 正式進軍臺灣，以近百種口味的巧克力和12種口味的 Gelato 義式冰淇淋，進駐信義新光三越 A11。

Venchi 創立至今超過140年，迄今販售國家超過125國，推出超過90種口味 Gelato 義式冰淇淋、逾350種巧克力與相關商品。被封為「義大利巧克力風靡世界的先驅」，Venchi 的巧克力有什麼特別的地方？自1878年創立以來，Venchi 都維持著「義大利製造」的傳統，選用的頂級純淨食材不僅不含麩質，更以橄欖油取代棕櫚油，讓美味與健康取得完美平衡。

義大利頂級巧克力品牌 Venchi 正式進軍臺灣，自選區巧克力以秤重計價。

圖／Tatler Taiwan

Venchi 除了精選 IGP 認證頂級皮埃蒙特榛果，更使用來自地中海義大利西西里島的頂級開心果及杏仁、優質利古里亞地區橄欖油，並精選來自南美與非洲頂級莊園出產的 Criollo 及 orastero 頂級品種可可。

品牌也不斷推出讓饕客驚艷無比的新口味，在2020年12月進駐台北新光三越A11的店面中，小小的空間裡，也存有近百種巧克力口味可供選擇，一旦走進 Venchi，真的要小心不要手滑失心瘋。

義大利140年頂級巧克力 Venchi 12月在信義新光三越 A11開幕。

聖誕期間的 Venchi 禮盒包裝。

因為選擇太多，不知從何下手的讀者朋友可從以下幾種 Venchi 的經典或特色口味入手。

Venchi 自選巧克力口味推薦

全球暢銷冠軍口味：75% 黑巧克魚子方

2005年一推出就讓全球熱愛的巧克力迷們陷入瘋狂，以精選特別產區75％黑巧克力，打造出香氣、口感與味覺俱佳巧克力魚子顆粒，包裹 Venchi 頂級黑巧克力，並搭配品牌特色內餡，層次分明的獨特口感與味蕾感動，各具特色。另外巧克魚子方還有風味絕佳的開心果與榛果內餡，搭配獨一無二焦糖和奶油酥餡。

75% 黑巧克魚子方

Venchi 1878年第一款巧克力：N.3榛果巧克力角

1878年 Venchi 正式成立，創始人 Silviano Venchi 推出了獨門榛果巧克力配方，其中至少含32％的皮埃蒙特榛果，並以北義大利嘉年華會帽子造型為靈感的三角形巧克力角，現已成為 Venchi 的標誌性產品。

N.3榛果巧克力角

Vehcni 1905年第二款巧克力：牛扎糖巧克力（Nougatine）

以黑巧克力包覆焦糖榛果粒，口感酥脆，包裝靈感來自19世紀文學作品主人翁的頭巾。

牛扎糖巧克力的包裝靈感來自19世紀文學作品主人翁的頭巾

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牛扎糖巧克力

內含酒精濃度最高：古巴蘭姆巧克力（Alcohol）

1949年推出的 CUBA RHUMAR 蘭姆酒巧克力，以入口即化的創新蘭姆酒巧克力軟質夾心，打造前所見的甜酒巧克力。

古巴蘭姆巧克力

此次 Venchi 進軍臺灣，除了招牌巧克力商品，不可錯過的重點就是 Venchi Gelato 義式冰淇淋，以低脂健康為最大特色，相對低的乳脂含量，卻依舊充滿濃郁香甜口感，讓曾造訪義大利品嚐道地 Gelato 的饕客，神遊這僅存於義大利的絕美甜蜜回憶。

Venchi Gelato 義式冰淇淋，以低脂健康為特色。

Venchi 店鋪資訊

開幕日期：2020年12月1日

地點：信義新光三越A11店 1樓

商品種類 : 近百種口味巧克力、12種口味Gelato

作者／Lovina Wu

※本文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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