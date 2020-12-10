義大利140年頂級巧克力 Venchi 有什麼特別之處？

義大利頂級巧克力 Venchi 前進信義區，有全球各種暢銷冠軍口味。圖／Tatler
義大利頂級巧克力 Venchi 前進信義區，有全球各種暢銷冠軍口味。圖／Tatler

義大利頂級巧克力品牌 Venchi 正式進軍臺灣，以近百種口味的巧克力和12種口味的 Gelato 義式冰淇淋，進駐信義新光三越 A11。

Venchi 創立至今超過140年，迄今販售國家超過125國，推出超過90種口味 Gelato 義式冰淇淋、逾350種巧克力與相關商品。被封為「義大利巧克力風靡世界的先驅」，Venchi 的巧克力有什麼特別的地方？自1878年創立以來，Venchi 都維持著「義大利製造」的傳統，選用的頂級純淨食材不僅不含麩質，更以橄欖油取代棕櫚油，讓美味與健康取得完美平衡。

義大利頂級巧克力品牌 Venchi 正式進軍臺灣，自選區巧克力以秤重計價。
義大利頂級巧克力品牌 Venchi 正式進軍臺灣，自選區巧克力以秤重計價。

圖／Tatler Taiwan

Venchi 除了精選 IGP 認證頂級皮埃蒙特榛果，更使用來自地中海義大利西西里島的頂級開心果及杏仁、優質利古里亞地區橄欖油，並精選來自南美與非洲頂級莊園出產的 Criollo 及 orastero 頂級品種可可。

品牌也不斷推出讓饕客驚艷無比的新口味，在2020年12月進駐台北新光三越A11的店面中，小小的空間裡，也存有近百種巧克力口味可供選擇，一旦走進 Venchi，真的要小心不要手滑失心瘋。

義大利140年頂級巧克力 Venchi 12月在信義新光三越 A11開幕。
義大利140年頂級巧克力 Venchi 12月在信義新光三越 A11開幕。

聖誕期間的 Venchi 禮盒包裝。
聖誕期間的 Venchi 禮盒包裝。

因為選擇太多，不知從何下手的讀者朋友可從以下幾種 Venchi 的經典或特色口味入手。

Venchi 自選巧克力口味推薦

全球暢銷冠軍口味：75% 黑巧克魚子方

2005年一推出就讓全球熱愛的巧克力迷們陷入瘋狂，以精選特別產區75％黑巧克力，打造出香氣、口感與味覺俱佳巧克力魚子顆粒，包裹 Venchi 頂級黑巧克力，並搭配品牌特色內餡，層次分明的獨特口感與味蕾感動，各具特色。另外巧克魚子方還有風味絕佳的開心果與榛果內餡，搭配獨一無二焦糖和奶油酥餡。

75% 黑巧克魚子方
75% 黑巧克魚子方

Venchi 1878年第一款巧克力：N.3榛果巧克力角

1878年 Venchi 正式成立，創始人 Silviano Venchi 推出了獨門榛果巧克力配方，其中至少含32％的皮埃蒙特榛果，並以北義大利嘉年華會帽子造型為靈感的三角形巧克力角，現已成為 Venchi 的標誌性產品。

N.3榛果巧克力角
N.3榛果巧克力角

Vehcni 1905年第二款巧克力：牛扎糖巧克力（Nougatine）

以黑巧克力包覆焦糖榛果粒，口感酥脆，包裝靈感來自19世紀文學作品主人翁的頭巾。

牛扎糖巧克力的包裝靈感來自19世紀文學作品主人翁的頭巾。
牛扎糖巧克力的包裝靈感來自19世紀文學作品主人翁的頭巾

牛扎糖巧克力
牛扎糖巧克力

內含酒精濃度最高：古巴蘭姆巧克力（Alcohol）

1949年推出的 CUBA RHUMAR 蘭姆酒巧克力，以入口即化的創新蘭姆酒巧克力軟質夾心，打造前所見的甜酒巧克力。

古巴蘭姆巧克力
古巴蘭姆巧克力

此次 Venchi 進軍臺灣，除了招牌巧克力商品，不可錯過的重點就是 Venchi Gelato 義式冰淇淋，以低脂健康為最大特色，相對低的乳脂含量，卻依舊充滿濃郁香甜口感，讓曾造訪義大利品嚐道地 Gelato 的饕客，神遊這僅存於義大利的絕美甜蜜回憶。

Venchi Gelato 義式冰淇淋，以低脂健康為特色。
Venchi Gelato 義式冰淇淋，以低脂健康為特色。

Venchi 店鋪資訊

開幕日期：2020年12月1日

地點：信義新光三越A11店  1樓

商品種類 : 近百種口味巧克力、12種口味Gelato

作者／Lovina Wu　
※本文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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