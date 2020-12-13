想吃飯先穿過森林 和自然共舞的 VG Encore

若論台北餐酒館的代表，VG Café 絕對是其一。不過最近他們一改 VG Café 的十年招牌，換上全新面貌——VG Encore，重新出發的他們，這次又要給食客帶來什麼樣的驚喜？

這幾年，台北的餐飲風景變化很多，除了發展蓬勃的高端餐飲，還有不可或缺的日常小吃，在這兩個極端之間，更掀起了一股餐酒館風潮。而要說到餐酒館的代表，VG Café 絕對是其一，2010 年創立的他們，向來以各種創新西菜和冠軍調酒著稱，吸引著下了班、想要療癒自己的都會男女前往。

如今，10 年過去了，VG Café 決定邁入下一個階段，由 2018 年獲得聖沛黎洛東北亞年輕廚師冠軍的陳子洋領軍，和曾待過瑞典 Fäviken 及法國 Restaurant David Toutain 等米其林餐廳的于鼎主廚一起，推出全新餐飲品牌 VG Encore，以「新自然系餐飲」作為主軸，道道料理都繞著自然、發酵和循環等元素出發。

上山下海找食材 和自然共舞的新歐陸菜

自 12 月中開始的菜單，以「煙燻、土壤、炭火、分解、川、海、山、林」給菜色分類，並以台灣原生物種為優先；像是一道「陽明山鱒魚/ 鱒魚卵醬汁」，就以煙燻奶油醬和蒔蘿給鱒魚提味，襯托在地漁獲的鮮美。

陽明山鱒魚/ 鱒魚卵醬汁

而另一道「南投放牧黑豬/ 高麗菜/ 龍眼」則像一記直球，簡單烹調過黑豬，肉彈味鮮，搭配發酵過的高麗菜，酸香的氣味讓豐腴的豬肉更顯爽口。

南投放牧黑豬/ 高麗菜/ 龍眼

不過最讓人印象深刻的，莫過於「絲綢乳酪/ 葡萄/ 甜菜根」，這道菜就像一個驚喜包，如果沒有解說和細細品嚐，完全不會猜想到一片紫紅裡其實混了三種主要食材，分別是甜菜根、葡萄和牛血葉，一起送入口中，除了大地土壤的氣息，還有微酸微甜的果香，兩者一起包覆在絲綢乳酪的香滑裡。

絲綢乳酪/ 葡萄/ 甜菜根

酒水也要自然系

VG Encore 更選了自然酒搭餐，也為這次菜單設計了四款的佐餐酒。遵循自然動力法釀造的自然葡萄酒，產量稀少、保存不易，酒體更淡雅，和餐一起搭配，輕盈地襯托了彼此。當然，想念 VG 招牌調酒的人，還是可以點杯調酒過過癮。

在 VG Encore 點杯調酒過過癮

裝潢更要講究 在餐廳裡和 TA deco 打造台灣原生林

餐和酒都邁向自然的 VG Encore，裝潢當然也要呼應。如果你是 VG Café 的老顧客，一定對他們的入口印象深刻，站在外面只看見一面水泥牆，根本不知道裡面是熱鬧的餐酒館，就像是間 speakeasy 餐廳。

VG Encore 和環境設計品牌 TA deco 合作

VG Encore

如今這個入口還在，而且變得更有氣氛，他們和環境設計品牌 TA deco 合作，在餐廳打造出模擬海拔 200 到 1500 公尺的原生林相，以馬尾衫、蕨類和蘭花等植物組成，模擬人類在台灣山林間行走的視覺高度，就連空氣濕度和溫度都一一比照，入夜還會一片霧氣瀰漫。就像都市塵囂裡的一座小森林，和從前一樣撫慰大家的心。

VG Encore x TA deco

台北市大安區復興南路一段 279 巷 4 號

0966-591-068

VG Encore 團隊

作者／Ting Wei

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

延伸閱讀：

全台第一間環境友善雞尾酒吧 Reply 開幕！從料理到裝潢都要永續

盤點台北 5 間夜景餐廳 在美景和煙火中迎向 2021！

蟬聯義大利米其林 20 年！星級主廚插旗台北開餐廳「雅意 Artbrosia」傳承三代義菜風味

名廚陳嵐舒創立全新餐飲品牌「小樂沐 Le Côté LM」，在台中正式開幕！