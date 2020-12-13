想吃飯先穿過森林 和自然共舞的 VG Encore

從餐酒到裝潢都要自然到底的餐廳 VG Encore。圖／Tatler提供
從餐酒到裝潢都要自然到底的餐廳 VG Encore。圖／Tatler提供

若論台北餐酒館的代表，VG Café 絕對是其一。不過最近他們一改 VG Café 的十年招牌，換上全新面貌——VG Encore，重新出發的他們，這次又要給食客帶來什麼樣的驚喜？

這幾年，台北的餐飲風景變化很多，除了發展蓬勃的高端餐飲，還有不可或缺的日常小吃，在這兩個極端之間，更掀起了一股餐酒館風潮。而要說到餐酒館的代表，VG Café 絕對是其一，2010 年創立的他們，向來以各種創新西菜和冠軍調酒著稱，吸引著下了班、想要療癒自己的都會男女前往。

如今，10 年過去了，VG Café 決定邁入下一個階段，由 2018 年獲得聖沛黎洛東北亞年輕廚師冠軍的陳子洋領軍，和曾待過瑞典 Fäviken 及法國 Restaurant David Toutain 等米其林餐廳的于鼎主廚一起，推出全新餐飲品牌 VG Encore，以「新自然系餐飲」作為主軸，道道料理都繞著自然、發酵和循環等元素出發。

上山下海找食材 和自然共舞的新歐陸菜

自 12 月中開始的菜單，以「煙燻、土壤、炭火、分解、川、海、山、林」給菜色分類，並以台灣原生物種為優先；像是一道「陽明山鱒魚/ 鱒魚卵醬汁」，就以煙燻奶油醬和蒔蘿給鱒魚提味，襯托在地漁獲的鮮美。

陽明山鱒魚/ 鱒魚卵醬汁
陽明山鱒魚/ 鱒魚卵醬汁

而另一道「南投放牧黑豬/ 高麗菜/ 龍眼」則像一記直球，簡單烹調過黑豬，肉彈味鮮，搭配發酵過的高麗菜，酸香的氣味讓豐腴的豬肉更顯爽口。

南投放牧黑豬/ 高麗菜/ 龍眼
南投放牧黑豬/ 高麗菜/ 龍眼

不過最讓人印象深刻的，莫過於「絲綢乳酪/ 葡萄/ 甜菜根」，這道菜就像一個驚喜包，如果沒有解說和細細品嚐，完全不會猜想到一片紫紅裡其實混了三種主要食材，分別是甜菜根、葡萄和牛血葉，一起送入口中，除了大地土壤的氣息，還有微酸微甜的果香，兩者一起包覆在絲綢乳酪的香滑裡。

絲綢乳酪/ 葡萄/ 甜菜根
絲綢乳酪/ 葡萄/ 甜菜根

酒水也要自然系

VG Encore 更選了自然酒搭餐，也為這次菜單設計了四款的佐餐酒。遵循自然動力法釀造的自然葡萄酒，產量稀少、保存不易，酒體更淡雅，和餐一起搭配，輕盈地襯托了彼此。當然，想念 VG 招牌調酒的人，還是可以點杯調酒過過癮。

在 VG Encore 點杯調酒過過癮
在 VG Encore 點杯調酒過過癮 

裝潢更要講究 在餐廳裡和 TA deco 打造台灣原生林

餐和酒都邁向自然的 VG Encore，裝潢當然也要呼應。如果你是 VG Café 的老顧客，一定對他們的入口印象深刻，站在外面只看見一面水泥牆，根本不知道裡面是熱鬧的餐酒館，就像是間 speakeasy 餐廳。

VG Encore 和環境設計品牌 TA deco 合作
VG Encore 和環境設計品牌 TA deco 合作
VG Encore
VG Encore

如今這個入口還在，而且變得更有氣氛，他們和環境設計品牌 TA deco 合作，在餐廳打造出模擬海拔 200 到 1500 公尺的原生林相，以馬尾衫、蕨類和蘭花等植物組成，模擬人類在台灣山林間行走的視覺高度，就連空氣濕度和溫度都一一比照，入夜還會一片霧氣瀰漫。就像都市塵囂裡的一座小森林，和從前一樣撫慰大家的心。

VG Encore x TA deco

  • 台北市大安區復興南路一段 279 巷 4 號
  • 0966-591-068
VG Encore 團隊
VG Encore 團隊

作者／Ting Wei
※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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