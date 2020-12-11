蟬聯義大利米其林 20 年！星級主廚插旗台北開餐廳
君品酒店的新餐廳「雅意 Artbrosia」由義大利星級餐廳 Ca’Vittoria 主廚 Massimiliano Musso 主理，更派了實力堅強的捷克主廚 Josef Pindur 坐鎮，把義大利皮埃蒙特（Piedmont）傳承三代的料理，跨越歐亞大陸來到台北傳承飄香。
今年十月，台北君品酒店六樓悄悄出現了一間新餐廳：雅意 Artbrosia。空間由知名設計師陳瑞憲操刀，料理則請到自 1997 年就蟬聯《義大利米其林指南》一星的 Ca’Vittoria 餐廳主廚 Massimiliano Musso，身為 Ca’Vittoria 的第三代掌門人，Musso 從去年來台客座後就和君品酒店結下緣份，今年雙方進一步展開合作，Musso 於是派了共事許久的主廚 Josef Pindur 來台坐鎮。
來自捷克的 Josef 實力也同樣堅強，曾待過法國的 Kintessence 及 La Vague d´Or 等星級餐廳。如今第一次在亞洲長駐，兩人以 Musso 的家鄉，義大利皮埃蒙特，作為料理發想的起點，用精巧的料理手法，再現傳統義大利菜的風味。
一道以鵪鶉為主角的料理，便是將炙烤後的鵪鶉胸肉搭配以菊芋泥和高湯混合的奶油醬，以及鵪鶉腿、翅膀、奶油和葡萄燉煮而成的醬汁，一旁的配菜則是烤菊芋皮、松本茸蕈傘、鵪鶉蛋黃醬，還有菊芋和黑松露混合成的碎丁。這道菜外觀看似新穎，但對 Josef 來說，料理的過程其實是把傳統收斂再收斂的結果，「出於對大自然的尊重，我們要盡量把食材的每個部位完整運用，並透過不同烹調方式來呈現多元面貌。」也因此，鵪鶉的胸肉烤了上色，腿熬成醬汁；菊芋的果肉磨成泥，皮烤得香酥。物盡其用，呼應了近年的食物浪費運動，不過仔細想想，其實早就是流傳多年的烹飪傳統。
「但我們還是會不斷融合創新的料理觀點。」Josef 補充。一道以提拉米蘇為靈感的甜點，充分解構了提拉米蘇的原型，幻化成三顆白色乳脂般的圓球，和可可色的脆片一同落在盤上。視覺上解構，味覺上卻合一成熟悉的提拉米蘇，這道由西點副主廚 Andrea Celeste Allione 創作的甜點，把口感拉提出更多層次，軟中帶潤、潤中帶脆。精緻的做工，讓人完全沒想到，其實 Andrea 才 21 歲。事實上，雅意的團隊很年輕，年齡多落在二三十歲，但這絲毫不減他們的自信與企圖心，看在 Josef 眼裡，很是滿意，「我們的夥伴都很年輕，雖然像張白紙，但也有很大的可能性。」
不僅如此，團隊成員來自捷克、義大利和秘魯等地，儼然是一支迷你的多國聯軍。從人員、料理到空間，都可以感受到雅意的明確定位，不做家常菜小餐館，而是要登大雅之堂的高端餐廳，據聞瞄準米其林星星，好奇之下詢問，Josef 毫不猶豫地給予肯定的答案。儘管在異鄉打拼，面臨的難題肯定不會少，但也正因如此，反而加倍凸顯他們的決心，「雖然這個挑戰很難，但我喜歡。」Josef 眼神裡閃著光，似乎已經看到夢想成真。憑著這股熱情，他們正為台北餐飲帶來新氣象。
雅意 Artbrosia
- 0975-684-833
- 台北市中山區承德路一段 3 號 6 樓
- palaisdechinehotel.com
作者／Ting Wei
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