2021年經濟預測》令人不安的「強復甦」！你的新台幣荷包能否強強滾？

伴隨近期各國疫苗開發喜訊不斷，

疫後的「曙光」日漸明朗。

展望2021年，法人普遍預期全球經濟將迎來多年未見的「強勢復甦」；

然而，在這條「V型」的復甦旅程即將開展之際，許多專家仍感不安，

因為對疫情再起的恐懼依舊，因為疫苗配送與施打的障礙重重。

2021的強復甦之路，我們或將走得步步驚心。

經歷一波V型反彈後，全球經濟將在2021年第2季，回到疫情之前的『成長軌道』。」翻開摩根士丹利《全球總體經濟展望報告》的開頭，斗大的一個「V」字，預示了其團隊對未來一年全球經濟走勢的樂觀：「全球的『再通膨』，將由新興市場與已開發市場的復甦同步驅動⋯⋯。」

11月以來，世界各地陸續傳出疫苗研發進度的好消息，這或許是外資機構更趨樂觀的原因，但不少國際大咖經濟學者與預測機構在展望2021年時，似乎卻不敢對這些疫苗佳音投下百分之百的信任票。

11月中一場彭博經濟論壇，歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）在被問及2021年展望時，語重心長表示，「只要疫情再度爆發，人們可能再度減少消費，廠商投資也將裹足不前。」

聯準會前主席柏南克（Ben Bernanke），也在11月一場訪談中表示，美國經濟仍深陷困境，「疫苗可能要到明年很晚才能大範圍分配與施打，但病毒已經回來了，我們即將迎接一個艱難的冬天。」

如果疫苗後續量產不足、配送延遲，或施打成效不如預期，輕則拖慢全球復甦進程，而若情況嚴重一些⋯⋯，「大眾恐懼快速升溫，政府對商業活動再度施加廣泛限制，民眾的經濟活動恐要到2021年底才會回復正常，中美之間的敵對態勢可能再度升級。」瑞銀在展望報告中指出。

儘管疫苗決定了「V型復甦劇本」能否上演，但在今年全球瘋狂印鈔、政府大撒幣的背景下，仍有幾大趨勢是接受本刊訪問的專家學者都一致同意的。

3大趨勢有共識

弱美元、寬鬆不變、中國最穩

第一個趨勢，是「弱美元」。

「美元明年注定是弱勢格局！」曾精準預言亞洲金融風暴，現任瑞士信貸私人銀行亞太區副主席的陶冬，接受本刊訪問時篤定地表示。他解釋，美元弱勢是多層因素共同促成，一是因美國經濟這幾年相對強勢，但隨著以中國為首的新興市場經濟復甦步調加快，維繫強美元的動能不再。

而對應弱美元的，則是國人關心的另一重點：新台幣匯率。

「明年匯率一定強！」專長國際總經的台灣經濟研究院研究六所所長吳孟道，對明年新台幣的走勢相當樂觀。他指出，考量台灣經濟明年表現相對良好，而「匯率長期就是反映經濟基本面。」

促成明年新台幣強勢的另一因素，也是多數專家同意的第2個趨勢——全球央行的寬鬆政策基調，相較今年不會有太大改變。

陶冬分析，在這波疫情衝擊下，政府透過財政政策撒錢已接近「天文數字」，沒辦法靠正常稅收來彌補，唯一解方是靠「央行印鈔」去支應赤字。「因此，無論美國、日本還是歐洲央行，它們明年都還是會做同樣的事情（亦即持續印鈔）。」

至於第3個專家普遍認同的趨勢，是在主要經濟體中，中國復甦步伐最為「穩健」。「明年（復甦）說穿了，其實就是中國VS.非中國。」陶冬指出，中國經濟處境比美國和歐洲好很多，政府的貨幣政策也開始往「正常化」階段過渡。

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