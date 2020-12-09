名廚陳嵐舒創餐飲品牌 小樂沐 Le Côté LM台中開幕！

兩年前，由主廚陳嵐舒所創的頂級法式料理餐廳「樂沐 Le Mout」宣布歇業，令大家萬分惋惜。兩年後，陳嵐舒重新出發，全新餐飲品牌「小樂沐 Le Côté LM」正式在台中開幕！

走進充滿綠意的戶外庭園，時間彷彿慢了下來。座落在台中市靜謐巷內的白色簡約建築，曾是亞洲最佳女主廚陳嵐舒所創的頂級法式料理餐廳樂沐 Le Mout 的前身。2018 年的熄燈，無不令大家一片惋惜。如今，她再次回到了這裡，創立了全新餐飲品牌小樂沐 Le Côté LM，主打當代法式餐酒。

小樂沐 Le Côté LM 小樂沐 Le Côté LM

小樂沐 Le Côté LM 平日午間供應單點菜色，週間晚上、週末例假日午晚時段則是套餐。其中，單點菜單上有著法國小酒館裡常見的經典菜色如法式鄉村肉派、嫩煎肥鴨肝等，主菜亦不定時更替，還有適合搭配葡萄酒的綜合乳酪盤、火腿盤等。而細膩的法式套餐，則可選擇 2 杯或 3 杯葡萄酒佐餐，由餐廳經理陳永淳（Mars Chen）挑選的自然酒值得一嚐。戶外座位則全日供應著輕食、葡萄酒、咖啡及茶等。

單點菜色：法式鄉村肉派 醃漬洋蔥 奶油生菜 無花果酸種麵包 套餐菜色：小龍蝦 鱈魚白子 120°麻油 菱角 南瓜 貢布胡椒 單點菜色：川滷牛小排 芹菜頭 花生醬汁 套餐菜色：七味乳鴿 酸豇豆 白舞茸 紅薏仁

值得一提的是，小樂沐 Le Côté LM 所使用的餐盤美器是由法國麗固（LEGLE FRANCE）量身訂製，從餐點到器皿的一氣呵成，讓用餐體驗從味覺到視覺都合拍得天衣無縫。

小樂沐 Le Côté LM

電話：（04）2375-3002

地址：台中市西區存中街 59 號

作者／Ting Wei

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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