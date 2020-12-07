假名媛與精緻窮 被「光鮮亮麗」壓垮的現代人

文／屈彥辰

自社群媒體興起，「光鮮亮麗」似乎成了網站發文的標準配備。這個趨勢也反映了現代人看待他人標準不再是以「職業」作為基準，而是以其食衣住行育樂等消費方式作為依據，藉以判斷他人的社會階級。但癥結點在於，過度消費或是程度更甚的「超額消費」——類同「借貸消費」，硬是在身上堆疊出一堆「符號」，從而走向貧窮的深淵。「精緻窮」、「假名媛」的背後，反映的是一種階級焦慮，以及希望社會流動卻又無法撼動社會結構的「妥協」。

「精緻窮」與「假名媛」

近期，中國大陸有綜藝節目談論年輕人消費觀，認為「錢賺得不多」加上「花錢不手軟」便等於「精緻窮」，一句話概括就是「為了買到自己喜歡的東西，即使窮得明明白白，也覺得自己活得開心閃亮」。網友們自嘲在雙十一「過度消費」，微博熱搜因此多了很多新成語：「依萍如洗」、「琦樂吾窮」、「李姓消費」（後二者意指大陸知名帶貨直播主李佳琦）等，在自嘲的同時，也是「痛並快樂著」。

「精緻窮」一詞因此廣受討論，這種語彙與其說代表特定群體，其更可能偏向一種「新且矛盾」的理財觀。持有此類理財觀者，通常低薪卻又常將月收入盡數投入在享樂之中，或是用在奢侈品的消費，如名牌包、名牌鞋等，抑或是購買很可能相當於一個月收入的高級智慧型手機。

事實上，這類人的出現，與大環境的經濟衰退、普遍低薪、收入減少、房價所得比過高有關，使他們難以對於未來有所期望。相較於存錢買房等未來性的長期規劃，他們大多寧可選擇在「當下」提升自己的生活品質，在看得見的時間內盡情享受——「不論我努力與否、規劃與否，未來就是像團糨糊一樣的糟」。失敗主義氛圍不只瀰漫，甚至還會傳染，社群網站等傳播媒介，便是推手之一。

「精緻」與「窮」，兩個在意義上原本相互排斥的語彙，結合在一起時卻又呈現出當下的真實社會現象，尤以青年最為凸顯。若「精緻窮」的背後，反映出對未來的悲觀、現實的無奈，那麼日前發生的「上海假名媛群」事件，便是與之連結、最為血淋見骨的例證。

上海名媛群拼單事件近日在網上討論「炸鍋」，群內的女子為了躋身上流社會，用拼單方式，為自己洗了個「白富美」面具，比如住豪華五星級旅館、背名牌手提包，甚有人揪團合租知名時尚品牌的二手絲襪，進而在網上「大肆宣傳」。她們所做的一切，最終目的仍是為了擠進上流社會圈，尋找高富帥目標，而讓自己能過上「舒服的生活」。

「精緻窮」也好，「假名媛」也罷，背後共通的原因都源自於對於未來的「焦慮」，以及社會及經濟地位的不確定性。然而兩者排解焦慮的方式不同，前者是選擇享受當下，後者則是「抹上白富美的粉底」，期盼自己能有脫離原有階級的「機會」。當未來的不確定性越來越高，經濟景氣短期內難見曙光之際，為了轉移生活不順遂，而做的消費、假名媛等行為，也就可能成為一種「焦慮常態」。

當「品牌」成為地位符號

放回歷史脈絡來檢視此當代「新常態」，在人類經過工業革命之後，生產力大幅度提升，生產出的過剩物資必須得有人不斷「消耗」，從而也創造了源源不絕的「需求」。

然而，消費社會之所以運作自洽，其背後乃是名為「資本主義」的操偶師。消費社會源於消費商品的「可選擇性」，以及「有足夠的購買能力」，無止盡的鼓勵消費欲望、透過各種手段壓低生產成本的低廉商品，讓「薪資奴隸」——勞工都「自願」或一定程度的「被迫」把勞動所得用以交換商品，形成一種「我出賣自己的勞力，將勞力予以『商品化』換取金錢，又將勞動所得透過消費『還』給資本家」的剝削循環。

這個抽象的過程，用「品牌」就能具體說明了。世界上第一個服裝品牌，一般認為始於英國時裝設計師沃思（Charles Frederick Worth）1858年在巴黎開設時裝店，他看見當時法國出身平民的演藝新人追求自我形象，試圖向貴族靠攏，希望利用服裝來塑造一種「虛幻的社會地位」象徵。於是他讓這些女性穿上由他設計的服裝上台或進行社交，一旦走紅，身價便水漲船高。此外，沃思也在設計的時裝上簽名，讓自己的名字隨著明星們一起走紅，成為最初的品牌效應概念。

用的、穿的、吃的，來自什麼「品牌」，成為現代人們判斷一個人社會地位的「符號」之一，品牌亦是人們趨之若鶩追求的「符號」。在消費社會的基礎上，加上經濟不景氣，「精緻窮」們儘管實際上無法跟所謂的「成功人士」取得同等或類似成就，至少在「外觀」上要跟「成功人士」一樣，比方說與知名人士用同款頂級手機、穿同款高級西裝等。

而名人或網紅拍攝「開箱影片」，分享自己可以毫無負擔消費的「戰利品」，講解商品的優點，即使本意並非炫耀或鼓勵消費，但客觀上，影片還是造成了類似的效果。名人加持本身就是一種「宣傳工具」，若開箱商品正好是「名牌」，兩相結合，鼓勵效果更為強大。

過度消費的「拜物教徒」

現代資本主義之下，消費成為用以「奴役」和控制的工具，「消費主義」油然而生。消費主義是指人們毫無節制的消耗物資、財富和自然資源，將消費看作是人生最高目的。消費奢侈或昂貴商品的行為背後，則是體現出「對於商品『交易價值』的『迷戀』」，馬克思（Karl Marx）將之稱為「商品拜物教」（Commodity fetishism）。

馬克思認為，商品的「交易價值」乃是社會交換之下的產物，而非著重產品的「使用價值」。陸劇《三十而已》貴婦群中，必須有「限量版愛馬仕包包」才能站在C位，女主角之一的顧佳拿著香奈兒，還必須捂著藏著擠在角落。該片段在網路引發高討論度，足見這種現象的普遍。

這種崇拜商品交易價值的迷思，給了「奴役」的可能性。人們投身於勞動之中，勞動成果常常不再屬於自己所有，使人從而經歷失去「人性」和「創造性」的過程。就馬克思的角度來講，這是一種「異化」（alienation）——強烈的疏離感卻又「被迫勞動」換取生存或滿足欲望所需的財物，即「勞動是為了消費」。商品的交易價值，自是成為「可供吹捧」的符號根源。

法國哲學家尚•布希亞（Jean Baudrillard）在其著作《消費社會》中，批判當代資本主義的興起，讓人們不再是消費「物」，而是消費「符號」，而社會又依靠「符號」區分階層。消費的背後是一種近乎「麻藥」般的「轉移」，讓消費者暫時遺忘現實生活的困窘與泛稱的「不愉快」，為了支應「符號」的消費——標籤自己在社會上具有何種身份地位象徵，哪怕可能帶來財務困難，也必須支撐可能超出負擔範圍、奢侈的「符號」消費。由此而生的「以債養債」，從而導致「貧窮循環」，被稱為「極端資本主義」。

台灣各年齡層信用卡循環信用金額，或許可作為參考。台灣20歲至24歲、25歲至29歲等兩個區間的循環信用金額，自2014年以來是不斷上升的，恰好是「精緻窮」、「假名媛」現象常出現的年齡區間，不無可能是過度消費所導致的；而50歲至59歲、60歲以上等兩個區間，則可能是因其他因素，如出現債務問題等，致使循環信用金額逐年上升。無論如何，針對「精緻窮」、「假名媛」現象，或可從循環信用金額中窺視一二。

資本主義走到極致，已成了許多問題的根源。譬如鼓勵消費的社會風氣盛行，加之以未來不確定及其不穩定性、貧富差距惡化、財富的高度集中等，有一群人只能做出「沒有選擇的選擇」——既然未來可能注定買不起房、存不了錢，不如放肆享樂，於是「精緻窮」誕生；既然未來可能無法享受生活的提升，不如偽裝上流、買個「樂透」來吸引好對象上鈎，於是有了「假名媛」。背後反映的是一種階級焦慮，以及希望社會流動卻又無法撼動社會結構的「妥協」。

該反思的是，何以資本主義發展到現在，越來越趨向商品拜物主義、瘋狂的消費主義？消費又如何成為一種「麻藥」，讓人們暫時忘卻生活的苦痛？或許資本主義鼓勵人們「發揮」貪欲，也鼓動著人們自身「協助」､「創造」物質需求，例如眾多商業廣告不停告訴人們「你需要消費」、「要活得漂漂亮亮」，已成為難被體察出的日常生活。

2000年，加拿大作家娜歐米•克萊因（Naomi Klein）在《NO LOGO：顛覆品牌統治的反抗運動聖經》一書中曾經警示這種瘋狂的消費主義和品牌統治的現象。20年後的如今，社群媒體成為展示自我的平台，更助長這種「追逐品牌」的風氣。越來越多的人自拔羽毛加入這場秀，只為求能在某一瞬間「華麗開屏」。

本文來源：《多維TW》月刊061期