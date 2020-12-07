疫情反撲 全球經濟復甦路迢迢

文／于小龍

隨著美國、中國大陸、歐盟（EU）等國家和地區前三季GDP數據的公佈，原有的復甦跡象猶如海市蜃樓。在新冠肺炎（COVID-19）疫情反撲下，除了大陸經濟一枝獨秀、持續加速正成長之外，世界主要經濟體，尤其是歐美經濟的復甦幾成泡影。世界經濟該何去何從？

美國大選落幕 經濟頹勢浮現

10月29日，美商務部在美大選前夕公佈第三季GDP數據，根據季節調整後，較上期成長高達33.1%，創下1947年以來最大增幅。與此同時，美股實現連續兩季上揚態勢，美國經濟彷彿一夜走出低谷，復甦曙光就在前方。

然而，美國疫情再次失控，11月初，美國累計感染病例已逾千萬，單日新增病例往往超過10萬人。美國正在為第三季以來忽視疫情防控、急於復產復工的經濟政策，付出更為沉重的代價。

從第二季美國經濟出現斷崖式下跌後，為挽救經濟，美國各州紛紛開始鬆綁對防控和隔離的要求，企業急於開工、大量難以忍受隔離的民眾開始上街。

主要是，美國政府在年初發放總額近2兆美元的紓困和刺激資金已經用完。更多需要工作、養家餬口的民眾不得不恢復工作。這些因素導致美國10月失業率下降到6.9%，比預期低了近0.8%，同時美國零售指數和採購經理人指數（PMI）皆出現反彈。

與此同時，在美國聯準會（Fed）採取無限量化寬鬆（QE）政策下，美股連續5個月上揚，但伴隨的是美元指數一路狂瀉和美國債務急速成長。

截至9月30日，美元指數一度跌破92，刷新近兩年低位。聯準會資產負債表半年間增加2.89兆美元，增幅近70%，相當於2008年至2014年6年負債總和。

在GDP復甦背後，實際上是美國第三季民眾的可支配收入減少13.2%，個人儲蓄由第二季的4.71兆美元降至第三季的2.78兆美元。第三季的GDP反彈，不過是透支美元的長期信用和犧牲民眾的健康生命換來的「迴光返照」。甚至有分析人士指出，第三季美國經濟復甦，是川普政府粉飾太平、拚競選的政治秀。

無論誰贏得總統大選，輸掉的是整個美國。寅吃卯糧的做法為美國經濟造成巨大危機，而忽視疫情則導致疫情失控和更多人喪生，美國經濟將陷入長久衰退。隨著大選結束，一切危機將浮出水面。

歐盟疫情反撲 醞釀經社危機

而作為世界第三大經濟體的歐盟也面臨疫情反撲。在第二季末、第三季初，隨著封城、隔離措施解除，歐洲經濟一度出現復甦跡象。10月30日，歐盟統計局發佈的初步預測數據顯示，歐元區第三季GDP儘管依然較上年同期下降，但較上季已開始反彈，並實現12.7%的成長。歐盟經濟反彈遠強於市場預期。

其中，第三季法國經濟一度好轉，政府消費在第三季成長23.3%，家庭消費支出在第三季成長17.3%，成為拉動經濟復甦的主要動力。

此外，德國、義大利、西班牙、比利時、葡萄牙、奧地利等國經濟也隨疫情緩解而出現大幅回升。

然而，正當人們以為即將度過疫情危機，疫情於歐洲再度反撲。

截至10月28日，法國單日新增病例一度超過5萬人。10月初開始，德國單日新增病例逾1.8萬人。10月28日，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和德國總理梅克爾（Angela Merkel）不得不再次宣佈啟動全國封鎖、隔離措施。

歐盟執委會在11月5日發佈的秋季經濟展望中，預計2020年歐元區經濟和歐盟經濟分別將萎縮7.8%和7.4%；並下調2021年的經濟預期。此前為防控疫情、恢復經濟付出的努力幾乎一夜之間再成泡影。

更艱辛的是，目前歐盟各國已負債累累，民眾生活更加困難。如今，歐元利率已降至負值。歐洲不像美國那般擁有貨幣霸權，不可能以無限量的QE政策為經濟輸血。

同時，歐盟主要國家的公共債務佔GDP的比值早已超過60%的警戒線。義大利公共債務佔比已超過其GDP的134%，法國也已超過115%，德國則迅速上升至75%以上。

對此，中國國際問題研究院研究員扈大威表示，現在美國和歐盟透過央行非常規貨幣政策人為地壓低償債成本，以維持經濟。他們都希望咬牙硬挺，撐過疫情。

但隨著疫情反撲，歐盟將陷入更嚴重的債務危機。最終結果是進一步地削減公眾福利、採取更嚴格的移民政策。如果說美國正在醞釀一場金融危機，那麼歐盟則是正在醞釀一場新的債務危機和社會動盪。

此外，疫情的反撲，以及美國不負責任的關稅政策和美元「放水」影響，繼歐盟之後，無論英國、日本、南韓等已開發國家，還是印度、巴西、俄羅斯等新興經濟體皆承受經濟衰退，高通膨、債務激增的困擾。國際貨幣基金（IMF）10月發佈的《世界經濟展望報告》，再度下修今年全球經濟表現，預測將衰退4.4%。

中國經濟雖好 獨木難撐大局

目前全球主要經濟體中，只有中國大陸實現正成長。據大陸國家統計局公佈第三季經濟數據顯示，前三季大陸GDP達到約72.28兆元人民幣，按可比價格計算，較去年同期成長0.7%。社會消費品零售總額降幅比上半年收窄4.2%。貨物進出口總額較去年同期成長0.7%，疫情以來首次實現「轉正」。大多數據皆顯示，中國大陸經濟已走出疫情泥淖。

作為首先成功遏制住疫情的國家，大陸正享受「防控」紅利。美國有線電視新聞網（CNN）10月20日發文分析，中國經濟正快速復甦，這得益於防控措施有效控制住疫情。

然而，面對世界性經濟衰退、美國的經濟打壓和輸入性通膨影響，中國經濟正面臨巨大壓力。

貿易上，中美間貿易關係正因美國發動的貿易戰，及美國經濟自身衰退而削弱。大陸大量出口企業面臨倒閉，產業鏈的重構還需要時間。

此外，中國大陸高科技產業正遭受美國制裁，原本的正常資金和技術積累被打斷，被迫轉向投資大、風險增的舉國科研體制。更關鍵的是，整個世界資本體系中，隨著美元氾濫、負利率時代開啟，金融危機、債務危機的風險日益緊迫。

中國大陸同樣面臨隨著資本通膨、債務激增、民眾財富被稀釋，收入難以成長，消費難以啟動的困境。目前，北京用鉅額財政投資和經濟刺激在支撐經濟成長，但這顯然難以長久。

走出經濟困局 猶賴各國同心

對此，中國政府一方面試圖加快國內改革，加快科技產業轉型升級，完善資本市場和金融監管等辦法將金融資本「引入」實體經濟。另一方面，中國政府也在透過改變整個進出口貿易結構，重塑全球產業鏈來應對危機。目前，東協（ASEAN）已接替歐盟，成為中國大陸最大貿易夥伴，中方的「一帶一路」建設不僅是投資建廠和資本輸出，更協助「一帶一路」沿線國家建立工業體系、基礎設施等，以實現經濟良性發展。

西方全球化的「霸權」模式與意識形態，或者是對美國以鄰為壑的全球政策採取綏靖、跟風模式，最終是自傷，更無益世界經濟發展。中國經濟一枝獨秀也無法支撐起全球經濟，只有團結起來共同對抗疫情，加快世界命運共同體的建設，才能走出危機。相比於全球經濟面臨的危機，疫情不過是在給走向危機和分裂的世界提前敲響警鐘。

本文來源：《多維TW》月刊061期