7款彩虹腕錶！用繽紛色彩陪你歡慶年底派對時光

編輯推薦7款彩虹腕錶！不只天天都百搭，還能讓妳擁有彩虹般的好心情，年底派對節慶時刻，怎麼能少了它！

FRANCK MULLER

Vanguard 7天動力儲存彩色版本鏤空鈦金屬腕錶by Franck Muller。 Vanguard 7天動力儲存彩色版本鏤空鈦金屬腕錶by Franck Muller。

FRANCK MULLER Vanguard 7天動力儲存彩色版本鏤空鈦金屬腕錶

這枚搭載品牌自製機芯的腕錶，特別以白色PVD鍍膜鈦金屬錶殼搭配繽紛的鏤空彩色錶盤，彩色手工拋光錶橋充滿建築結構感，與六點鐘位置的小秒盤相呼應，且具備7日動力儲存。

HUBLOT Big Bang Unico彩虹寶石計時碼錶、Big Bang One Click彩紅寶石腕錶by Hublot。 Hublot Big Bang系列腕錶 特別以八種不同色調的寶石來打造Big Bang Unico彩虹寶石計時碼錶，以及Big Bang One Click彩紅寶石腕錶，前者在緞面拋光18K皇金錶殼，鑲嵌上176顆彩色寶石、錶圈鑲嵌48顆長方型切割彩色寶石；後者在緞面拋光18K皇金錶殼，鑲嵌上118顆彩色寶石、錶圈鑲嵌48顆長方型切割彩色寶石，兩款均搭配上漸層色彩錶帶，以及單鍵式快速更換錶帶系統，從內到外都時髦。 ROGER DUBUIS Excalibur Blacklight 鏤空自動上鍊腕錶 by Roger Dubuis。 ROGER DUBUIS Excalibur Blacklight 鏤空自動上鍊腕錶 這枚腕錶搭載有著微型藍寶石結構並具有紫外線反應的RD820SQ機芯，鏤空的設計能讓機芯運轉之美盡收眼底，鑲嵌上彩色藍寶石的錶圈更為這枚腕錶增色不少。

AUDEMARS PIGUET 皇家橡樹離岸型系列自動上鍊計時碼錶by Audemars Piguet。 Audemars Piguet皇家橡樹離岸型系列腕錶 愛彼則是在標誌性的皇家橡樹離岸型系列腕錶上著墨，18K玫瑰金錶殼搭配裝飾上「Lady Tapisserie」仕女格紋的煙燻玫瑰金色錶盤，錶圈特別鑲嵌上八種漸層色調的彩色藍寶石，整體看起來相當活潑。 ROLEX Oyster Perpetual Cosmograph Daytona（蠔式恒動宇宙計型迪通拿）腕錶by Rolex。 Rolex傳奇計時錶 讓許多人眼睛為之一亮的勞力士「彩虹腕錶」真的太美了！ 這枚Oyster Perpetual Cosmograph Daytona（蠔式恒動宇宙計型迪通拿）腕錶，外圈與中層錶殼均由18ct永恒玫瑰金打造，與外圈鑲嵌上36顆彩虹漸變色方形切割藍寶石相得益彰，錶盤亦特別以黑色漆面與18ct粉紅金晶計時盤打造，同時也以11顆彩虹漸變色方形切割藍寶石作為時標，從內到外都展現彩虹的無邊魅力。

HARRY WINSTOIN 卓時Premier系列Winston Candy 31毫米自動腕錶by Harry Winston。 HARRY WINSTON卓時系列腕錶 自推出以來一直深受喜愛的Harry Winston卓時Premier系列腕錶，不僅在設計上充滿品牌的DNA，更不斷推陳出新，將女性對Harry Winston珠寶的喜愛之情展露無遺。全新Winston Candy 31毫米自動腕錶，特別以繽紛的彩色糖果為設計發想，錶盤、錶圈與錶耳鑲嵌上白色鑽石、霓虹藍色帕拉伊巴碧璽、綠色沙弗萊石、橙色錳鋁榴石、深藍與淺藍色藍寶石、紅色尖晶石與粉紅剛玉，共244顆不同顏色的寶石，以此傳達甜蜜悸動的好心情。 CHOPARD Imperiale系列腕錶by Chopard。 CHOPARD Imperiale系列腕錶 充滿王者氣勢的Imperiale系列，除了經典的紫色之外，以18K玫瑰金打造的腕錶，從錶盤、錶圈到錶鍊都精心鑲嵌上彩色藍寶石，錶冠與錶耳則鑲嵌上紫水晶，整枚腕錶的寶石從挑選、切割到鑲嵌共需超過1,000小時的時間，方能將彩虹的瑰麗色調盡收腕間。

作者／Lulu Tsai

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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