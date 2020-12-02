10 個必學 Apple 隱藏版小撇步

以下為大家整理了 Apple 產品的輔助使用功能，不僅作為身心障礙者的最強輔助，也是每個人都可以偷學一兩招、或和家中長輩分享的 Apple 小撇步。

12月3日是聯合國訂定的「國際身心障礙者日」，藉以推廣身心障礙者權益，也希望打造出一個更具包容性、更有同理心的社會。Apple 藉此機會讓大家更暸解其產品的輔助使用功能，不僅是為身心障礙者特別設計，也適用於任何有需求的人。

Dean Hudson——Apple 的輔助使用科技傳教士，他是旁白功能的原始開發成員，讓盲人也能夠使用 iPhone 和 Mac，他希望確保每一個人都能夠輕鬆使用每一款新的Apple 產品。

視覺輔助功能

旁白：螢幕呈現什麼，用聽的就知道。

「旁白」功能是一種領先業界的螢幕閱讀器，能準確描述裝置上呈現什麼。螢幕元素的聽覺描述可幫助你透過藍牙鍵盤，或在觸控螢幕、觸控式軌跡板上使用簡單手勢，輕鬆瀏覽畫面內容。你還可運用獨特的轉輪手勢，在觸控式軌跡板上像播動轉盤般，毫不費力地瀏覽網站等內容。

旁白 + 點字：點字體驗，由你自訂。

「旁白」也會以點字提供描述，讓使用點字工作變得更輕鬆、更有效率。你可以透過藍牙連線，將可更新點字顯示器連接 Apple 裝置，或使用「點字螢幕輸入」，直接在觸控螢幕上輸入點字。點字會自動在 Mac 的螢幕面板顯示器上轉換成文字，讓視力正常的人也可以邊看邊聽「旁白」描述內容。與 iOS 和 iPadOS 相容的可更新點字顯示器超過 70 款，而與 macOS 相容的更超過 100 款，讓你能找到最適合自己的點字體驗。

Apple 產品的輔助使用功能，不僅是為身心障礙者特別設計，也適用於任何有需求的人。

放大鏡：利用相機，幫你看得更清楚。

「放大鏡」就像是一隻數位版的放大鏡。它利用 iPhone、iPad 或 iPod touch 上的相機，放大你對準的任何實物，例如菜單或標誌等，讓人更清楚地在螢幕上看到所有細節。你可以使用閃光燈來照亮物件、調整濾鏡幫你分辨顏色，或是以凍結影格捕捉靜態特寫。

語音內容：文字，從無聲到有聲。

使用「朗讀螢幕」功能，你的裝置幾乎可以為你朗讀任何文字。無論「郵件」、「訊息」和 Safari 等，眾多內容都能用語音朗讀。錯過了一個單詞或句子嗎？你可以使用「語音控制器」的播放按鈕來重新播放，它的「朗讀所指部分」選項，可更精確地控制朗讀速度。這項功能支援超過 35 種語言，並提供超過 70 種朗讀聲音，還可自訂發音，讓你的語音內容聽起來親切自然。

口述影像：聆聽每個場景。

你可以在 iPhone、iPad、Mac、Apple TV 或 iPod touch 上，觀賞備有口述影像功能的電影，為你仔細描述一幕幕的精彩畫面。只要在 Apple TV app 或 iTunes Store 上，查看電影片名下方是否有 AD 圖像即可。

文字大小：App 會自動調整至較大、較粗的字體。

透過簡單的字體調整，增加文字的易讀性和能見度。「放大文字」讓你以輔助使用滑桿來調整大小；或者，你也可以開啟「粗體文字」來加粗顯示螢幕上的文字。無論你選擇哪些設定，都會立即套用到支援更大「動態字級」的 app。

聽寫：你說的每個字，都成文字。

「聽寫」功能讓你以說話代替打字，並且支援超過 40 種語言。只要在任何文字欄位內，輕點鍵盤上的麥克風按鈕，即可開始聽寫。此外，macOS 隨附超過 50 種編輯與格式指令，讓你只用語音就能將段落的文字變粗體、刪除句子或替換字詞。

活動能力輔助

背面輕點：輕點機身背面，就能打開喜愛的 App。

透過「背面輕點」功能，只要在你的 iPhone 背面點兩下或三下 ，就能自動執行一系列自訂操作，從打開喜愛的 app 到拍攝截圖，都能搞定。你可以從 24 種不同動作進行選擇，也可以建立自己的自動化快速鍵來簡化日常任務。

聽覺能力輔助

聲音辨識：聽不見警報，卻看得到警報。

「聲音辨識」功能會留意某些聲音，並運用裝置端的智慧技術，在偵測到特定聲響時通知你。不論你使用的是 iPhone 或 iPad，當裝置偵測到如火警或門鈴等特定類型的聲音或警報時，你便會收到通知。

FaceTime：手語溝通，可以近在咫尺，也能遠在天涯。

FaceTime 是使用手語溝通的絕佳方式。它具備高畫質視訊與高速影格率，對方的每個手勢和臉部表情，從眉毛一揚到開懷大笑，你都能清楚捕捉。當它偵測到你正在「群組 FaceTime」通話中使用手語，還會自動將你突顯。使用 FaceTime 的「子母畫面」功能，在執行多工處理時也能繼續查看通話畫面。

以上簡單列出的幾項功能，依各項服務而異，可能適用於 iPhone、iPad、Mac、Apple Watch、Apple TV、HomePod、iPod touch 等產品。更多相關資訊或輔助功能適用對象，請參考 Apple 官方網站。

作者／Tatler Taiwan

※本文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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