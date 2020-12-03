文／方亞申

預期十二月成交量趨減，盤勢將以內資為主，儘管十一月外資回補一○九○億元，但要扭轉全年賣超不容易。台灣半導體具有舉足輕重地位；電動車與綠能有關，台灣在政策帶動下，包括太陽能及風電都將起飛。原物料股則呈現低檔補漲。

短線而言，台股還是受美股影響，美國新冠肺炎疫情相當嚴重，舊金山及洛杉磯等地因疫情惡化，宣布實施宵禁及新一輪防疫措施。不過全球已有三家生技業者開發出疫苗，英國將在近期率先施打，美國也計畫在中旬後施打，市場對於疫情擴散驚恐度沒那麼高，各族群輪漲，而國際油價如西德州原油已來到四四美元附近，加上夙負盛名的聯準會前主席葉倫出任財長，現階段對於明年經濟復甦都抱以樂觀。十一月道瓊上漲近十二％，創下一九八七年以來最大單月漲幅。標普和那斯達克分別上漲十一％和十二％，是四月以來的最大單月漲幅。代表小型股的羅素二○○○指數十一月超過二成，更創下史上單月最大漲幅。費城半導體指數上漲十八％，是二○○三年十月以來最大單月漲幅，十二月第一個交易日亦大漲。自從拜登當選後，股市反應大漲，都看著明年會否極泰來，不過現階段最大擔心可能是市場都太過樂觀，不少機構認為明年標普將向四千至四千四百點挑戰。且美林牛熊指標已來到相對高峰、ＶＩＸ指數降至較低位置。

台股獲利進入上升周期

經過十一月大漲，十二月進入國外假期季節，可能交易較清淡，且經過大漲後，似乎要消化一下。而四大指數只要守在十日線之上：道瓊二九七○○點、標普三六○○點、那斯達克一二○○○點、費半二五八○點之上就屬於強勢。

歐洲封城是否解禁還是焦點，德國將延長至聖誕節之前，不過市場認為有疫苗明年經濟看好，指數都在今年高檔區。亞洲股表現也強勢。中國即使有國企債券傳出違約交割，但滬深三○○指數維持一貫領先特性再創今年高點。加上油價以及非鐵金屬上漲銅價續創高點，市場還是擁抱風險性資產。

一般來說，歐美股市十二月交易都比較清淡，且外資逐步放假去，十二月份上漲機率約六成，並不是很高。但台股卻相反，歷年十二月上漲機率高；統計過去十年僅有二○一八年十二月是下跌的，其餘都上漲。單月上漲機率高達九○％，如果統計過去二○年資料，總共有四次下跌，十六次上漲，上漲機率有八○％。十二月第一個交易日台股就上漲一六二點，主要是前一個交易日受ＭＳＣＩ調整權重大跌一四四點，收在一三七二二點，如此反而壓低十一月大漲指數。也就是說，十二月份指數低於一三七二二點可能性較小。

由於外資交易減少，預計十二月成交量可能較少，取而代之將以內資為主。不過，儘管十一月份外資回補一○九○億元，但累計全年還是賣超五九五八億元，在歷史上相當高，預估十二月賣買超金額不會太大，要扭轉賣超不容易。而外資要連續兩年大賣超並不多見，也就是明年外資有機會恢復買超。基本上，還是以權值股為主，外資預估科技股今年獲利在年增三五％的高基期下，明年獲利將再成長二成；隨疫苗大量接種將有助全球經濟活動於明年下半年重啟，加上低基期緣故，也將支撐傳產股在今年獲利衰退三成後，明年預估有五成以上的獲利增長。整體而言，台股今年獲利預估增長十％，明年可達二○％。台股獲利自第二季起步入上升周期，而伴隨經濟逐漸重啟將有助獲利動能延續至明年底。根據歷史經驗，獲利一旦進入上升周期至少持續六至十二個季度，且當獲利步入上升周期，將支撐台股維持多頭表現，指數看一萬五、一萬六者不少。

半導體景氣明年看旺

在經過近一年美中貿易大戰，凸顯台灣半導體業的優勢，據統計全球每六個晶片就有一個是台灣製造，在5G、AI、IoT、自駕車等科技趨勢發展中，最需要的就是晶片，只要全球科技趨勢要向前進，台灣半導體就具有舉足輕重地位。其中龍頭當然是台積電，在七奈米、五奈米等先進製程營收占比不斷提高下，三奈米也開始動工，接下來二奈米、一奈米等都列入發展計畫，預估今年台積電ＥＰＳ約達二○元、明年上看二二元，若再接獲英特爾代工訂單，獲利勢必上修。而不管是輝達、高通、ＡＭＤ、蘋果、聯發科等全球晶片發展最極致大廠，都要靠台積電，在ＡＩ及高速運算沒有台積電不行，難怪中國軍事評論說拿下台灣等於拿下全球半導體最先進製程，台積電地緣戰略地位難以撼動，一旦配息超過十元，吸引力將更大。至於股價有多少空間，就看市場給予ＰＥ幾倍，五五○至六○○元逐漸成為明年共識。（全文未完）

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