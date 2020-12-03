關於英式早餐的 4 件事

你知道今天是什麼日子嗎？在英國，為了延續英式早餐（English breakfast）的飲食文化，人們訂定 12/2 為英式早餐日（English breakfast day），是不是很可愛呢？一起來認識只要想到就讓人垂涎的英式早餐！

因為愛，所以成立了一個英式早餐協會

英式早餐的歷史悠久，可以追溯到 14 世紀初期，直到今天早已從英國擴散到美國、加拿大、澳洲和紐西蘭等地。而且熱愛英式早餐的英國人還成立了一個非營利的英式早餐協會（English Breakfast Society），推廣這個料理傳統。

還有每年 12/2 的英式早餐日

從 1975 年開始，英國人把每年的 12/2 定為國際的英式早餐日，他們希望透過這天來達到三件事；第一，幫助傳統料理的廚師、農民和肉品分切師，第二，綿延英國飲食文化，第三，讓英式早餐傳遞到世界各地。

蛋白質滿點的高熱量早餐

英式早餐用到的食材非常豐富，基本組成包含：培根、蛋、英式香腸、燉豆、煎番茄、煎蘑菇、血腸和麵包，一份熱量就高達 750 大卡！而且在各地也發展出不太一樣的樣貌，像是在愛爾蘭，就會用當地的蘇打麵包（soda bread）和培根。

不一定非得早餐吃，但可以配報紙吃

其實一天當中任何時間都可以吃英式早餐，而且往往有個習慣是，邊吃英式早餐邊看報紙，這時大家不是非得彼此交談，而是悠閒享受食物和新知。

作者／Ting Wei

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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