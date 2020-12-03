全球最受歡迎蜜月地點 峇里島奪冠
根據成立百年的國際旅遊集團 Kuoni 的調查，大家最想去的蜜月地點既不是馬爾地夫，也不是夏威夷，而是峇里島？
雖然新冠肺炎疫情使得大家今年無法出國，但蜜月旅行仍在許多人的計畫中，只是要再耐心一點，等待安全旅行的時機到來。
來自瑞士、成立超過百年的國際旅遊集團 Kuoni 最近發佈了一則報告：由於社群網站 Pinterest 是許多人用來蒐集婚禮、婚紗和蜜月等照片靈感的網站，可由此窺知大眾對於蜜月景點的偏好。因此 Kuoni 調查 Pinterest 上超過 1 萬個圖板（boards），結果發現大家想去的蜜月景點多是溫暖、有海和沙灘的地方，前 5 名就有 3 個是如此，分別是峇里島、夏威夷和馬爾地夫，其中峇里島更位居第一！另 2 名則由義大利和愛爾蘭拿下，可見溫暖的海島不是唯一選項，溫帶地區的國家同樣榜上有名。以下是第 1 到第 20 名的蜜月地點：
- 峇里島
- 義大利
- 夏威夷
- 馬爾地夫
- 愛爾蘭
- 泰國
- 墨西哥
- 希臘
- 印度
- 哥斯大黎加
- 日本
- 雅買加
- 紐西蘭
- 法國
- 冰島
- 聖露西亞
- 阿魯巴
- 巴哈馬
- 西班牙
- 斐濟
作者／Ting Wei
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