全球最受歡迎蜜月地點 峇里島奪冠

根據成立百年的國際旅遊集團 Kuoni 的調查，大家最想去的蜜月地點既不是馬爾地夫，也不是夏威夷，而是峇里島？

雖然新冠肺炎疫情使得大家今年無法出國，但蜜月旅行仍在許多人的計畫中，只是要再耐心一點，等待安全旅行的時機到來。

來自瑞士、成立超過百年的國際旅遊集團 Kuoni 最近發佈了一則報告：由於社群網站 Pinterest 是許多人用來蒐集婚禮、婚紗和蜜月等照片靈感的網站，可由此窺知大眾對於蜜月景點的偏好。因此 Kuoni 調查 Pinterest 上超過 1 萬個圖板（boards），結果發現大家想去的蜜月景點多是溫暖、有海和沙灘的地方，前 5 名就有 3 個是如此，分別是峇里島、夏威夷和馬爾地夫，其中峇里島更位居第一！另 2 名則由義大利和愛爾蘭拿下，可見溫暖的海島不是唯一選項，溫帶地區的國家同樣榜上有名。以下是第 1 到第 20 名的蜜月地點：

峇里島

義大利

夏威夷

馬爾地夫

愛爾蘭

峇里島 義大利 夏威夷 馬爾地夫 愛爾蘭 泰國 墨西哥 希臘 印度 哥斯大黎加 日本 雅買加 紐西蘭 法國 冰島 聖露西亞 阿魯巴 巴哈馬 西班牙 斐濟

作者／Ting Wei

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