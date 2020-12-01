【2020聖誕送禮攻略】送男性禮物50樣時髦單品推薦

歲末佳節到來，Tatler從日常生活的七大類別中，精選出最適宜送給男性的聖誕禮品，來看看哪些可能符合你的送禮需求。

「我什麼都不缺」、「我什麼都不用」正是因為男生總是這樣說，才導致禮物如此南送！隨著聖誕節、新年的到來，以下我們從六大類別中，挑出50樣本季最新最時髦單品。

運動用品

運動相關的物品既安全又實用，水瓶、手提袋等單品亦不受運動種類的限制，是適合所有女生參考的選項，並且在送禮的同時也暗藏一份希望對方健康、安好的心意。

Prada 籃球 Prada 籃球

Off-White 水瓶 Louis Vuitton Keepall 旅行袋 Bally PEAK OUTLOOK系列鋁製Sigg水壺掛組

配件小物

想偷偷為另一半的日常造型添加一點時髦元素？不如從墨鏡、卡夾、圍巾等小物下手，不會有太具侵略性想改造對方的意圖，又能好好替男生打扮一番。

Gucci 飛行員太陽眼鏡 Kenzo x 山本寬齋聯名系列鏈帶夾

Louis Vuitton CABLE BEANIE 羊毛帽 Louis Vuitton monogram 手提箱 AllSaints Alon黑灰色雙面Logo圍巾 BOSS x Justin Teodoro 假日聯名系列心星胸針（亦可做袖釦） Hermes Swift 小牛皮手環 MP2880_MONOGRAM SHADOW 特大圖案棒球帽 FENDI ROMA Holiday 中款尼龍束口包 Bally PEAK OUTLOOK系列冬季紗襪 Prada 皮帶禮盒組 Salvatore Ferragamo （上）銀色手環、（中&下）牛皮手環 Moncler 漆皮漁夫帽（黑色） FENDI ROMA Holiday 小款束口包 Burberry Horseferry Print ECONYL® 包包 BOSS x Justin Teodoro 假日聯名系列心星胸針（亦可做袖釦） Salvatore Ferragamo 黑色牛皮短夾 Hermes Kelly Dépêches 36 系列 Togo 小牛皮公事包

各式鞋款

所有時髦行頭裡面，男生最沒抵抗力的大概就屬鞋子了。不論是 Dior 被搶翻天的 Oblique 老花印花球鞋，還是 Louis Vuitton 和對抗愛滋病組織（RED）聯名發佈的運動鞋款，都不失為歲末送禮的好選擇。

Dior 灰白光滑小牛皮與 DIOR OBLIQUE 緹花中筒休閒鞋 Dior 白色光滑小牛皮與 DIOR OBLIQUE GALAXY 雕紋中筒休閒鞋

Brunello Cucinelli 短靴 AllSaints Rhett復古棕色麂皮短靴 TOD’S 復古男女士皮革休閒鞋

TOD’S 黑色短靴 Louis Vuitton I (RED) 運動鞋 Moncler TREVOR MEN運動鞋（白色）

服裝

本季有 Kenzo 和日本設計大師山本寬齋的聯名、BOSS 和紐約插畫家 Justin Teodoro 的聯名等系列推出，難得一見的組合帶來絕佳的收藏價值。

Moncler GRANERO迷彩羽絨外套（銀白） AllSaints Hawthorne灰色長袖襯衫 Brunello Cucinelli 白色長褲

AllSaints Bennett黑灰色西裝外套 BOSS x Justin Teodoro 假日聯名系列黑色星型印花高領毛衣 Burberry Varsity Graphic Merino Wool Jacquard Sweater 校隊風圖案美麗諾羊毛提花套頭衫

rag _ bone 白底橘色方型迷彩色塊 Logo T-Shirt Kenzo x 山本寬齋 條紋長褲

人見人愛3C產品

另一個男生無法抵擋的禮物：3C！由 Louis Vuitton 男裝藝術總監 Virgil Abloh 操刀設計的 Horizon 耳機，具備降噪和無線充電等功能，Monogram 印花在小細節處展現精緻工藝。

Louis Vuitton Horizon耳機（黑色和螢光綠） Louis Vuitton Horizon耳機（黑色和螢光綠）

Louis Vuitton Horizon耳機（黑色和銀色） Louis Vuitton Horizon耳機（黑色和銀色） Christian Louboutin Airpods Pro 保護殼

互動遊戲

影集《六人行》裡面，喬伊和錢德勒最愛的手足球檯，現在你也可以擁有！貪圖方便收納的話，來組西洋棋或撲克牌，都是兼顧時尚且能增進彼此互動的趣味設計。

Hermes 桃花心木和皮革鑲嵌象棋遊戲 Prada Saffiano 皮革撲克組合 Prada Saffiano 皮革撲克組合 Prada Saffiano 皮革麻將組合 Prada Saffiano 皮革麻將組合

Louis Vuitton Le Babyfoot 手足球檯 Louis Vuitton Le Babyfoot 手足球檯

男性香水

如果以上都還沒有看到令你中意的聖誕節禮物，那來到男性香水區保證沒錯。以下推薦的男性香水，有些味道中性的也可和女生共用，絕對是替情人之間增加親密感的最佳贈禮選擇。

Ermenegildo Zegna 高級訂製香水系列「羅馬松木淡香精」 Aesop 悟香水 Van Cleef & Arpels 珠寶花園頂級香氛系列「月夜廣藿香」

Louis Vuitton Météore男性香水 COACH BLUE 時尚藍調淡香水 BOUCHERON 斯里蘭卡檀香木(SANTAL de KANDY)

作者／Lovina Wu

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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