【2020聖誕送禮攻略】送男性禮物50樣時髦單品推薦
歲末佳節到來，Tatler從日常生活的七大類別中，精選出最適宜送給男性的聖誕禮品，來看看哪些可能符合你的送禮需求。
「我什麼都不缺」、「我什麼都不用」正是因為男生總是這樣說，才導致禮物如此南送！隨著聖誕節、新年的到來，以下我們從六大類別中，挑出50樣本季最新最時髦單品。
運動用品
運動相關的物品既安全又實用，水瓶、手提袋等單品亦不受運動種類的限制，是適合所有女生參考的選項，並且在送禮的同時也暗藏一份希望對方健康、安好的心意。
配件小物
想偷偷為另一半的日常造型添加一點時髦元素？不如從墨鏡、卡夾、圍巾等小物下手，不會有太具侵略性想改造對方的意圖，又能好好替男生打扮一番。
各式鞋款
所有時髦行頭裡面，男生最沒抵抗力的大概就屬鞋子了。不論是 Dior 被搶翻天的 Oblique 老花印花球鞋，還是 Louis Vuitton 和對抗愛滋病組織（RED）聯名發佈的運動鞋款，都不失為歲末送禮的好選擇。
服裝
本季有 Kenzo 和日本設計大師山本寬齋的聯名、BOSS 和紐約插畫家 Justin Teodoro 的聯名等系列推出，難得一見的組合帶來絕佳的收藏價值。
人見人愛3C產品
另一個男生無法抵擋的禮物：3C！由 Louis Vuitton 男裝藝術總監 Virgil Abloh 操刀設計的 Horizon 耳機，具備降噪和無線充電等功能，Monogram 印花在小細節處展現精緻工藝。
互動遊戲
影集《六人行》裡面，喬伊和錢德勒最愛的手足球檯，現在你也可以擁有！貪圖方便收納的話，來組西洋棋或撲克牌，都是兼顧時尚且能增進彼此互動的趣味設計。
男性香水
如果以上都還沒有看到令你中意的聖誕節禮物，那來到男性香水區保證沒錯。以下推薦的男性香水，有些味道中性的也可和女生共用，絕對是替情人之間增加親密感的最佳贈禮選擇。
作者／Lovina Wu
※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。
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