從料理到裝潢都要永續 全台首間環境友善雞尾酒吧 Reply 開幕！

當永續的浪潮吹向餐飲，會發生什麼事？在台北新開幕的雞尾酒吧 Reply 就從零浪費及永續經營為出發點，打造創意餐酒館。

全球暖化的問題不用贅述，早是人人皆知的環境議題。但光是知道還不夠，該怎麼落實才是重點。台北名店 Fourplay 就與倫敦傳奇調酒大師 Luca Cinalli 聯手，將彼此激盪的永續思維實現在台北市新開幕的雞尾酒吧 Reply裡，從料理到室內裝潢都環繞著這件事。

料理的零浪費運動

Fourplay 的主理人 Allen 認為，Reply 的核心思想是與土地共好，所以在設計餐酒時，也要盡量降低對大自然的負擔，比如一道「銀魚卷青醬」，就是將新鮮白帶魚去骨，再將魚片捲成圓形煎烤，並灑上烤至酥脆的白帶魚骨，達到食材零浪費的宗旨。

銀魚捲青醬 金瓜炒米粉 蔭鼓鮮蚵豆腐

友善環境的清潔用品及內裝

以往酒吧總是昏暗，Reply 則一反刻板印象，讓氣氛更明亮清新，並使用可移動的一體式吧台，這樣無論是要搬遷還是在外辦活動，都不需要另外再建構或拆除吧台，以減少工程廢棄物的產生。而且為了為了杜絕環境的二次污染及一次性產品的浪費，他們用廢料自製成天然無危害的清潔品。

Reply 使用可移動的一體式吧台。

加強資源回收

據統計，每調製一杯調酒，加上清洗時所用的水，約需要使用近 2 公升的水。而酒吧每晚製造的垃圾則超過 15 公斤，因此 Reply 共同創辦人 Sam 設計了有 18 種分類的資源回收箱，而且物盡其用，比如酒吧用最多的檸檬皮，他們會收集起來浸泡酒精，做成店內的清潔液。

Reply 收集檸檬皮做成店內的清潔液。

Reply

地址：大安區忠孝東路四段 101 巷 10 之 2 號

電話：（02）2778-8530

作者／Ting Wei

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

延伸閱讀：

樂高迷注意！1,500隻LEGO人偶、巨型蝙蝠登場

冬季旅行 頂級溫泉五大推薦

亞太第一家！希爾頓旗下 Tapestry 酒店進駐台北

11月必看5檔展覽，從當代藝術到水墨世界、從台北到高雄…週末就來去看展吧

世界最難訂的米其林餐廳 Noma 將開設平價漢堡店 POPL