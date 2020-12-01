被藝術包圍的美好生活！12月必看表演藝術推薦

本月許多展覽與演出百花齊放，邀您一同重溫被藝術包圍的美好生活！

春河劇團《救救歡喜鴛鴦樓》

《客家音畫―2020 NTSO客家音樂會》

國立臺灣交響樂團

《客家音畫―2020 NTSO客家音樂會》

Dec, 11- Dec, 12

這場以客家為題的音樂會演繹了眾多廣受歡迎的曲目如劉學軒受客委會委託創作的《六堆戰紀~1721》、劉松輝《客家音畫》雙嗩吶協奏曲，更特別的是邀請國際小提琴家林昭亮老師，合作演出金希文老師受國臺交委託專為此次所譜寫的《客家狂想曲》小提琴協奏曲，以及黃思瑜為小提琴及管弦樂團全新編曲的《情迷山歌子》。

《救救歡喜鴛鴦樓》

左起為劉大同(郭子乾飾)、劉采棠(郎祖筠飾)、安德森(林俊逸飾)

盼兒奶奶(郎祖筠飾)

春河劇團

《救救歡喜鴛鴦樓》

Dec, 26

《救救歡喜鴛鴦樓》由輕喜劇的方式改編元代雜劇《救風塵》，劇情描述具有兩百年歷史的古蹟，因「地方創生」面臨存廢爭議。以傳統文學為底蘊、現代方式探討家族的延續、傳統文化與當代古蹟的存續議題，背後團隊更是黃金陣容：由第十五屆國家文藝獎得主李小平執導、模仿天王郭子乾歌舞上陣、千面女郎郎祖筠、美聲王子林俊逸、劇場鬼才陳家逵等共同演出，精彩可期。

《陳瑞斌Rueibin Chen鋼琴音樂會》

綺想室內樂團

《陳瑞斌Rueibin Chen鋼琴音樂會》

Dec, 19

今年適逢德國作曲家「樂聖」貝多芬250週年及柴可夫斯基180週年誕辰紀念，而陳瑞斌師承「貝多芬學派」嫡系嫡傳弟子，本次演出將挑戰包括柴可夫斯基最著名的「四季」鋼琴曲集全集及貝多芬著名「月光」、「熱情」鋼琴奏鳴曲等技巧艱難的曲目，藉由獨特詮釋與精湛琴藝向兩位偉大的作曲家致敬。

《與你共舞》

優人神鼓

《與你共舞》

Dec,25- Dec,27

《與你共舞》是優人神鼓遭遇祝融周年後的公開巡演，除了表達劇團對社會各界關懷與支持的感謝，同時也以最具體的行動展現優人神鼓重新站起再出發，在疫情時代讓最能安定人心的優人神鼓，以武以鼓以樂與天與地共舞。

作者／Scarlett Feng

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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