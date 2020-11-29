非洲頂級旅宿 極致奢華野營

跟著 Singita 創辦人兼執行董事長 Luke Bailes 的腳步，前進坦尚尼亞（Tanzania）窺探煥然一新的 Singita Sabora 野奢帳篷營地

如果人們在2021年能夠再次擁有隨心所欲旅行的權利，那麼展開一趟深入荒野的冒險之旅，絕對是我們清單上的重要任務之一。由 Luke Bailes 所創立的頂級飯店品牌 Singita ，打造出野外稀有的生態豪華度假旅宿，能提供旅客終生難忘、猶如野生動物園般精采探險的旅程。

該集團近期對位於坦尚尼亞（Tanzania）的 Sabora Tented Camp 野奢帳篷營地進行了翻新，這是他們在塞倫蓋提國家公園（Serengeti）所經營的五處奢華度假營地之一。Bailes 提供了最新的設計圖給 Tatler Asia 的讀者先睹為快，外觀造型典雅的豪華帳篷巧妙揉合浪漫氣息，同時又貫徹著永續發展的品牌核心理念。

該集團透過與 GAPP Architects 和 Cécile＆Boyd 攜手合作，提升帳篷機能，並策略性地將9套豪華帳篷套房放置在水潭附近，佔得天獨厚的地利之便，讓房客能處於絕佳位置，坐等漫山遍野的野生動物沓来踵至。當然，室內空間廣泛採用大地色系的帆布材質、具有自然紋理的木材和棕褐色皮革件，定調出高雅風格，細節處選擇以考究的霧黑鋼面與懷舊古銅金屬等材質包覆，更添迷人品味。

Singita Sabora 營地內為房客提供開放式餐飲服務，可以任意選擇在室內享用或至營地任一處野餐。

白日時，豪華帳篷套房的大片窗景將廣袤的塞倫蓋蒂平原風情盡收眼底，房客可以在舒適的臥室或起居間中悠閒地觀賞野生動物漫步在草原上，還能從帳篷特別規劃的陽台區上，更近距離觀察野生動物的舉動。傍晚，低垂的燈籠搖曳出柔和光影、引領著人們進入露營體驗最獨特的時光–在滿天星斗中酣然入夢。

接下來，Bailes 將與我們分享對於 Singita Sabora 帳篷營地未來的發展期望，以及為什麼所有人都該以永續發展的生態旅遊思維規劃下一趟旅程。

九個帳篷套房均採用天然材料，打造出寧靜的度假氛圍。

可以先和我們談談你平日的旅遊習慣嗎？

Luke Bailes （以下簡稱LB ）：馬不停蹄地出差已成為我的日常生活一部分，因此，閒暇時我反而喜愛待在開普敦的家中，不過，通常也會安排家庭旅行去我們的度假木屋，能夠沉浸在大自然中原始但無窮的療癒能量之中，再次與家人建立起情感連結，我認為沒有比這般更美好的時刻了。

你如何看待疫情可能對旅行帶來的改變？

LB：身為一個重視生態環保的品牌，Singita 投身在關注永續發展的議題已有超過20多年的時光，現下更應當如此，我更強烈意識到推動低碳生活方式將會是我們責無旁貸的使命。

Singita Sabora 帳篷營地的主要休息區。

Singita Sabora 帳篷套房的木板陽台。

此次對於 Sabora 野奢帳篷營地進行了哪些改造設計？設計考量為何？

LB：除了設計升級之外，我們也對豪華帳篷套房進行了徹底改變，大膽將營地移動至視野更寬闊的位置，所以現在每套豪華帳篷套房都可至少欣賞到一處水潭的絕妙景色。這裡的兩處水潭吸引了大量野生動物前來，卻又保有最大的隱密性。每套量身打造的寬敞豪華帳篷內皆配有大片玻璃，引進更通透的採光與視野，還有私人木板陽台、室內健身區和精心佈置的廚房，可說是應有盡有的一方小天地，足不出戶都能滿足房客的所有需求。

會推薦來訪的旅客什麼樣的休閒活動？

LB：帳篷的結構看來雅致簡樸、實際上暗藏貼近地面的精巧工藝，Sabora 野奢帳篷營地以極具前瞻性的手法重新詮釋奢華野營，僅僅以灌木叢相隔，作為房客與大草原上的野生動物們真實日常的分野，這樣一步之遙的距離有多麼刺激，恐只可意會難以言傳。

此外，房客可隨意躺臥在營區內的露天豪華床鋪度過悠閒時光，靜待長頸鹿、牛羚或疣豬前來附近水潭飲水；也可以拎著裝滿 Sabora 特製美食的柳條筐，在帳篷周圍來場私人野餐派對。

Sabora 也致力於提供健康、在地生產的新鮮蔬果，每間套房均設有精心打造的茶水間，人們可以在大自然中重拾讓身心靈健康的生活方式，盡情享用每間豪華帳篷套房所設置的個人禪房、瑜伽區和健身室。

Singita Sabora帳篷營地的戶外用餐體驗。

特色菜餚使用當地採購的水果和蔬菜製成。

Singita Sabora帳篷營地的屋內景觀。

每個帳篷都可以看到水潭，是可觀賞野生動植物的主要景觀。

帳篷營地每個角落的元素都貫徹了簡約的設計。

每間套房都有一個私人儲藏室，可根據客人的喜好安排。

Singita Sabora帳篷營地的健康中心和水療中心。

帳篷風格的健身房。

坦尚尼亞的Singita Sabora帳篷營地全貌。

為營地供電的太陽能電池板。

Sabora 帳篷營地的改造，你最喜歡其中哪一項特點？

LB：我最喜歡的部分，是我們將帳篷、地面及大自然的距離縮小，讓旅客可以從室內看見動物的野外生活。大自然是偉大的療癒者和平衡者，能夠親眼目睹野生動物旁若無人地自在進行日常活動，簡直是難以用言語形容的恩典。

樂觀來看​​，2021年你最想到何處旅遊？為什麼？

LB：我一直在尋覓一處能匯集悠久歷史、在地文化、冒險犯難和永續發展的地方，這些都是能讓我感到快樂的要素。因此，義大利的聖卡特琳娜酒店（Santa Caterina）將名列我在明年歐洲旅行名單的首位，它在各個方面都擁有非比尋常的傑出表現，也是家族企業經營的最佳典範。

作者／Kissa Castañeda

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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