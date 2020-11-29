5檔展覽必看推薦：從當代藝術到水墨世界

歲末年終，不只派對晚宴活動越來越豐富，藝術展覽活動更是精彩，千萬別錯過了！

台南市美術館：張淑芬 愛．無盡

張淑芬個展《愛．無盡》。

張淑芬個展《愛．無盡》。

張淑芬個展《愛．無盡》。

現正於台南市美術館舉辦的個展《愛．無盡》，展出張淑芬於2016年至2020年所創作、共計15件作品。她的畫風自成一格，獨特的「張式技法」更是不落窠臼。

從〈嵐光拂嵿〉、〈層巒聳翠〉到今年的〈空觀〉、〈光華〉與〈諦觀〉等作品，漫步遊走於展廳，能夠感受到她將生命感悟反芻於創作當中，如同她自己所說的「我的繪畫，就是一個故事，透過畫作傳達祝福，祈願人人自性燈長明、心光永遠燦爛。」。

Tao Art：女性藝術家群展Stillness

陳雲，〈思。念念如暗湧之潮隱於粼粼之海〉，2020。（圖片提供/Tao Art） 李依耘，〈被遺忘的維度〉。（圖片提供/Tao Art） 劉子瑜，〈Forest Green 2〉，2020。（圖片提供/Tao Art）

Tao Art則以女性藝術家為主體舉辦《Stillness》群展，邀清陳雲、溫孟瑜、劉子瑜、李依耘四位藝術家，呈現他們囊括繪畫、陶瓷地景雕塑與紙屋裝置等多元的創作，從創作材質到內在風景，Tao Art透過此次群展重新發掘藝術家的內在世界與當下社會之連結，也藉此反應真實社會景況。

大直碩：游墨唯美 周由美水墨畫展

周由美，〈龝深〉。（圖片提供/住邦佳士得）

周由美作品。（圖片提供/住邦佳士得）

位於內湖的美術私邸大直碩，現正舉辦《游墨唯美 周由美水墨畫展》，展出包含水墨畫、花卉直立布燈與扇子等作品，她將生活所感以頗具詩意與禪意的方式表現出來，以畫述心、以畫會友，讓人感受到她筆下的閒適心境。

金馬賓館當代美術館：《狂．禪》邵永添、邵雅曼雙個展

金馬賓館當代美術館，《狂．禪》邵永添、邵雅曼雙個展。（圖片提供/金馬賓館當代美術館）

金馬賓館當代美術館，《狂．禪》邵永添、邵雅曼雙個展。（圖片提供/金馬賓館當代美術館）

金馬賓館當代美術館，《狂．禪》邵永添、邵雅曼雙個展。（圖片提供/金馬賓館當代美術館）

金馬賓館當代美術館，《狂．禪》邵永添、邵雅曼雙個展。（圖片提供/金馬賓館當代美術館）

金馬賓館當代美術館開幕迄今已邁入兩年，日前更特別舉辦御盟集團創辦人邵永添、永添藝術共同創辦人邵雅曼的雙個展《狂．禪》，透過此次展覽能夠看見邵永添經過數十年人生經驗淬煉的藝術創作，感受他對於生命的狂熱；邵雅曼則透過攝影、錄像、聲音藝術、立體裝置等作品，來探索時間、空間與精神之間的巧妙連結與互動。此次展覽的作品除了在金馬賓館當代美術館內展出之外，永添藝術也特別將展覽的空間場域延伸至晶英國際行館29樓全樓層總統行館當中，透過兩個截然不同的空間場域，引領觀眾感受最獨特的藝術能量。

索卡藝術：盛 – 許芝綺個展

許芝綺，〈經緯外的光照20-14〉。圖片提供/索卡藝術。

許芝綺，〈經緯外的光照20-6〉。圖片提供/索卡藝術。

睽違三年的時間，陶藝藝術家許芝綺現在正於索卡藝術推出2020年個展《盛》，此次個展主題特別以中國古代金文的「盛」字命名，藝術家透過「盛」字的直線與曲線，巧妙呼應其作品的理性與感性、光與影、明與暗、輕與重。

作者／Lulu Tsai

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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