文華東方恢復營業 品嚐聖誕味英式下午茶

台北文華東方酒店的青隅下午茶餐廳將從 12 月起恢復營業，今年為了即將到來的聖誕節，從 12 月 2 日起至明年 1 月 6 日推出「耶誕繽紛」下午茶饗宴。

以聖誕節為主題的下午茶該是什麼樣子？在文華東方酒店的行政西點主廚任樂軒（Hin）眼裡，它是繽紛的。曾任職於香港米其林餐廳 Joël Robuchon（侯布雄）及上海半島酒店的他，將豐富的廚藝經歷融會在一道道精巧的甜點裡。

他説，聖誕節是充滿香料感的，就像每年此時都會喝的熱紅酒，裡面總會加些肉桂丁香一樣，這次其中一道「瑪薩拉茶杜絲蛋糕」，就運用了印度的瑪莎拉（masala）香料做成帶有茶香的慕斯，並和杏仁蛋糕組在一塊。

台北文華東方酒店青隅的聖誕主題英式下午茶。

其他甜點則有巧克力與香橙威士忌泡芙、焦糖蘋果布丁等，除了甜食，當然也少不了鹹點平衡味蕾，任樂軒把火雞肉三明治和鴨肝慕斯重新組裝，看起來充滿聖誕繽紛與童趣的那抹紅，其實來自甜菜根。

除了三層的豪華茶點，另有外酥內鬆軟的司康，可搭配德文郡凝脂奶油 (clotted cream)，以及自製的芭樂及柑橘果醬一起享用。這場下午茶饗宴自 12 月 2 日至明年 1 月 6 日都吃得到，每位 1,380元起。

作者／Ting Wei

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