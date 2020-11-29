冬季旅行 頂級溫泉五大推薦

每到秋冬，天氣轉涼，泡湯便成為許多人的旅遊首選。泡溫泉不僅能放鬆心靈，還有增強心血管的效果，可說是微涼時節的最佳良伴，以下為您推薦享受頂級溫泉的好去處，秋冬出遊時不如就泡泡湯舒展身心，順道享受自然洗禮。

北投麗禧-雅緻豪華客房

尋訪秘境 虹夕諾雅 谷關

邁入秋冬時節，位在台中谷關的溫泉渡假村——虹夕諾雅 谷關，也推出冬季限定住宿活動「溪谷秘境之湯」，活動包含谷關在地獨有的弱鹼性碳酸氫鹽泉——「美肌之湯」，邀請賓客一同感受結合在地美景與美食的日式泡湯文化。( hoshinoya.com/guguan )

坐擁天地 北投麗禧酒店

一邊泡湯，一邊賞景可謂秋冬一大享受。位在台北北投制高點的麗禧酒店，便坐擁著山、水、天、地四大美景。秋冬期間，麗禧酒店也推出了「一日遊泡湯專案」，結合泡湯與美食，讓旅客在林木環伺的天然溫泉中，盡情放鬆身心。( gvrb.com.tw )

蘭陽風情 晶泉丰旅

晶泉丰旅座落於台灣溫泉勝地宜蘭礁溪，飯店內除了擁有北台灣第一座露天無邊際溫泉泳池，亦有私人溫泉套房可供選擇。進入秋冬泡湯旺季，晶泉丰旅更推出了限定野餐饗宴專案，不只要讓旅客體驗溫泉，也帶領賓客品味宜蘭山林之美。( silksspring.com )

雙重享受 瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店

採用歐式莊園設計風格的瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店位在宜蘭蘇澳，與山海比鄰而居，四周景觀相當壯麗。飯店中，所有房型皆附設冷、溫雙泉，一次滿足旅客兩種泡湯需求，而除了享受溫泉，旅客亦可順道走訪南方澳漁港，體驗道地漁村風光。( suao.rslhotel.com )

經典和風 知本老爺酒店

位在台東知本溫泉區的知本老爺酒店，四周青山環繞，是享受自然美景的絕佳地點，酒店中日式風格的風呂，更適合在疫情間國際旅遊受限之下，懷念日本旅遊的遊客們體驗。( hotelroyal.com.tw/chihpen )

作者／Scarlett Feng

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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