全球各大城市點橘燈響應 國際終止婦女受暴日

這週,很多國際都市的建築和紀念館都將點上橘色燈火,因為 11/25 是聯合國婦女署(UN Women)訂定的國際終止婦女受暴日(International Day for the Elimination of Violence Against Women),而橘色的燈光象徵大家團結推動的力量。

自 11/25 至 12/10 的這 16 天,許多國家都將致意並呼籲減少性別暴力。這是一條漫漫長路,根據聯合國婦女發展基金(United Nations Development Fund for Women)指出,每三名女性中,就有一名被強暴、毆打或虐待。

今年,國際終止婦女受暴日再次希望在世界各地點亮橘光,象徵光明的未來。也因此,世界各地的建築物和紀念館都紛紛亮起橘色燈光,響應這次的行動。以下是今年點燈的地標與國家:

法國巴黎 Place Beauvau

位於巴黎第八區的博瓦烏廣場(Place Beauvau),是法國內政部的所在地。今年是他們第一次參與這項活動,法國內政部次長 Marlène Schiappa 前兩日說:「我們將用橘色點亮博瓦烏廣場。」

法國勒阿弗爾 Hôtel de Ville

勒阿弗爾(Le Havre)是法國諾曼第區的第二大城市,從 11/23 起,隸屬於聯合國的非政府組織 Zonta 就在當地的天橋、噴水池及市政廳(Hôtel de Ville)等各個景點點上橘色燈光。

比利時布魯塞爾 Grand-Place

布魯塞爾大廣場(Grand-Place)是去比利時觀光時,一定會去的著名景點。多虧當地名為 Soroptimist 的非政府組織努力推動,今年布魯塞爾的不少地標都點亮橘燈,位在布魯塞爾大廣場的市政廳就是其中之一,另外像是電信塔 Reyers Tower 及廣場 Square Montgomery 也都參與其中。

瑞士沃州 Château de Rolle

跟去年一樣,瑞士沃州(Vaud)點亮了他們位於日內瓦湖(Lake Geneva)旁邊的城堡,不過今年因為新冠肺癌的關係,取消了眾人集會的活動。

澳洲 The University of Newcastle

澳洲紐卡索大學(The University of Newcastle)和當地的公園都點亮了橘色燈光。此外,他們也將舉行祈禱的儀式,來紀念受害於暴力的人。

作者/Relaxnews

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載,未經同意禁止轉載。

延伸閱讀:

洗版社群的女性黑白照有何意涵? 「#ChallengeAccepted」:身為女性,我支持你

感恩節不是只有吃火雞:關於感恩節,你可能不知道的 4 件事

2021連假攻略一覽!8大連假,怎麼請最划算?

盤點全球 9 個藍色美景 讓心流浪到遠方