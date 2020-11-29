全球各大城市點橘燈響應 國際終止婦女受暴日

這週，很多國際都市的建築和紀念館都將點上橘色燈火，因為 11/25 是聯合國婦女署（UN Women）訂定的國際終止婦女受暴日（International Day for the Elimination of Violence Against Women），而橘色的燈光象徵大家團結推動的力量。

自 11/25 至 12/10 的這 16 天，許多國家都將致意並呼籲減少性別暴力。這是一條漫漫長路，根據聯合國婦女發展基金（United Nations Development Fund for Women）指出，每三名女性中，就有一名被強暴、毆打或虐待。

今年，國際終止婦女受暴日再次希望在世界各地點亮橘光，象徵光明的未來。也因此，世界各地的建築物和紀念館都紛紛亮起橘色燈光，響應這次的行動。以下是今年點燈的地標與國家：

法國巴黎 Place Beauvau

位於巴黎第八區的博瓦烏廣場（Place Beauvau），是法國內政部的所在地。今年是他們第一次參與這項活動，法國內政部次長 Marlène Schiappa 前兩日說：「我們將用橘色點亮博瓦烏廣場。」

法國勒阿弗爾 Hôtel de Ville

勒阿弗爾（Le Havre）是法國諾曼第區的第二大城市，從 11/23 起，隸屬於聯合國的非政府組織 Zonta 就在當地的天橋、噴水池及市政廳（Hôtel de Ville）等各個景點點上橘色燈光。

比利時布魯塞爾 Grand-Place

布魯塞爾大廣場（Grand-Place）是去比利時觀光時，一定會去的著名景點。多虧當地名為 Soroptimist 的非政府組織努力推動，今年布魯塞爾的不少地標都點亮橘燈，位在布魯塞爾大廣場的市政廳就是其中之一，另外像是電信塔 Reyers Tower 及廣場 Square Montgomery 也都參與其中。

瑞士沃州 Château de Rolle

跟去年一樣，瑞士沃州（Vaud）點亮了他們位於日內瓦湖（Lake Geneva）旁邊的城堡，不過今年因為新冠肺癌的關係，取消了眾人集會的活動。

澳洲 The University of Newcastle

澳洲紐卡索大學（The University of Newcastle）和當地的公園都點亮了橘色燈光。此外，他們也將舉行祈禱的儀式，來紀念受害於暴力的人。

作者／Relaxnews

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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