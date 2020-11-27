感恩節不是只有吃火雞：關於感恩節的 4 件事

說到感恩節，就想到火雞。但感恩節不是只有火雞大餐，還有很多歷史故事，和一代又一代的人共同寫下社會變遷。

歷史的黑暗面

以前在課本上讀到的感恩節由來是：17 世紀，英格蘭的清教徒搭乘五月花號到北美洲，並在原住民印地安人的協助下，學會打獵、種植玉米和南瓜，才從飢寒交迫中迎來豐收，而感恩節就是為了感謝上天以及彼此的友誼。但其實這並不完全正確，因為當時的新移民侵略了印地安人的土地，緊張的關係甚至使數以百計的印地安人遭到屠殺。

Jingle Bells 原本是感恩節的歌曲

耳熟能詳的〈Jingle Bells〉是作曲家 James Pierpoint 在 1857 年創作給孩子們歡唱的感恩節歌曲，當時其實定名為〈One Horse Open Sleigh〉，結果沒想到很快被大家拿來當成聖誕節的歌曲，兩年後就改名成現在的〈Jingle Bells〉。後來大受歡迎，更被許多人翻唱，下面這首就是知名美國歌手 Frank Sinatra 的版本。

感恩節前夕叫做 Drinksgiving

在美國，會從感恩節開始連放四天，因此很多人都會趁這個連假返鄉，各地的酒吧在感恩節前夕總是毫不意外地擠滿了人，這天更是一整年當中，全美酒吧生意最好的一晚之一。因為生意實在太好，因此感恩節前夕被稱為 Drinksgiving。

人潮爆滿的酒吧。

感恩節後一天叫做黑色星期五

感恩節是每年 11 月的最後一個星期四，隔天同樣放假的星期五就是我們常在新聞裡看到的「黑色星期五」，各個商家會趁此時推出一年一度的超級折扣，消費者也殺紅眼搶購。龐大的商機是會感染的，現在就算在不過感恩節的台灣，也有商家以此為名推出促銷活動。

作者／Ting Wei

※本文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

延伸閱讀：

2020奇美博物館 「奇美聖誕週末」即將登場

米其林主廚用10口味酥塔 擄獲甜食愛好者

世界無肉日：今天吃素！關於不吃肉的 3 個關鍵數字

2020世界末日景象來臨？ 美國加州野火延燒、天空終日一片暗橘

從世界最大白色沙漠到阿拉斯加冰河地形！精選美國三大必訪國家公園推薦