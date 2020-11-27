特斯拉創辦人Elon Musk登上全球第二大富豪

電動車品牌特斯拉（Tesla）創辦人伊隆馬斯克（Elon Musk）擁有的資產淨值高達 1360 億美元，已超越比爾蓋茲。而亞馬遜（Amazon）創辦人傑夫貝佐斯（Jeff Bezos）則穩居第一名寶座。

根據每日計算全球富豪排行的彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index），本週伊隆馬斯克的排名正式向前，並成為全球第二大富豪。

之所以會有排名的改變，是因為特斯拉將加入標普 500 指數（S&P 500），進一步造成新一波的股票買進，使得伊隆馬斯克的富豪排名超越了資產淨值 1295 億美元的比爾蓋茲一點點。

也就是說，如果比爾蓋茲沒有在慈善事業投入這麼多，可能他的資產淨值仍會比伊隆馬斯克高一些。比爾蓋茲就像他的好友，同時也是億萬富翁的巴費特一樣，捐助給慈善單位大筆善款，其中包含為了新冠肺炎捐出的 1 億美元。

當然伊隆馬斯克的影響力也很強大，除了特斯拉，這位有了 6 個孩子的父親同時也是馬斯克基金會（Musk Foundation）的主席，專注於協助再生能源、太空探索、小兒科、科學及工程教育等領域的發展。

特斯拉如今已被視為全世界最具價值的電動車品牌，儘管和豐田（Toyota）及通用汽車（ General Motors）等廠牌相比，特斯拉的產量非常小，但它的股票仍被市場看好。而今年，伊隆馬斯克更是特別被看好，不只是特斯拉的股價上漲約 524%，可謂前所未有，而且這樣的亮眼成績更為他的資產淨值添上一筆。

作者／Kaitlyn McInnis

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