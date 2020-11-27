《后翼棄兵》掀西洋棋熱潮！8 組超奢華絕美棋盤一覽

最近身邊朋友紛紛投入西洋棋的世界？我們提供了最奢華的西洋棋套組，不只是益智遊戲，更可以是家中最美麗的風景。

Netflix 神劇《后翼棄兵》將西洋棋的熱潮推向前所未有的境界，或者至少一些以前從未玩過西洋棋的人，都對此產生了強烈的興趣。疫情期間，待在家中就是最好的防疫，也許現在正是踏入西洋棋世界的最好時機。

無論你是一個像 Beth Harmon（Anya Taylor-Joy 飾）一樣的西洋棋天才，還是一個剛入行的新手，我們都為你準備好最豪華的西洋棋套組，請接續往下看。

Tiffany＆Co. 純銀及24k金 Vermeil 西洋棋套組 Photo: Courtesy of Tiffany & Co. Tiffany＆Co. 這款奢華的西洋棋套組，是由品牌的大師級工匠精心製作而成，採用純銀、24k金和木材製成，靈感來自經典棋盤，並重新設計成優雅的造型，充分展現Tiffany＆Co.的創意美學與特色。而且最重要的是，這套棋組可是裝在一個緞面塗層的純銀盒子中！ Keith Haring 西洋棋套組 Photo: Courtesy of MoMA Design Store 不同於《后翼棄兵》中1960年代背景所使用的西洋棋盤，街頭塗鴉大師 Keith Haring 這組現代、趣味的西洋棋盤，靈感來自大師本身一些最著名的作品。這組西洋棋根據 Keith Haring 的手稿繪製，棋盤上的「士兵」是 Keith Haring 筆下的吠犬，「城堡」則是由雙手向上舉起的小人擔綱。這組西洋棋由玩具公司 Vilac 由漆木製成，絕對是西洋棋界或藝術界最獨一無二的收藏。

Royal Selangor 魔戒西洋棋套組 Photo: Courtesy of Harrods 《魔戒》的影迷看到這個應該會瘋掉，來自皇家雪蘭莪Royal Selangor的西洋棋套組，是影迷們必收的珍藏藝術。棋盤上的棋子皆為《魔戒》電影系列中的經典角色，包括巫師、哈比人和龍等等。棋盤的波蘭木質底座則為棋組帶來知性質感。 Jonathan Adler 透明壓克力西洋棋套組 Photo: Courtesy of Selfridges & Co 這組棋盤不只考驗智力，還有點考驗眼力。這組由美國品牌 Jonathan Adler 製作的壓克力西洋棋組，乍看讓人誤以為是藝術品，其靈感來自70年代崇尚極簡的美國時裝設計師 Halston，並透過方正的壓克力形狀，設計成半透明、微透著光的神秘藝術品。可以想像這組棋若真的下起來，儘管「局勢不太明朗」，畫面倒是應該很美麗。

Purling London 石製西洋棋套組 Photo: Courtesy of Harrods Purling London是一個受到皇室成員、知名室內設計師和西洋棋大師們喜愛的品牌，因此講到西洋棋，我們提到Purling London也是自然。他們歷史悠久的西洋棋組，展現了該品牌的傳統和精湛的工藝，這組西洋棋由義大利製造，以天然雪花石膏精製而成，每一顆棋都由礦物經過幾天的風乾，以賦予其獨特的顏色，再進行拋光，打造其閃亮的光澤。 L’Objet 24k金西洋棋套組 Photo: Courtesy of Farfetch 不只是一盤西洋棋，L’Objet的棋組會成為你家中最美麗的風景。這組西洋棋由24個棋子和一個摺疊收納和組成，材質為木材、樹脂、大理石和24k金，在經典的黑白兩色上以金飾做出棋子的身份，既優雅又時尚。

哈利波特西洋棋套組 Photo: Courtesy of Harrods 波特迷注意，這組西洋棋注定要讓人荷包失守！靈感來自《哈利波特》系列書籍和電影的西洋棋套組，重現了電影中波特為了取得魔法石時，用生命在下的「巫師棋」。看來愛看電影有風險，不管是喜愛《哈利波特》還是《后翼棄兵》，可能都會對這棋組失去抵抗力。 Umbra Buddy Chess Set Photo: Courtesy of Selfridges & Co 很常出現在創意室內設計、居家小物上的Umbra Buddy，這是跑上了西洋棋棋盤。一黑一銀、具有光澤感的棋隊，搭配白蠟木邊框製成的棋盤，適合家中裝潢現代、但帶點玩心的西洋棋愛好者。

作者／Jianne Soriano

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