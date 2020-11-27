11月珠寶焦點！8大亮點一定要知道

從超過128克拉的傳奇黃鑽到Bulgari全新的Barocko系列，以下帶領你一探本月珠寶焦點。

Forms 創意思維

Forms推出鑲有祖母綠和鑽石的白金耳環。 (Photo: Courtesy of Forms)

Forms的最新系列「Canvas」以爆炸性、抽象的手法結合藝術與雕塑。這些珠寶的有趣之處在於每件作品都有自己的特色；經過拋光或以黃金和白金塗層的精緻金屬框架，映襯哥倫比亞祖母綠經過切割打磨後的質樸魅力。

Gemfields 野性之美

Fehmida Lakhany與Gemfields攜手合作，為「Walk for Giants」系列設計鑲有紅寶石和鑽石的蝴蝶耳環。(Photo: Courtesy of Federico Pestill) Photo: Courtesy of Federico Pestill

Space for Giants組織的宗旨為提高人類對非洲野生動物保護的意識，對此深感認同的Gemfields選擇與其合作，因此設計出「Walk for Giants」系列。該系列共有44件珠寶作品，每件作品所採用的珠寶都符合道德原則，其中包括由Fehmida Lakhany和Fabergé等品牌的設計。

Dior 落葉紛紛

推出鑲有孔雀石和鑽石的「Leaves of Love」黃金耳環。 (Photo: Courtesy of Dior)

出自創意總監Victoire de Castellane之手的全新限量系列已經正式登陸Dior的精品店。最新珠寶系列「Leaves of Love」持續鑽研Christian Dior令人驚豔的檔案，並從蜿蜒的常春藤莖獲得靈感，利用鑽石和孔雀石的點綴，使得多維度的珠寶顯得栩栩如生。

Tiffany & Co. 傳奇黃鑽

128.54克拉Tiffany傳奇黃鑽項鍊。(Photo: Courtesy of Tiffany & Co.)

Agatha Christie對美麗的珠寶再熟悉不過了，她的偵探小說詳細描述了高價鑽石、無價紅寶石和珍珠串鍊的失竊事件。如今，導演Kenneth Branagh根據Agatha Christie於1937年出版的小說，推出同名驚悚電影《尼羅河謀殺案》，並將Tiffany & Co.的128.54克拉Tiffany傳奇黃鑽搬上大銀幕。每每提到Audrey Hepburn，就會想到她曾在《第凡內早餐》（1961）的宣傳照與這顆寶石合影，而Tiffany傳奇黃鑽最近一次亮相，則是在2019年奧斯卡頒獎典禮上，當時是由Lady Gaga配戴。

Cartier 光彩奪目

Cartier推出鑲有紅寶石與鑽石的Destinée戒指。 (Photo: Courtesy of Cartier) Photo: Courtesy of Cartier

Cartier針對最受歡迎的「Destinée」鑽戒系列，推出數款色彩繽紛的作品。明亮的中央彩色主石，周圍環繞著耀眼的鑽石光環，不論哪個角度都能反射絢麗光芒。

Fred 嶄新合作

Annelise Michelson與Fred合作。 (Photo: Courtesy of Fred)

Fred的藝術總監兼副總裁Valérie Samuel與南非設計師Annelise Michelson攜手合作，重新詮釋了該品牌的標誌性Chance Infinie系列。Annelise Michelson說：「我感到非常激動能夠沉浸在品牌創始人Fred Samuel的迷人世界中，並重新思考數字8優雅的女性化曲線，這是機會、喜悅和無限的象徵。」

Piaget 旋轉世界 Possession玫瑰金鑲鑽指環。 (Photo: Courtesy of Piaget) 自從90年代最初問世以來，Possession系列就成為Piaget愛好者的喜愛。該系列慶祝成立30週年。如果你對歷史悠久的品牌和精心製作的黃金珠寶設計感興趣，那麼此系列非常適合你。 Bulgari (Photo: Courtesy of Bulgari) 精緻的配置、獨特的寶石和創意設計，都使Bulgari的Barocko系列成為本季最迷人的系列之一。受到羅馬巴洛克藝術與建築遺產的啟發，這些珠寶大多數以輕盈靈動的方式來表現色彩。貴金屬的現代、前衛線條與意想不到的寶石相映成趣，帶來了既大膽又異想天開的系列。

作者／Annie Darling

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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