可以喝的蛋糕？格蘭傑打造 4 款「蛋糕調酒」酒譜
可以喝的蛋糕是什麼樣子？問題的答案，蘇格蘭的威士忌品牌格蘭傑（Glenmorangie）有解。
屹立超過 170 年的蘇格蘭威士忌品牌格蘭傑，最近推出了全新限量商品「蛋糕 – A Tale of Cake」，靈感來自製酒師 Bill Lumsden 的回憶，他發現無論是和奶奶一起動手做甜點，或是女兒為他做的翻轉鳳梨生日蛋糕，一切所有的快樂回憶都跟蛋糕有關，於是他將威士忌放入來自匈牙利的 Tokaji 貴腐甜白酒陳釀，打造出帶著帶著牛奶巧克力、杏仁和烤麵包的香氣的「蛋糕」威士忌。
不僅如此，格蘭傑此次更與發明可頌甜甜圈（Cronut）的世界最佳甜點師 Dominique Ansel 及調酒師 Jeremy Le Blanche 攜手合作，將這款蛋糕威士忌與調酒搭配在一起，打造 4 款「蛋糕調酒」（CakeTail）。
Cake Old Fashioned
材料：
- 50 毫升 格蘭傑蛋糕
- 7.5 毫升 椰子水
- 7.5 毫升 鳳梨糖漿
- 1 抖振 裴喬氏芳香苦精
- 1 撮黑胡椒
做法：將所有材料與冰塊一起攪拌，然後連同冰塊倒入杯中並以橙皮和核桃仁點綴。
搭配甜點：鳳梨船及迷你三明治蛋糕
Pear Fizz
材料：
- 45 毫升 經典格蘭傑
- 25 毫升 梨子汁
- 10 毫升 檸檬汁
- 15 毫升 香草糖漿
- 1 抖振 柑橘苦精
- 一點香檳補滿
做法：將前面五種材料與冰塊一起搖勻，再過濾到雞尾酒杯中。 加入少量（最多 25 毫升）香檳。以一枝百里香點綴。
搭配甜點：燉煮梨子佐傑威士忌香草糖漿，並綴以百里香及柑橘
Frosted Flip
材料：
- 45 毫升格蘭傑 12 年 PX 雪莉桶 Lasanta
- 15 毫升焦糖糖漿
- 25 毫升鮮奶油
- 2 滴 Fee Bros. 阿茲提克巧克力苦精
- 1 滴一點點安哥斯圖娜苦精
- 1 顆全蛋
做法：將所有材料與冰塊一起攪拌，再過濾到冰鎮的酒杯中覆上冰塊並用肉桂粉和巧克力屑點綴。
搭配甜點：阿法奇朵（affogato），Dominique 並自製栗子冰淇淋與煙燻肉桂奶油搭配。
Choco-Vino
材料：
- 40 毫升 格蘭傑 14 年波特桶 Quinta Ruban
- 15 毫升 波特酒
- 10 毫升 金巴利（Campari）
- 5 毫升 黑可可酒
做法：將所有材料與冰塊一起攪拌，然後連同冰塊倒入杯中並以橙皮點綴。
搭配甜點：巧克力布朗尼
（飲酒過量，有礙健康）
作者／Ting Wei
※本文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。
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