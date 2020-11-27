可以喝的蛋糕？格蘭傑打造 4 款「蛋糕調酒」酒譜

可以喝的蛋糕是什麼樣子？問題的答案，蘇格蘭的威士忌品牌格蘭傑（Glenmorangie）有解。

屹立超過 170 年的蘇格蘭威士忌品牌格蘭傑，最近推出了全新限量商品「蛋糕 – A Tale of Cake」，靈感來自製酒師 Bill Lumsden 的回憶，他發現無論是和奶奶一起動手做甜點，或是女兒為他做的翻轉鳳梨生日蛋糕，一切所有的快樂回憶都跟蛋糕有關，於是他將威士忌放入來自匈牙利的 Tokaji 貴腐甜白酒陳釀，打造出帶著帶著牛奶巧克力、杏仁和烤麵包的香氣的「蛋糕」威士忌。

不僅如此，格蘭傑此次更與發明可頌甜甜圈（Cronut）的世界最佳甜點師 Dominique Ansel 及調酒師 Jeremy Le Blanche 攜手合作，將這款蛋糕威士忌與調酒搭配在一起，打造 4 款「蛋糕調酒」（CakeTail）。

Cake Old Fashioned

Cake Old Fashioned

材料：

50 毫升 格蘭傑蛋糕

7.5 毫升 椰子水

7.5 毫升 鳳梨糖漿

1 抖振 裴喬氏芳香苦精

1 撮黑胡椒

做法：將所有材料與冰塊一起攪拌，然後連同冰塊倒入杯中並以橙皮和核桃仁點綴。

搭配甜點：鳳梨船及迷你三明治蛋糕

Pear Fizz

Pear Fizz

材料：

45 毫升 經典格蘭傑

25 毫升 梨子汁

10 毫升 檸檬汁

15 毫升 香草糖漿

1 抖振 柑橘苦精

一點香檳補滿

做法：將前面五種材料與冰塊一起搖勻，再過濾到雞尾酒杯中。 加入少量（最多 25 毫升）香檳。以一枝百里香點綴。

搭配甜點：燉煮梨子佐傑威士忌香草糖漿，並綴以百里香及柑橘

Frosted Flip

Frosted Flip

材料：

45 毫升格蘭傑 12 年 PX 雪莉桶 Lasanta

15 毫升焦糖糖漿

25 毫升鮮奶油

2 滴 Fee Bros. 阿茲提克巧克力苦精

1 滴一點點安哥斯圖娜苦精

1 顆全蛋

做法：將所有材料與冰塊一起攪拌，再過濾到冰鎮的酒杯中覆上冰塊並用肉桂粉和巧克力屑點綴。

搭配甜點：阿法奇朵（affogato），Dominique 並自製栗子冰淇淋與煙燻肉桂奶油搭配。

Choco-Vino

Choco-Vino

材料：

40 毫升 格蘭傑 14 年波特桶 Quinta Ruban

15 毫升 波特酒

10 毫升 金巴利（Campari）

5 毫升 黑可可酒

做法：將所有材料與冰塊一起攪拌，然後連同冰塊倒入杯中並以橙皮點綴。

搭配甜點：巧克力布朗尼

（飲酒過量，有礙健康）

作者／Ting Wei

※本文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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