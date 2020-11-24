4 個餐飲品牌禮盒推薦 聖誕跨年一次搞定！

12 月有聖誕，也有跨年，不只節慶多了，送禮的機會也跟著提高了。該送什麼好？又或是，可以買什麼來和親朋好友一起慶祝呢？

半島精品店

今年，半島精品店除了推出系列聖誕巧克力禮盒，也首次引進義式巧克力麵包。前者從去年就有發售，有 8、24、36 入等三種規格，其中 36 入的三層禮盒有以黑巧克力搭上可可豆及牛軋糖的綜合口味，也有以果仁、莓果和焦糖海鹽製作的節日限定巧克力。至於義式巧克力麵包則是源自米蘭的聖誕傳統，選用馬達加斯加天然香料、土耳其果乾與義大利無菌雞蛋，耗時三天手工製作。

半島精品店推巧克力禮盒。

亞緻餐飲 麗緻坊

一如以往推出 7 款法式糕點，像是以馬斯卡彭起司結合 70% 法芙娜黑巧克力的海綿蛋糕，以及在紅茶戚風蛋糕內填入錫蘭紅茶卡士達醬的錫蘭紅茶蛋糕。至於麵包，今年則主打德國及義大利的聖誕經典，像是德國史多倫聖誕麵包，就放入大量醃漬半年的酒漬果乾與德國杏仁膏，而義大利潘多洛黃金麵包則源自北義，以大量蛋黃及法國依思尼奶油製成。

麗緻坊推出 7 款法式糕點。

香格里拉遠東飯店 The Cake Room

每年此時，The Cake Room 總會化身為小孩子愛的童趣小屋，除了巧克力雪人、聖誕樹幹蛋糕等甜點，也有豪華版的聖誕禮籃，另外也有爐烤肋眼牛排、烤火雞、黑熊蜂蜜烤火腿等外帶禮籃，幫你省去張羅料理的時間。

The Cake Room 有爐烤肋眼牛排、烤火雞等外帶禮籃。

JOHNNIE WALKER

如果甜食實在吸引不了你，沒關係，威士忌品牌 JOHNNIE WALKER 推出限量「SHERRY BOMB 雪莉炸彈骰爆派對組」，內有黑牌 12 年雪莉版蘇格蘭威士忌，以及骰子和 4 個烈酒杯，在派對遊戲裡慶祝一番。

作者／Ting Wei

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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