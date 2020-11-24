壯圍沙丘地景藝術節 國內外藝術團隊齊聚漂浪踏沙

2020年第二屆「壯圍沙丘地景藝術節」於11月22日盛大開幕囉！今年活動共邀請11組國際及臺灣傑出藝術家與團隊，以「看見壯圍」為主題進行現地創作，藉此發掘、詮釋在地特色。

山田設計，《泡風景傾聽龜島與蛇丘的對話》。 山田設計，《泡風景傾聽龜島與蛇丘的對話》。

共感地景，《丘·界》。

今年壯圍沙丘地景藝術節的9組作品，以藝術團隊禹禹藝術工作室所創作《嶼》作為本次的地景藝術的入口意象，作品以早期漢人進入宜蘭開墾，發展出的「民壯圍堡」為發想，衍伸出圍繞的海流堡壘意象，同時也作為本次小農市集活動場域；藝術家哈拿‧葛琉《迴》、藝術家林靖格《風的季節》、藝術家潘勁瑞《海韻》，三位藝術家則透過竹編的方式將壯圍的海風、浪花等意象透過竹編手法轉譯，具象呈現在作品當中。

林靖格，《風的季節》。

陳建智，《風之憶》。 陳宣誠與中原大學建築系，《丘迴》。

另外，法國籍藝術家Fiona《海洋和諧》、藏族藝術家歐舟《泡風景－傾聽龜島與蛇丘的對話》、藝術家陳建智《風之憶》、藝術團隊共感地景《丘．界》和藝術家陳宣誠與中原大學學生《丘．迴》，利用在地素材特性創作和壯圍巧妙連結，讓民眾與作品透過互動的方式感受到作品與壯圍農田環境的對話。

邱憲章，《色漾》。 邱憲章，《色漾》。

邱憲章，《色漾》。 邱憲章，《色漾》。

同時更邀請在地畫家邱憲章，以宜蘭天然植物染打造作品《色漾》，從晾布架的概念發想，以孟宗竹搭出高、寬7米、深2米5的竹架，而為考量在户外的長久性，應用現代數位版畫噴繪，在透風渗水性佳的布料上，複製宜蘭染所染出的花色，在空曠的沙埔上迎風飄揚，十分令人驚豔。

Fiona，《海洋和諧》。 Fiona，《海洋和諧》。

Fiona，《海洋和諧》。

2020壯圍沙丘地景藝術節

日期：11月22日至2021年2月28日

作者／Tatler Taiwan

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

延伸閱讀：

秋天必吃大閘蟹 錯過再等一年

2021行事曆 8大連假攻略一覽！怎麼請最划算？

「清風似友—2020台北古書拍賣會」300件珍稀藏品預展 ，誠品信義店登場！

優人神鼓《與你共舞》：以鼓、以舞、以詩樂踏上壯闊的生命之旅

2020奇美博物館聖誕週末即將登場，戶外聖誕電影、市集與舞會、限定特展等精彩活動輪番上陣