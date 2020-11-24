300件珍稀藏品預展 「清風似友—2020台北古書拍賣會」誠品信義店登場！

由「掃葉工房」主辦、誠品書店協辦的「清風似友─2020台北古書拍賣會」精選匯集300件古籍文物，12/11(五)起連續兩天於誠品信義店3樓Forum暖身預展、12/13(日)下午正式拍賣。

一字值萬金！大文豪莎士比亞1623年出版、收錄「馬克白」等36部劇作的首部作品合集《莎士比亞喜劇、歷史劇及悲劇》第一對開本，10月中旬在美國紐約佳士得拍賣會上以近3億新台幣（997萬美元）高價拍出，創下全球文學類書籍最高拍賣紀錄，顯示珍稀古籍價值與收藏熱度持續攀升。

「清風似友─2020台北古書拍賣會」中，出版於1908年、美籍德裔攝影師阿諾德根德的《Old Chinatown老唐人街攝影集》，以珍貴影像紀錄舊金山時代風華，是1992年誠品書店第一屆古書拍賣會得標品，闊別28年後再次回到誠品，意義非凡。

現場還有唐玄宗封禪泰山碑文拓本、乾隆御選唐宋詩集、圖案精美的三國志繡像小說、馬克思唯一修訂版《資本論》、西蒙波娃簽贈著作、日本歌川豊国浮世繪、名人信札手稿與契約文件等豐富珍本古籍，各界藏家與藝文愛好者應該親自鑑賞！

《戈德史密斯詩歌與散文集》出版於19世紀末，書頁邊緣擁有美麗「書口畫」工藝。 三代歌川豊国「雪月花之内」畫面生動，色澤鮮艷，足見創作者技藝精湛。

指揮名家卡拉揚75歲生日紀念攝影集，蒐羅許多卡拉揚演出與生活紀錄照，並附贈黑膠唱片以及卡拉揚親筆簽名信，豐富內容一無所缺，至為難得。 奈良美智「3L4D：動漫美學新世紀」簽贈本01

作者／Scarlett Feng

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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