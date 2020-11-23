盤點全球 9 個藍色美景 讓心流浪到遠方

在能夠開始下個旅行前，先讓我們跟著這些藍，一起讓心思飄到遠方。

2020 是特別的一年，疫情影響了生活，卻也讓我們開始靜下心來反思這一切，更凸顯了我們對信念與希望的需求，而這恰好和藍色所代表的含義呼應：誠實、希望、和平、寧靜。那些藍色的地方啊，就是最撫慰人心的符號。

玻利維亞 烏尤尼鹽湖（Salar de Uyuni, Bolivia）

玻利維亞 烏尤尼鹽湖（Salar de Uyuni, Bolivia）

被譽為「天空之鏡」的世界最大鹽沼，這些鹽晶體在雨後產生反射，形成天地合一的景色。

摩洛哥 契夫蕭安（Chefchaouen, Morocco）

摩洛哥 契夫蕭安（Chefchaouen, Morocco）

坐落在摩洛哥西北山區，高低起伏的藍色傳統建築讓人不禁覺得猶如置身童話故事中。

紐西蘭 懷托摩螢火蟲洞（Waitomo Cave, NewZealand）

紐西蘭 懷托摩螢火蟲洞（Waitomo Cave, NewZealand）

搭著小船在鐘乳石洞內航行，抬頭望去，只見發著藍綠光芒的螢火蟲，就如夜空中的點點繁星。

智利 米羅頓洞穴（Marble Caves, Chile）

智利 米羅頓洞穴（Marble Caves, Chile）

位於智利及阿根廷共同擁有的布宜諾斯艾利斯湖（Lago Buenos Aires），灰白條紋相間的大理石洞從水裡延伸出來，與湖水相映出一片湛藍。

土耳其 棉花堡（Pamukkale, Turkey）

土耳其 棉花堡（Pamukkale, Turkey）

石灰岩地質的白色梯田上載滿粉藍泉水，映著陽光，平靜無瑕的水面就像一面面晶透的鏡子。

墨西哥 奇琴伊察(Ik Kil Cenote, Mexico)

墨西哥 奇琴伊察(Ik Kil Cenote, Mexico)

成因成謎的天然井，離水面約 30 公尺高。周遭依附的藤蔓與輕輕灑落水面的陽光相輝映，就像與世隔絕的人間仙境。

義大利 藍洞（Grotta Azzurra, Italy）

義大利 藍洞（Grotta Azzurra, Italy）

特殊石灰岩地形經太陽及海水反射出罕見的寶石藍，自古便吸引許多來自世界各地的旅人。

冰島 藍湖（Blue Lagoon, Iceland）

冰島 藍湖（Blue Lagoon, Iceland）

因有高含量的矽，讓這座溫泉呈現粉粉的藍色。湖邊不僅有免費火山泥可以敷臉，還能在湖中享用飲料酒水。

模里西斯 海底瀑布（Underwater Waterfall, Mauritius）

模里西斯 海底瀑布（Underwater Waterfall, Mauritius）

對台灣人來說可能比較陌生，但這裡可是法國人的蜜月首選海島之一。遠眺小島便可看見海底瀑布幻象，海底的浪一層層往深處推進，成了瀑布流瀉般的奇景。

作者／Ting Wei

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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