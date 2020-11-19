誠品進駐大馬黃金地段 The Starhill 2022年開幕

誠品創立於1989年，2012年起從台灣陸續拓展至香港、蘇州、深圳及東京，繼去年9月在日本東京展店後，誠品生活宣佈將首度前進東南亞，於「吉隆坡金三角」武吉免登（Bukit Bintang）商圈「The Starhill」開展馬來西亞首家據點，預計2022年與讀者見面。

誠品生活東南亞首家據點選址國際化城市吉隆坡市中心，所在地區可比擬台北市信義區、被稱為「吉隆坡金三角」的武吉免登商圈，進駐七層樓高的複合式商場The Starhill，推出融合閱讀、音樂、設計工藝與生活風格品牌、主題餐飲、咖啡、各國風格文具、特色手作等精彩內容的文化場所。

誠品生活宣佈將首度前進東南亞，於「吉隆坡金三角」武吉免登（Bukit Bintang）商圈「The Starhill」開展馬來西亞首家據點，預計2022年開幕。 誠品馬來西亞店進駐被稱為「吉隆坡金三角」的武吉免登商。

根據觀光局統計，連續10年馬來西亞入境台灣旅客人次居東南亞之首，台灣是全球繁體中文圖書出版重鎮，馬來西亞也位居台灣圖書出口國前五名，各類出版品深受當地華文讀者歡迎，像是白先勇、張曼娟、蔡康永、張西等台灣暢銷作家，作品在馬來西亞也深受歡迎。

誠品馬來西亞七層樓高的複合式商場The Starhill，推出融合閱讀、音樂、設計工藝與生活風格品牌、主題餐飲、咖啡、各國風格文具、特色手作等精彩內容的文化場所。

馬來西亞族群多元且深富文化特色，首都吉隆坡更獲聯合國教科文組織UNESCO選為「2020年世界圖書之都（World Book Capital City）」。誠品生活此次攜手創辦人祖籍金門、長期支持華文教育的YTL楊忠禮集團（YTL Corporation Berhad），邁出與東南亞跨文化交流的第一步，也期許開展台灣出版與文化創意產業新的可能。

作者／Lovina Wu

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

延伸閱讀：

避開人擠人的聖誕假期 四個「不過聖誕節」的絕佳旅遊勝地

想吃肉桂捲來這兒！精選台北 3 間老饕最愛麵包店

盤點全球十座最美圖書館！在宛如宮殿般的巴洛克式圖書館，盡情享受閱讀的趣味

屏東「森林裡的圖書館」絕美開幕！誠品書店期間限定店亮點大公開：在地作家龍應台選書、特色美食福灣巧克力

三家吉隆坡時髦旅店新開幕！列入短期旅遊必收清單