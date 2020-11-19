想吃肉桂捲來這！精選台北3間老饕最愛麵包店

還有什麼麵包比肉桂捲更適合秋天？近年台北越來愈多地方賣起肉桂捲，一起來看看我們精選的店家名單！

肉桂捲源於北歐，捲成一圈的蓬鬆麵團配上肉桂和糖霜，香香甜甜的滋味非常暖心，在這個漸涼的季節裡讓人特別想多吃幾口。近來在台北越來越多地方賣起自製肉桂捲，許多烘焙坊都飄起了甜甜肉桂香，一起來看看我們為你精選的心水店家！

Heritage Bakery & Cafe

主打美式甜點的 Heritage Bakery & Cafe，有各種讓人垂涎的療癒系蛋糕，像是紅蘿蔔蛋糕、海鹽巧克力蛋糕，以及店家自豪的紅心芭樂蛋糕。不過除了這些，他們肉桂捲也很是美味，裡面夾了三四種肉桂粉和核桃碎粒，表面則滿佈乳酪糖霜和黑糖。

地址：台北市中正區漢口街一段 73 號之 2

電話：（02）2311-1079

Miss V Bakery

在敦化北路和赤峰街都有設點的 Miss V Bakery，最為人所知莫過於他們的肉桂捲，除了最基本的原味，還會推出充滿變化的新口味，像是先前在網路上造成熱烈討論的「髒髒包」，就在肉桂捲上鋪滿巧克力粉，再搭上焦糖醬，看起來甜得很萬惡，但其實味道互相襯托地剛剛好。

赤峰店

地址：台北市大同區赤峰街 49 巷 22 號

電話：（02）2559-7391

敦北店

地址：台北市松山區敦化北路 222 巷 6 號

電話：（02）8712-3685

Rise Bakery

超低調的 Rise Bakery 是許多饕客的珍愛的麵包店，店裡任一款麵包幾乎可說是絕對令人滿意，從鬆 Q 的吐司、脆脆酥酥的可頌，到紮實的肉桂捲都好吃到讓人忍不住豎起大拇指，其中肉桂捲選用了法國的發酵奶油，並用了兩種肉桂粉，再淋上滿滿的奶油起司糖霜，香氣十足。

地址：台北市大安區信義路四段 164 號

電話：（02）2707-5767

作者／Ting Wei

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

延伸閱讀：

吃甜食、搶購黃金？印度新年排燈節的五件趣事

顛覆旅宿體驗 豐邑Moxy酒店邀藝術家Long Stay創意塗鴉玩藝術

普羅旺斯燉菜、鴨肉捲、肝醬：米其林餐盤「Chou Chou 法式餐廳」的秋季新菜

「OFF MENU TAIWAN」美食嘉年華獨家住房專案：大直英迪格酒店限量 10 間，售完為止！

好吃的壽司，該具備什麼條件？與壽司芳主廚橋本和弘聊聊