專訪南韓設計師Minju Kim 拿下《Next In Fashion》首屆冠軍後的成名初體驗

南韓設計師Minju Kim一夕爆紅！拿下Netflix時尚節目《Next In Fashion》首屆冠軍後的成名初體驗。圖／Tatler Taiwan提供
南韓設計師Minju Kim一夕爆紅！拿下Netflix時尚節目《Next In Fashion》首屆冠軍後的成名初體驗。圖／Tatler Taiwan提供

南韓設計師Minju Kim曾為BTS防彈少年團、Red Velvet和《雖然是精神病但沒關係》打理造型，拿下Netflix時尚競賽節目《Next In Fashion》首屆冠軍的她，於此次Tatler專訪中和我們談談她的成名初體驗。

在今年成為Netflix時尚競賽節目《Next In Fashion》的首屆冠軍之前，34歲的南韓設計師Minju Kim已有豐富的服裝造型經驗，包括替BTS防彈少年團和女團Red Velvet打理舞台造型。拿下比賽冠軍後，Minju Kim逐漸獲得國際關注，在韓劇《雖然是精神病但沒關係》中，徐睿知一套因「腰瘦」爆紅的粉紅色套裝也是出自Minju Kim之手。說話輕聲細語的她，在時尚界聲勢大響，除了和時尚電商Net-a-Porter合作推出膠囊系列，更受到奢侈品零售商Vanguard的青睞，從而獲得許多資源和曝光的機會。

Minju Kim 2020秋冬系列，只在Net-A-Porter上獨家販售。 (Photo: Courtesy of Net-a-Porter)
Minju Kim 2020秋冬系列，只在Net-A-Porter上獨家販售。 (Photo: Courtesy of Net-a-Porter)

什麼因緣際會下你認定自己想走時尚這條路？

我主修時裝設計，但一開始並不確定自己是否想成為設計師，因為我那時候更喜歡的是繪畫。後來在安特衛普皇家藝術學院（the Royal Academy of Fine Arts in Antwerp）的第三年，時尚設計學院的主任Walter Van Beirendonck成為我的導師，他啟發了我，讓我想要成為一名像他一樣的設計師。

過程中遇到的第一個阻礙為何？

公司的財務。先前從來沒有人教過我要如何經營自己的事業，所以品牌剛成立的前幾年，我們的財務都相當不穩定。

什麼時候意識到自己的品牌獲得大量關注？

2013年贏得H&M設計大獎時，那個系列後來被量產、販售到全世界，一週內就銷售一空。

在Netflix《Next in Fashion》節目上參賽時，你學到的第一課是什麼？

我學會掌握時間、解決問題。我們只有極短的時間去發想概念、規劃設計和製作服裝，在這過程中我學會相信自己，一刻都不能遲疑，用最快的速度去解決問題。

Minju Kim 2020秋冬系列。(Photo: Courtesy of Net-a-Porter)
Minju Kim 2020秋冬系列。(Photo: Courtesy of Net-a-Porter)
Minju Kim 2020秋冬系列。(Photo: Courtesy of Net-a-Porter)
Minju Kim 2020秋冬系列。(Photo: Courtesy of Net-a-Porter)
Minju Kim 2020秋冬系列。(Photo: Courtesy of Net-a-Porter)
Minju Kim 2020秋冬系列。(Photo: Courtesy of Net-a-Porter)

看到自己和Net-a-Porter合作的系列推出，你的第一個反應是什麼？

感覺像美夢成真。我一直希望自己的作品可以觸及到更多的群眾，而Net-a-Porter讓設計師得以接觸到世界各地的消費者，並且直接線上下單。我自己的品牌目前就還沒有這樣的資源。

你最想替哪一個好萊塢明星打理造型？

我很喜歡英劇《追殺夏娃》，所以很想為Sandra Oh做造型，她一直都是我最喜歡的演員之一。

什麼場所最能啟發你的靈感？

我的房間，我發現睡覺是一件很紓壓的事，每當我生氣、傷心或壓力很大的時候，我就會靠著睡覺來幫自己充電，這就是為什麼我有很多服裝系列的主題都是關於夜晚或夢境，今年即將推出的秋冬系列就是關於一個專門守護夢境的騎士。

台灣哪裡可以買到Minju Kim？

時尚選品店Lightwell的Minju Kim 2020秋冬系列陳列。
時尚選品店Lightwell的Minju Kim 2020秋冬系列陳列。
時尚選品店Lightwell的Minju Kim 2020秋冬系列陳列。
時尚選品店Lightwell的Minju Kim 2020秋冬系列陳列。
時尚選品店Lightwell的Minju Kim 2020秋冬系列陳列。
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時尚選品店Lightwell的Minju Kim 2020秋冬系列陳列。
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時尚選品店Lightwell的Minju Kim 2020秋冬系列陳列。
時尚選品店Lightwell的Minju Kim 2020秋冬系列陳列。
時尚選品店Lightwell的Minju Kim 2020秋冬系列陳列。
時尚選品店Lightwell的Minju Kim 2020秋冬系列陳列。

除了在時尚電商Net-a-Porter上選購，也可以至台北中山站的選品店Lightwell現場親身感受Minju Kim的服裝材質、設計。Lightwell是臺灣首間結合「時尚選品店」及「當代藝術展覽」的新型態零售概念店，位在台北市中山南西商圈，是一棟由五十年老屋改造重生的複合式空間。空間看似新穎時髦，卻又能在細節處發現台灣傳統街屋的建築元素，像是天井的自然光及磨石子和磁磚。本季的Minju Kim與Lightwell的設計概念皆是「入古出新」，以棉襖馬甲、荷葉邊、蝴蝶結設計和緞面布料等設計元素，將舊有元素以嶄新面容呈現。

時尚選品店Lightwell

電話：02-2522-1896
營業時間：13:00 – 21:00（週一公休）
地址：台北市中山區中山北路二段20巷6-1號（捷運中山站4號出口，步行2分鐘）
網站：https://bit.ly/2GzZR5K

作者／Lovina Wu
※本文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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