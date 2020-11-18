男女都適用的9款魅惑中性香水推薦

當我們不再強調性的吸引力，何嘗不是一種更高端的神秘與性感？

近年時尚、美妝圈已不再強調性別與功能界線，這股英風吹響了秀場上雌雄同體的號角，更吹向了各個層面，榮獲本屆威尼斯影展終身成就獎肯定、被稱為「時尚仙人」的Tilda Swinton就是既帥又美的中性代表，精緻高冷的五官與獨特的脫俗氣質，性別在她身上已不再重要，因為男男女女早已被這樣的中性魅力所收服。當我們對女性的英氣逼人、男性的妖嬈見怪不怪，也正是開啟想像與創意的無限可能，從時尚、彩妝到香氛，越不強調性別，在人類叛逆的大腦認知裡反而更加誘惑，當男香紛紛加入了玫瑰或無花果、當女性散發著廣藿香樸實中帶著安穩，並在木質調下帶有一絲俏皮可可香的氣味，如此出乎意料的氣味表現，模糊了性別界線也帶出了個人未曾被注意的特質，當我們不再強調性的吸引力，何嘗不是一種更高端的神秘與性感？

Maison Francis Kurkdjian 紳士玫瑰 這是一朵獻給男士的玫瑰！天才調香師Francis Kurkdjian創作出這款具有花香木質調的淡香精，以清新綠意為序曲，之後瞬間迸發出結合葡萄柚和玫瑰的香氣，最後以琥珀木質調帶出極具吸引力的誘惑尾韻，充滿活力律動感。 Maison Francis Kurkdjian 紳士玫瑰。 Diptyque Othoniel Rosa 淡香水 玫瑰是深情、甜美而性感的，但若是帶有胡椒香氣的玫瑰花呢？肯定與眾不同！此款多層次香水以岩蘭草的木香與玫瑰花香交相輝映，還添加了嗅覺驚喜：馬達加斯加黑胡椒，以及獨特的香料香氣：粉紅胡椒、黃葵籽、亞基戛納木以及摒棄了泥土氣息的純淨廣藿香。 Diptyque Othoniel Rosa 淡香水。 Chanel LES EAUX 香奈兒淡香水系列 巴黎─比亞里茲 比亞里茲這座海濱小城自19世紀起就是上流社會的度假勝地，也充滿著香奈兒女士與卡培男孩在此追逐浪花的回憶。以充滿活力的葡萄柚與柑橘為前調並引出清新淡雅的鈴蘭，尾韻融合白麝香的醇厚迷人，封存每個人記憶裡的海洋與深情。 Chanel LES EAUX 香奈兒淡香水系列 巴黎─比亞里茲。

Byredo 末日荼靡淡香精 末日若有到來的氣息，該如何詮釋？這款探索事物與時光終點的香水，表現的是大地最後的香氣。前調由柑橘及尼泊爾胡椒的辛香開場，核心香氣為野生無花果，尾韻以東加豆的溫暖氣息結合喀什米爾木的木質香氣，就像是打開太陽神經叢時的光芒萬丈，使人與宇宙建立了連結。 Byredo 末日荼靡淡香精。

Jo Malone London 仙境花園夢遊奇遇系列

鳥語花香、池畔幽靜，萬物肅穆等待神祇現身，此芳醇香氣靈感來自千年前為愛所建的巴比倫空中花園。特別為男士推薦絲柏與葡萄藤芳醇香水，攀爬的葡萄藤散發出木質的馥郁香氣，帶有些陽剛氣息，而尾韻佐以深遂的琥珀糅合出性感迷人的效果。

Jo Malone London 仙境花園夢遊奇遇系列。 Jo Malone London 絲柏與葡萄藤芳醇香水。

Guerlain 花草水語 沐光沁檸淡香水 能與另一半共用香水，是無上的浪漫！以燦爛愉悅的粉紅胡椒、香檸皮開場，舒緩柔情的白麝香、琥珀香草結尾，有著纏綿悱惻的溫柔。 Guerlain 花草水語 沐光沁檸淡香水。 Aesop 悟香水 「悟」指涉一種難以捉摸或形容的過程，只可體驗，不可言傳。此香靈感來自統古龍香水的清新與地中海沿岸的嬌嫩芳香植物。透過蒸餾法去除岩蘭草根部的土味，正恰恰體現了Aesop獨特的審美，而日本香橙的柑橘調香氣、大量的新鮮羅勒令人精神振奮，底蘊則散發著有如丁香的淡雅辛香。 Aesop 悟香水。 Van Cleef & Arpels 梵克雅寶珠寶花園頂級香氛系列─月夜廣藿香 如同在皎潔月光下吟詠詩句般無法抗拒的迷人！這款帶有異國情調的香水可謂是中性香氣的名門之一，廣藿香味道樸實深沉，與盛開的保加利亞玫瑰與鳶尾花相呼應，花香與木質香交錯之際，沈穩的皮革氣息跟隨其後，雌雄莫辨、迷人雋永。 Van Cleef & Arpels 梵克雅寶珠寶花園頂級香氛系列─月夜廣藿香。

Ermenegildo Zegna Essenze Collection高級訂製系列——羅馬松木淡香精 隸屬於義大利高級男裝品牌Ermenegildo Zegna的高級訂製香水系列Essenze Collection，迎來了系列的新成員「羅馬松木淡香精」，以品牌經典的佛手柑為核心，羅馬松木散發著宛如貴族般的典雅清香，搭配雪松、苔蘚並與琥珀及香草揉合，帶來清新、中性、如陽光般溫暖的氣息。 Ermenegildo Zegna Essenze Collection高級訂製系列——羅馬松木淡香精。

作者／Scarlett Feng

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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