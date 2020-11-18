避開人擠人的聖誕假期 四個「不過聖誕節」的絕佳旅遊勝地

Tatler整理出四個「不過聖誕節」的地點區域，雖然今年的出國旅遊計畫註定泡湯，但我們仍懷抱期望，明年此時都已經可以在大洋彼端的異國情調中，歡度假期、犒賞自己一年的辛勞。

每個國家都有自己慶祝節日的方式，儘管全世界有160多個國家/地區會慶祝聖誕節，但仍有許多地方並不紀念耶穌基督的誕生。無論你是因為宗教信仰的因素、單純想在每年這個時節想避開人擠人的聖誕假期，還是出於對不同文化的好奇，以下都為您整理出四個「不過聖誕節」的地點區域。雖然今年的出國旅遊計畫註定泡湯，但我們仍懷抱期望，明年此時都已經可以在大洋彼端的異國情調中，歡度假期、犒賞自己一年的辛勞。

俄羅斯 俄羅斯東正教因為使用古老的儒略曆，因此該國的聖誕節是在每年的1月7日。 儘管此地同樣充滿白雪、彩燈和節慶裝飾，但俄羅斯慶祝聖誕節的日子並不在12月25日，而是每年的1月7日，因為俄羅斯東正教教堂使用的是古老的儒略曆（Julian Calendar），而不是現代公曆。因此，如果你恰好於一月造訪俄羅斯，那可要準備受到聖誕大軍的洗禮。 摩洛哥 摩洛哥人口主要由穆斯林組成，因此並不特別慶祝聖誕節的到來。 摩洛哥人口主要由穆斯林組成，因此聖誕節對其來說並不是一個重要的假期，儘管如此，摩洛哥各處鮮豔的燈籠和清真寺發出的祝禱聲，依舊替歲末時節帶來溫馨感恩的氛圍。

馬爾地夫 想要脫離大街小巷上不停循環的聖誕組曲，可以到馬爾地夫好好享受白色沙灘、清澈海水和豐富多樣的海底世界。 馬爾地夫的人口有99％是穆斯林，因此除了那些專門迎接國際客戶的飯店之外，馬爾地夫本島的城鎮周圍幾乎找不到任何聖誕節裝飾品。因此想要脫離大街小巷上不停循環的聖誕組曲，到馬爾地夫好好享受白色沙灘、清澈海水和豐富多樣的海底世界，絕對是你的最佳選擇之一。 土耳其 毫無聖誕氛圍的土耳其，以令人驚艷的歷史景點和生機勃勃的街巷市區，為所有旅客帶來一趟充實而豐富的假期。 作為另一個以穆斯林為大宗的國家，對土耳其來說，12月25日和其他日子並無不同。但伊斯坦堡令人驚艷的歷史景點和生機勃勃的街巷市區，能為所有旅客帶來一趟充實而豐富的假期。

作者／Mari Carmen Dávila

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