三徑就荒：「猶存的風骨是習茶的科學精神」

近來除了兩極的傳統茶藝館、快速新潮的搖茶店之外，出現了一些品質講究、氣氛細微但相對容易親近的非典型飲茶空間。來自不同背景的接班人，不約而同以茶會大眾，試圖叩問飲茶在當代的文化意義。

三徑就荒

2017年擲地有聲的茶空間「三徑就荒」其實是訂閱制「茶誌」的延伸，從線上訂閱到實體空間，完整地傳達了創辦人簡瑋婷對「茶」的理解：科學與美學。空間裡除了席地而坐的區域，桌椅擺設隨著每一檔展覽更換配置，展覽的內容從茶具、工藝編織到雕塑，甚至也出現過一張床。這個空間是一個美的載體，而茶是場所的精神。

「茶有很多面貌，包含科學與製茶。因為大家的觀念都不太一樣，因此茶格外有趣，因為永遠都能夠學習新的茶道；卻也因此讓許多年輕人不得其門而入。」

簡瑋婷從小跟著媽媽喝茶，當時喝茶是喝一種優美的生活態度；自己後來開始跟著名家習茶後，簡瑋婷也發現，茶的迷人之處與距離感也是一體的兩面。簡瑋婷與好飲咖啡、酒的先生認為飲品的味覺系統萬變不離其宗，2016年，他們透過創辦訂閱制的「茶誌」，一年替訂戶選擇36支茶品，並將茶帶入科學邏輯，在茶誌中附上風味定義清楚、沖泡指示明確的茶卡，希望將茶的抽象概念透明化、也具象化。

「茶誌」發酵一年後，這個概念也落了地，師承許多大師的簡瑋婷找來JSC Studio鄭士傑與Ecru Studio的陳啓樂，一起試著從空間來試著定義「當代茶藝館」。什麼是當代呢？簡瑋婷說，一直到最後完成的那一刻之前，她也沒有答案，「我希望放入『時間』，但是也要親切，同時也要專業。」甚至在三徑就荒開幕時，他們也找來Indulge團隊設定茶調酒，同時也保留了炭火每日起炭；初階者可以電子壺輕鬆入門、道中人亦有進階選擇。

「茶當中的『藝術性』的確無法一蹴可幾，但首先要能夠將方法具象化，知道了方法、入了門之後，最後才是藝術性的追求，就像咖啡、酒。我希望有更多的人能夠理解茶世界的迷人面貌。」

在潮流、傳統之間，三徑就荒以科學精神，開闢出一條陶淵明想望的院中之路。

作者／Slow Chen

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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