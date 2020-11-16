江振誠加入Netflix星級廚師殿堂！獨家揭露驚人食譜與私房片單

國際名廚江振誠生涯最重要轉捩點的華語電影《初心》將於12月登陸Netflix！江振誠特別在上線前接受訪問，不僅獨家揭露驚人食譜也特別向Netflix觀眾回顧踏入餐飲界的初心，訪談最後更揭曉他的私房片單！

江振誠特別在上線前接受Netflix訪問，獨家揭露驚人食譜：「可麗餅配鹹水雞」、「冰淇淋加醬油」，他直言可麗餅包著鹹水雞一起吃一點也不奇怪，口感像極了墨西哥捲餅，而冰淇淋和豆味香濃的醬油，如此創新組合更曾出現在旗下餐廳之一RAW的菜單中！他也在訪談中提到，過去的他一心想成為如今躋身世界頂尖廚師的自己，但現在的他卻想找回初心、成為當初對凡事充滿好奇心、想像力的自己，更以八字金句「堅持到底，勿忘初心」為新生代年輕人指點迷津，他也透過電影傳達出他離開耕耘已久的新加坡、返回台灣重拾初心的過程。

該片濃縮了江振誠過去30年來的廚師生涯精華，真實呈現出他回歸初心的人生觀，與他努力傳承親身經驗，並想讓世界嚐到台灣味的期待。《初心》今年在台上映勇破千萬票房大關，更引發全台觀眾熱烈迴響，江振誠表示：「有一場超過400位學生穿著廚師袍來看電影，讓我感覺對這個產業很有責任，當初選擇回到台灣耕耘的決定非常值得！」。此外，他為宣傳該片跑遍全台灣，意外創下環島三次的驚人紀錄。其中最讓他難忘的是在台南全美戲院的放映，不僅封了整條街更鋪滿華麗紅毯，還請到國寶級的手繪電影海報畫師顏振發親自操刀了巨型的電影海報，讓他不禁大嘆「好像回到六零年代，感覺真的很奇妙！」。\

江振誠日前聽聞Netflix美食節目《世界小吃》將台灣傳統美食推向國際，也讓嘉義知名的林聰明沙鍋魚頭廣為外國人所知，他驕傲表示：「林聰明沙鍋魚頭廚師是我在大師工作坊的學生，真是太巧了！」。他笑說「台灣的傳統美食都藏身在巷弄間」，從小在石牌出生的他，最喜歡巷口的無名蛋餅，後來搬到士林求學時，則是愛上一家超過40年歷史的甜不辣老店，現在他住在宜蘭，也開發出在地美食推薦清單，位居榜首的是東門市場的「嘟好燒」，讓主廚直呼「這些美食都值得被國際看到！」。而以他為主角的電影《初心》即將於Netflix上線，他笑說自己下班後最喜歡跟老婆看Netflix舒壓，兩人常把家裡的燈全關、享受恐怖片及驚悚片帶來的刺激感，還向Netflix粉絲推薦驚悚連續劇《美國恐怖故事》與《沈默的天使》，首度揭曉主廚的私房片單。Netflix獨家華語電影《初心》將於12月8日上線。

作者／Scarlett Feng

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