最優雅的日式美學！「侘之婲」林瑩真個展：表現生命和時間的光澤

侘寂、陰翳、幽玄，林瑩真的創作觀念延伸於日本美學，從古生物、植物到時間和記憶，從不斷嘗試各種顏料混合試驗所產生繪畫肌理的撞擊微光，到這次首次發表的如黑絨般效果的美柔汀創作版畫，都在展現藝術家竭盡心力想表現生命和時間的光澤。

3 荼靡花91X116.5cm_壓克力_油彩_礦物色粉_molding paste_2020

初次見到藝術家林瑩真時，第一印象是氣質清新、穿著非常日系，粉白的臉上透著紅潤、一雙眼睛閃閃發光，友善而靦腆。第二印象來自於她的畫，彷彿來自異次元，自幽微處開出一朵纖弱而精緻的花，帶著神秘的妖氣。但如同她的人一樣，此妖異侘寂之感是鬼靈精怪中帶著友善，因此畫面雖不乏詭譎與暗示，但是仍然屬於清新之流，讓人忍不住駐足良久細細玩味。

12 花蔓 Flower vine_版面15X15cm_紙張29X17cm_美柔汀版_2020

但接下來我要講的第三印象，也許與藝術家瑩真的畫風大不相同，瑩真的作品玄妙精緻，背後也可大論日式美學與時空之流，其色典雅，也可細細分析玩味，但認識藝術家本人後，實在很難將她與「侘寂」這樣的詞彙聯想在一起，藝術家是那種相處幾個小時即露出活潑本性、親和力十足的人，甚至相當幽默，講沒有幾句話就會逗得對方笑到岔氣，是非常可愛可親之人，與她作品略為高冷的氛圍大不相同，她的畫作若是幽幽微光，她的人便是燦金煦陽，各有特色與美好之處，了解藝術家的為人與個性後，欣賞她的畫作更加有意思。

1 木蘭花令112X145.5cm_壓克力_油彩_礦物色_2020

侘之婲-美柔汀版畫創作概念

在美柔汀版畫的作品中，藝術家欲表達的是侘美學中的「微」與「祕」，創作過程透過豐富細膩的調子來描繪孱弱的記憶之光與朦朧。畫面中的物件、形狀、輪廓隨微光而變化，以美柔汀銅版的技法讓藝術家透過「光」作為一種繪畫手法的可能。刻畫光亮替代了描繪幽微，作品中的微光感，如同歲月的捕捉器，罩染著時光流逝的氣氛。透過作品中的植物、動物、老物件，來詮釋對生命的感知及記憶的暫存，在黑與白的調子間；清晰與模糊間的型態，是事物在時光中最真實的體現，而美柔汀墨色的絲絨黑，如同侘之美中的至美色域，意味著靜止中的詩意。

看花天 決明花 夜雨鈴

「侘之婲」林瑩真個展

Flowery of Wabi – LIN Ying-Chen Solo Exhibition

展期: 2020/10/3 – 12/30

茶會: 10/10(sat)3:00pm

A+ Creations 移動畫廊@台北麗晶精品 B2 藝廊

聯絡人：吳碧燕 0989 516 685

營業時間：每日 13:00~21:00

地點:台北晶華酒店 麗晶精品 B2 藝廊(近中山北路入口)

地址:台北市中山北路二段 39 巷 3 號 B2

https://www.facebook.com/abby.creations

作品集 https://www.flickr.com/photos/abbycreations/albums

作者／Scarlett Feng

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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