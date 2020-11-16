專訪張淑芬 以畫作修煉自我 從藝術回看人生

執畫筆14年，隨著此次在台南市美術館展出的「愛・無盡——張淑芬個展」，張淑芬特地與Tatler一起談談，她心中的藝術、技法和對「愛」的理念。

「我的畫作，講的是『氣』，把心底最深處的那股『氣』表現出來，」張淑芬說，「就像是把靈魂的一部分放進去。」

第一次引起我對張淑芬Sophie，所執筆之畫作的興趣，是在今年三月份的蘇富比春拍，那場現代藝術晚間拍賣展出了三幅慈善拍賣作品，朱德群的《水調歌頭》書法、龎均的《莫內花園》，再來，便是張淑芬的《希望之源》。

「愛・無盡——張淑芬個展」展覽資訊

《希望之源》這幅畫相當具有生命力，它的顏色鮮豔無比——亮橘色、桃紅色、草綠色自由舞動在畫布上，畫的中央由濃轉淡漸層出一個光點，儘管一切聽起來如此活潑耀眼，但透過螢幕觀看著，心中湧出的卻是一股莫名的暖意。這幅畫以231萬2,500港元（台幣約878萬元）落槌售出，且全數捐贈台灣衛生福利部疾病管制署，為第一線檢疫工作人員及相關檢疫醫療單位盡一份心。

說起行善，張淑芬的名字可謂無人不曉，但說起藝術，今年9月底開始在台南市美術館展出的「愛・無盡——張淑芬個展」，竟是她的第一場個展！「其實我已經畫了14年的畫了。」張淑芬說，「但我一畫，就非常喜歡，便四處研究、學習。」這場個展總共展出Sophie於2016年至2020年所創作的15幅畫作，對觀者而言，這場藝術展覽的觀感很不一般，除了感受到畫作的力道，還有一股獨特的吸引力：希望與新生。

憶起剛開始學畫的情景，Sophie除了跟名師學藝，她更喜歡在世界各地的美術館裡欣賞名家畫作，她說，用剝洋蔥的方式層層推敲每一幅畫，它堆疊了多少顏色？孕育出什麼色調？便是她向大師取經的方法之一。

「『張式技法』出現的很突然，」張淑芬說，「它有點像學燒菜時，原本辣椒跟大蒜都不知道要放多少，卻突然發現原來它們可以爆香！」這「張氏技法」指的是她的獨門畫術，如何描述呢？那是一種帶有裂痕的上色技巧。Sophie說，她常流連忘返在同一幅畫上，而一幅畫上未乾的新顏料與下層底色不同張力產生的收縮模樣，便成了「張氏技法」，它為畫作帶來張力，彷彿這些顏色中，有一股力量不斷延伸、擴張，令觀者不自覺流連忘返。

「我在畫畫時，喜歡放很多祝福進去。」說這句話時，她彎著眼笑著說。

說來有趣，從採訪一開始，Sophie便熱力四射彷彿有用不完的活力，對每一件事都躍躍欲試的樣子，都有股「真」的能量。但當她談起祝福、宗教，彷彿時間都慢了下來，周圍的空氣變得溫暖、柔和，有如進入了她的畫中世界。我忍不住問起自己最喜歡的一幅畫《光華》，想知道Sophie是如何創作出這幅在一片黑暗中，有著抽象金色光華的作品。

「其實《光華》這幅作品，是我嘗試貼貼剪剪的開始，裡頭大概有十幾層我貼剪、再撕下來、再貼、再剪的過程，藉此讓它有了厚實的底色。」她說，「當時我在學金箔入畫，看著這幅被我貼貼剪剪、又撕又磨的作品，我便決定要在上面加一道光，有點像觀世音普渡眾生的模樣。」這幅層層堆疊與打掉重練、千錘百鍊的《光華》，更教會張淑芬一個道理：「很多事就跟畫畫一樣，底子夠厚實，才能更加彰顯在表面。」

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訪到這兒我不禁好奇，張淑芬的首場個展名為「愛・無盡」，「愛」這個字每個人的解讀不盡相同，她又怎麼定義這個字呢？

「對我來說，愛是把所有你想傳達的感恩及感受，表現出來。」她說，「東方人不太講『I Love You』，但我是個很喜歡與人接觸，與表達所有感謝的人。」

當代藝術中從不缺乏抽象、具象、充滿情緒或惡趣味的作品，但張淑芬的畫作結合了她生命中的全部，她的人生故事、公益善行、宗教力量，透過畫筆，將靈魂毫不保留的分享給觀畫者。看了這麼多藝術展覽，我很少有如此感受，那是一種讓人靜下心來，細數內心正面訊息的美好能量。

與此刻在我面前笑著說話的張淑芬一模一樣。

「愛・無盡——張淑芬個展」作品：此幅在畫家沉潛三年而重拾畫筆的2016 年創作中，大膽以濃厚的豔紅油彩油滴於畫幅上，卻也透露出深層黝黑的底層。強烈對比中，不僅感受到畫家大膽恣意之處，卻也可感受到「抽象」成為畫家捕捉內在心緒的一種深層呈現，亦是畫家追尋抽象系列的第一張作品。 「愛・無盡——張淑芬個展」作品：在宇宙萬象中，尊崇山形大地的肅穆之感。畫家曾自言，極愛山之淵停嶽峙。尤其她曾歷訪印度、尼泊爾、西藏等佛教聖境。在勝地旅遊時，這種山高天闊的自然之境，尤其啟發她對內心的體證與空間綿延無盡的震撼。此畫宛若一道聖光劃開於天地之間，直指人心。 「愛・無盡——張淑芬個展」作品：此幅在油畫基底上，大膽地拼貼上另一幅的水墨山塊，不僅增加原本畫幅的深邃立體之感，也意味著畫家如同遊戲般無拘的創作。稚拙與流動的對比，西方油彩與東方水墨的混搭結合，再層層的遠的藍色海洋之外，營造如同夢境般的遠眺。

緊接著12月18日，張淑芬即將在韓國首爾朝鮮日報美術館展出「以『漬』與『漸』——張淑芬美術館」，這是一場特別的展出，策展人將Sophie誠心禮佛的「漸悟」與她獨特畫技的「漬」合而為一，精選了她大小各異、各式各色的畫作，填滿整面約120坪大的白牆，極簡大器，令人不禁期待將會有著如何的能量爆發。

Sophie說，她最喜歡黃色，黃色讓她特別神采奕奕、頻笑中帶有光芒。我倒覺得，每個人都有最能對應自己的顏色，不是黃色讓她特別美好，而是她如同太陽般和煦的能量，與活潑溫暖的黃色，不謀而合。

作者／Tatler Taiwan

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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