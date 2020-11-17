新世代頂級運動休旅 重新定義生活格調

兼具運動風格與奢華風範的休旅車正夯！

Bentley Bentayga車款

Bentley於2015年首度推出的頂級運動休旅「Bentayga」，以兼具速度、豪華與運動特質著稱，如今推出全新改款的Bentayga車款，除了延續奢華運動休旅風範之外，更在動力與科技工藝美學上精益求精，從內到外都流露不凡氣勢。

Bmw X5 M車款

有著超跑靈魂與運動休旅功能的Bmw X5 M，搭載充滿爆發力的M TwinPower Turbo S63引擎，這更是Bmw Sav休旅車款首度搭載該引擎，0到100 km/h加速僅需3.9秒；除此之外，頂級安全防護更是Bmw X5 M的一大重點，透過Bmw Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技，為車主的行車安全把關。

Mercedes-Benz The New E-Class

問世迄今已經有75年歷史的Mercedes-Benz E-Class，如今更續推包含豪華轎車、旅行車到雙門轎跑，共3款車型、10種規格的The New E-Class全家族，從外觀套件到內部智慧科技系統都不斷進化，帶來與時俱進的行車享受。

全新E-Class旅行車後驅轎式休旅特有的長車頭，讓車型不笨重反而更彰顯其獨特美感，而旅行車後座可分離傾倒椅背，也讓後廂空間更加靈活多變，滿足日常出遊的各種需求。

作者／Lulu Tsai

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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