〈Chou Chou〉法式餐廳推新菜 道道暖心

秋天是食慾充滿的季節，在這個食材盛產的時節裡，米其林餐盤推薦的法式餐廳 Chou Chou 推出 2020 秋季菜單，林明健主廚用了柿子、南瓜、水梨、富士蘋果和柑橘等蔬果入菜，推出一道道暖心料理。

今年的天氣似乎涼得特別早，細雨微涼的食慾之秋，讓人特別想吃些療癒系的料理。台北米其林餐盤推薦的法式餐廳 Chou Chou 就推出了今年度的秋季菜單，使用柿子、南瓜、水梨、茴香、菊苣、富士蘋果、柑橘等秋旬蔬果入饌，並運用香料與醇酒調味，以更為濃厚、深邃的風味呈現，其中包含多道法式家常菜，像是《料理鼠王》中出現的普羅旺斯燉菜（Ratatouille），就以陶鍋盛裝燉煮至軟滑的櫛瓜、紅黃椒、茄子，再加入油封鴨胗及鴨肉來增加層次，另外還有鴨肉捲（Duck Pâté）及肝醬料理（Pâté）等。至於甜點，則有葡萄柚巧克力蛋糕及杏仁舒芙蕾可選。

Chou Chou 主廚林明健

秋季菜單包含午間套餐 1080 元 +10%（三道料理）；全日套餐 1580 元 +10%（四道料理）、2080 元 +10%（五道料理）、2580 元 +10%（七道料理），皆附餐後小點、咖啡或茶。

嫩煎鱒魚 法式燉菜，油封鴨胗和溫泉蛋 炭烤伊比利豬肩肉，南瓜泥和黑胡椒醬汁

香煎鴨肝，燉煮蘋果和波特酒醬汁 鴨肉捲，鴨肝醬和蘋果泥

葡萄柚巧克力蛋糕，柑橘焦糖和蜂蜜葡萄柚雪酪

作者／Ting Wei

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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