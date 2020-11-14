4種雅痞露營提案 最精緻講究的戶外探險

你一定不敢相信我們有一天會推崇餐風露宿這件事，但這裡可是有幾個能讓原本崎嶇的戶外探險也能精緻又講究的好法子。

事情是這樣的，當你無法抑制內心渴望著遠走他鄉、展開一場精采探險，但城市中所有高樓層的公寓套房開始在你眼中看來都千篇一律時，露營這念頭此時浮現在你腦海中也只是水到渠成。是的，這是一 種關於帳篷與睡袋的旅遊方式，它不再只被克勤克儉的人所偏好，而是成為時下正風靡全球的全新風潮。無論你是經驗豐富的戶外運動老手、追求大膽冒險的勇敢女性，或只是在找尋一種能夠為你的社交平台增加更多新穎內容的生活享受，我們都將在此協助你重新認識如何將日常喜好與戶外活動融為一體，也就是說，我們將在此為你提供最奢華的露營指南。

菁英探險家

Louis Vuitton最新Monogram Mirror經典花色後揹行李箱及可以加價購買的Monogram 舒適防水帳篷，與其時尚家居用品Objets Nomades系列相得益彰，如同這一款鐘形燈具及可收納的皮革編織吊床。(Photo: Courtesy of Eric Mercier/Trunk Photo: Courtesy of Eric Mercier/Trunk

有一種浪漫情懷，就算史詩般冒險犯難的航海年代已遠去，貴族冒險家不再於洶湧汪洋中駛向未知的遠方，但只要有夜間炙熱燃燒的營火、漫天繁星閃爍以及收納在一只旅行包中的馬丁尼雪克杯，就能經典重現美式貴族精神的樣貌，即使時至今日旅遊產業的科技已經有了一躍千里的改變。

登上你的豪華遊艇，不論是要一路乘風破浪奔向香港大浪灣或馬來西亞馬穆迪島的壯麗海灘，亦或是前往猶如神話般存在的潛水勝地新加坡韓都島，正適合攜帶一隻要價五位數的最新款潛水腕表。你是否已耳聞到勞力士剛推出新一代的Submariner系列表款？想必答案是肯定的。

當你一旦抵達目的地港口，在船員乘坐橡皮艇搭建起營地的同時，你只需要自在閒逸地享受非凡的航海體驗即可，今夏，Louis Vuitton以經典花色打造了Monogram Mirror經典花色後揹行李箱及可以加價購買的豪華配件Monogram 舒適防水帳篷，為其時尚家居用品Objets Nomades美上添美、帶來更多時尚而華美的品項，也是向經典致意的一款最新力作。我們的精選還包括了倫敦當代工業設計室Barber & Osgerby所設計的鐘形燈具、瑞士設計工作室Atelier Oï所設計的皮革編織吊床及折疊收納床，再適合不過搭配上一條細緻的Hermès羊絨毛毯了，甚至也許你該考慮再租下第二艘船來運送這些精美露營物品們。

最後，投資一款由美國專業戶外用品品牌YETI所生產的勞斯萊斯等級雙層保冰桶，將可為你鮮美的魚子醬與香檳保持最佳溫度，這一款TUNDRA 75 HARD COOLER空箱重量僅約15.4公斤，內部空間可容納31.7公斤的冰塊，保冰效果可說是游刃有餘，對於飲品們，我們並不是要吹毛求疵，畢竟確實無人能超越Louis Vuitton的行李箱了，不過如果你也是會以象棋來打發時間的愛好者，那Tiffany & Co以手工製作的純銀搭配24克拉黃金象棋組絕對是你不容錯過的必須收藏。

美學新主張

新加坡 Glamping City可以幫助你的Pinterest美學生活夢想成真 美好戶外用餐時光當然要有Fortnum & Mason’s皇家級野餐籃及酒瓶保冰袋相伴。

香港長洲營地區的透明圓拱屋內一隅。(Photo: Sai Yuen Park) 泰國金三角四季帳篷酒店的景觀巧妙結合了當地自然景觀魅力與五星級奢豪服務 (Photo: Courtesy of Four Seasons)

迷人的燈光、Pendleton招牌的厚實毛毯，描繪出了童話故事中才有的美好場景，讓你在此處可以省略一切狼狽不堪、直接感受到無處不周到的細緻妥貼，更不用擔心你的穿著打扮被所品頭論足。

在新加坡，Glamping City這類的公司精通Pinterest風格的生活美學，將會為你包辦所有汗流浹背的前置準備累活兒，打造出夢寐以求的蒙古包造型帳篷，並配置有標準雙人床、編織地毯、綠意植栽和浪漫氣氛燈光環繞。此類公司甚至擅長戶外電影院的架設，讓你可以在盈盈月光下享受一場難忘的電影之夜，當然片單會自動略過《浩劫重生》或《127小時》這類災難片電影。

而位於香港離島區長洲的西園露營歷奇園地，則設有兩間圓拱屋可供租借，每間圓拱屋都座落在濱海懸崖上，可直接眺望蔚藍海岸、也是夜間觀星的絕佳所在，重量僅1.5公斤的Vixen 天文望遠鏡 FL55SS鏡筒便是市場上最佳的攜帶型望遠鏡。圓拱屋採開放式的設計、讓你可以隨心所欲的調整擺設，同時，這個奢華空間裡配備有舒適且齊全的設備，如乾淨飲水機與獨立衛浴間等。

省略那些浪費且不上鏡的塑料餐盤不提，若是取出一只Fortnum＆Mason的招牌野餐籃，用上籃內所附的骨瓷杯盤、高腳玻璃杯、餐具以及可冷凍的酒瓶保冰袋等，光是想像那樣愜意的畫面，是否就讓你產生一股衝動、想把兩間圓拱屋都預定下來，這樣就有空間可以安排你的主廚同行了呢？

荒野求生者

勇敢走出野外並不意味著需要放棄設計出色的用品，荒野生活也能保有品味風格如同BioLite XL LED營燈系列。(Photo: Courtesy of Scott Markewitz Photography)

如果你自認是更務實的個性，並且將自己與實境秀《名人荒野求生》中的Bear Grylls歸為同類，那麼你確實只需要一些必要性的用品，不過，這並不意味它們不能成為價值千金的好東西。

就一處遮風擋雨用的庇護所在來說，確實很難有一個品牌能超越The North Face的全面性，你不需要親自攀越聖母峰也能感受到它們產品的機能，例如Assault 2 Futurelight款帳篷，防水又透氣的設計、便可舒適地為你阻擋戶外的天候因素。此外，在暗夜中使用手機的照明功能摸索方向絕不是個好主意，不妨考慮使用BioLite XL LED智能行動營燈，這款設計精巧的球狀織布材質燈具，輕便可摺疊好攜帶、也能輕易地成串懸掛於樹梢間，營造出Philippe Starck大師親自打造般的豪華酒店氛圍。當然，你也需要為各種突發狀況作足萬全準備，包括婚姻起嫌隙的狀況，這時候你可能會需要一把Off Grid Tools’ Survival Axe多功能工具斧，此工具斧具有31種功能、包括長達28公分的柴刀、槌子、開瓶器與拔釘器，正如《鱷魚先生》著名演員Crocodile Dundee的名言所說：「那不是刀，這才是刀！」

管它的，打給飯店吧

Aman-i-Khas的公共火爐 (Photo: Courtesy of Aman) 浸泡在Four Seasons Tented Camp Golden Triangle的露台浴盆中放眼原始野性的景色(Photo: Courtesy of Four Seasons) Amanwana是印尼茉悠島上唯一的度假酒店。 (Photo: Courtesy of Amanwana)

如果入住安縵度假酒店會被視為是一種淪陷，那我願意身陷其中。這間五星級連鎖酒店所提供的可是頂級的露營風格體驗 （哈哈哈，以為我們在開玩笑嗎？），對於有意沉浸在大自然風光，卻還沒有準備好要割捨充足的水電、私人管家服務或個人專屬泳池的人們來說，安縵無異成為一個備受歡迎的選擇。

安縵充分滿足了旅人對於豪華露營的胃口，以位於印尼峇里島東部的茉悠島上唯一的度假勝地Amanwana為例，該酒店橫跨了島嶼上茂密的熱帶叢林與一望無際的細白沙灘，每頂帳篷內都配有完善的空調系統與高雅木質調地板，覆蓋在有如劇院般完美弧形垂墜而下的帆布頂蓬之下。若想更進一步更的隱密選擇，則非靠近印度拉賈斯坦附近倫塔波爾國家公園旁的Aman-i-Khas莫屬，這座遺世獨立卻又雍容華貴的酒店內，提供了一座令人舒坦的公共火爐、十頂洋溢著蒙古情調的隱密帳篷，以及尊榮細緻的私人管家服務。

在泰國接近寮國與緬甸的邊境旁，Four Seasons Tented Camp Golden Triangle（四季金三角華蓬酒店）擁有15間特別設計的樹梢帳篷，四周被濃密竹林所環繞，你可以浸泡在復古的木製浴缸中欣賞一覽無遺的天然景致、也可以與當地居民一同對需要幫助的大象們施以援手，猶如身歷其境在Rudyard Kipling所撰寫的《叢林奇譚》的精彩篇章。

鄰近的柬埔寨南部，由著名建築師及室內設計師Bill Bensley所打造的Shinta Mani Wild奢華渡假村與Southern Cardamom公園相鄰，設計風格獨樹一幟，房客可以選擇乘坐高空滑索前往，也能將天然岩池作為冷卻香檳的最佳工具，帳篷內設備應有盡有、大量採用富麗且喜慶的圖騰與材質，但渡假村本身卻非只重視娛樂嬉戲，同時也鼓勵所有旅客一同參與當地野生動物聯盟的反偷獵巡狩活動，一同保護瀕臨危機的野豹、大象及馬來熊。

追根究柢，實際上這可說是一種在大自然中脫胎換骨的概念，讓我們重新與原始世界展開對話、並且對自身在天地萬物中所在位置有更深入的了解，並有機會的對自然環境及生態的維護盡一份心力，即使我們選擇使用Louis Vuitton的帳篷一路相伴。

作者／Coco Marett

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

延伸閱讀：

品味「風景」百年樣貌！嘉義美術館首展《辶反風景》打開你的新視野

屏東法式餐廳AKAME讓原住民文化食材發光！

公路旅行回來！疫情期間適合就地來一場「人煙罕至」的旅行路線

全台7件絕美燈光藝術打卡景點特搜！台南河樂廣場、台北Lightwell空間藝術裝置⋯⋯入圍台灣光環境獎決賽

雙 11 飯店住宿限定優惠 為自己安排一場國內旅行！